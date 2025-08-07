Откупиться тысячей рублей: фигурант дела о теракте в «Крокусе» хочет смягчить приговор

Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании Мосгорсуда, 4 августа 2025 года

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Умеджон Солиев, который обеспечил исполнителей оружием, задумал откупиться от потерпевших, чтобы смягчить наказание. Как рассказала адвокат Ксения Трунова, обвиняемый намерен вне зависимости от желания потерпевших отправить им по почте компенсации в размере 1 тыс. руб., а затем предоставить суду квитанции. Процесс по делу о теракте в «Крокусе» начался в Москве 4 августа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Умеджон Солиев, который обеспечил оружием исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», намерен для смягчения наказания перечислять деньги потерпевшим в качестве компенсации. Об этом ТАСС рассказала адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 130 потерпевших.

Юрист уточнила, что потерпевших предупредили, что вне зависимости от их желания «ничтожные по отношению к характеру причиненного вреда» и глубине страданий суммы отправят им по почте, а суду впоследствии будут предъявлены квитанции с целью смягчения наказания.

«Действия по заглаживанию вреда должны быть соразмерны характеру и тяжести общественно опасных последствий, наступивших в результате преступления, и частичное возмещение не является смягчающим обстоятельством.

Потерпевшие считают неэтичной уловку создания искусственных «смягчающих обстоятельств» и имитации заглаживания вины, они будут добиваться в суде вынесения наиболее жесткого, сурового и справедливого приговора для исполнителей террористического акта и их подельников», — добавила адвокат.

Ранее Трунова уже рассказала агентству, что Солиев предложил выплатить 127 потерпевшим в качестве компенсации по 1 тыс. руб.

Кто такой Умеджон Солиев?

Согласно материалам дела, Умеджон Солиев возглавлял на территории РФ структурную ячейку террористической организации. По версии следствия, он обеспечил исполнителей теракта в «Крокусе» огнестрельным оружием, а также боеприпасами, взрывчатыми веществами и компонентами для самодельного взрывного устройства.

О том, что Солиев стал фигурантом дела о теракте, РИА Новости сообщило в конце июля 2024 года. Задержан и арестован мужчина был в апреле в Дагестане — он и другие фигуранты планировали совершить теракт в Каспийске.

По данным МВД РФ, которые приводило агентство, Солиев родился в июле в 1998 году в Душанбе, однако гражданство в карточке базы розыска полиции указано не было. Тогда источник в МВД Таджикистана сообщил, что Солиев «мог получить российское гражданство, и на родине уже не прописан».

Впоследствии выяснилось, что в Таджикистане мужчину разыскивали по статье о разбое. Сам он рассказал следствию, что в марте 2023 года совершил в Таджикистане разбойное нападение, после чего скрылся в России. Солиев планировал получить российского гражданство, однако начал смотреть ролики про радикальные течения ислама и «принял решение о необходимости ведения джихада против неверных».

Процесс по делу о теракте в «Крокусе»

4 августа начался процесс по делу о теракте в подмосковном «Крокусе». Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых, среди которых исполнители и их соучастники, рассматривает коллегия из трех судей Второго Западного окружного военного суда. Первое заседание прошло в открытом режиме, однако все последующие суд закрыл для публики и журналистов, объяснив это тем, что в материалах дела содержатся секретные данные.

«Расстрелять их на месте»: в Москве начался судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе» Спустя больше года после трагедии в «Крокусе» уголовное дело дошло до суда... 04 августа 16:19

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на участника судебного процесса, все исполнители теракта признали свою вину, а Рачабализода Муродали сделал это лишь частично. При этом они все принесли извинения потерпевшим. Мухаммадсобир Файзов, в частности, отметил, что стал жертвой обмана и был вовлечен в преступление «из-за своей молодости».

Представитель 127 потерпевших адвокат Людмила Айвар также рассказала, что из 15 соучастников вину признали восемь фигурантов: Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода и Назримад Лутфуллои.

В то же время остальные семеро — Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, братья Диловар и Аминчон Исломовы, а также их отец Исроил — отвергли обвинения.

5 августа стало известно, что суд приступил к допросу потерпевших.