Потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» отправили на допрос

Суд приступил к допросу потерпевших по уголовному делу о теракте в «Крокусе»

Западный окружной военный суд начал допрос потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

«Суд приступил к допросу потерпевших по уголовному делу», — заявил он.

Вечером 22 марта 2024 года вооруженная группа напала на зрителей в «Крокусе» перед началом выступления рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, позже прогремели взрывы и в зале начался пожар.

На прошлой неделе сообщалось, что один из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», за две недели до теракта приезжал туда, чтобы провести разведку. Чтобы обследовать место совершения готовящегося теракта, Шамсидин Фаридуни 7 марта 2024 года посетил концерт итальянского певца Алессандро Сафина. Там он изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость.

Также сообщалось, что организаторы теракта выделили для приобретения оружия 350 тыс. руб.

Ранее исполнители теракта в «Крокусе» полностью признали свою вину.