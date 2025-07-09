Формула успеха отечественной химии. Как в России готовят квалифицированные кадры на опережение?

Химия прогресса

«Изучение химии имеет двоякую цель: одна — усовершенствование естественных наук, другая — умножение жизненных благ», — эти слова принадлежат великому российскому ученому Михаилу Ломоносову. И с тех пор значение химии только выросло, инвестируя в химическое образование и исследования, наша страна вкладывается в свое развитие, в рост благосостояния и качества жизни.

Уже сформированы 23 производственные, химические цепочки, которые к 2030 году в России позволят создать более 700 новых продуктов, а также запустить более 130 новых химических производств. Такие амбициозные цели поставил национальный проект «Новые материалы и химия».

Химия окружает нас повсюду, это не просто отрасль, а целый фундамент современной жизни. Сегодня практически ко всему, — от игрушек до космических кораблей — прикоснулась рука химика.

Например, в строительстве продукция химпрома нужна для изготовления бетона и других строительных смесей. Также широко используют полимеры, например, пенопласт или пенополистирол, как утеплители для стен, фундаментов и кровли. Из ПВХ (поливинилхлорида) изготавливают оконные профили, напольные покрытия, трубы, лакокрасочные материалы. Стекло, оплетка для электрических кабелей, всевозможная фурнитура —изделия, которые не получишь без химического производства можно перечислять очень долго.

Современный автомобиль — это сложная система, большую часть которой составляют продукты химической промышленности. Они обеспечивают и прочность кузова, и комфорт салона, и работу двигателя.

Медицина сегодня также немыслима без химии, на основе продукции которой производятся лекарства, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты.

Полимерные материалы используются для изготовления стерильных перчаток, шприцев, катетеров, систем для переливания крови, шовных материалов, биосовместимых имплантатов.

Но технологии не стоят на месте, появляются новые материалы, такие как биоразлагаемые полимеры или «умные» покрытия, растет спрос на экологически безопасные решения, композитные и иные материалы. Чтобы обеспечить развитие отечественной промышленности и нужна качественно новая система подготовки кадров для химии.

Национальный проект «Новые материалы и химия» — это не просто государственная программа, а стратегия развития, которая затрагивает каждого. От успеха ее реализации зависит, сможет ли Россия достичь технологического лидерства. И важнейшее звено здесь — люди, специалисты, от уровня квалификации которых зависит реализация поставленных нацпроектом целей. Именно поэтому качественное обучение специалистов-химиков и систематическое повышение их квалификации стало одной из ключевых инициатив нацпроекта.

Кадровый потенциал

Сегодня в России в химической отрасли работает более 650 тыс. человек — это сравнимо с населением таких крупных городов, как Иркутск или Хабаровск. Отрасль объединяет множество разных профессий и специальностей.

Инженеры-химики занимаются разработкой, проектированием, оптимизацией и масштабированием технологий и процессов. Проще говоря, разрабатывают способы производства того или иного продукта. Технологи контролируют процессы производства и качество продукции, они нужны на каждом промышленном предприятии.

Отдельное большое направление деятельности — нефтехимия, со своей специализацией. Биохимики исследуют строение и функции клеток, белков, углеводов и других биомолекул, изучают их взаимодействие, а также их влияние на организм человека.

Заработок химика зависит от специальности, стажа и региона.

В 2024 году самый высокий уровень средней зарплаты в отрасли по данным РИА «Новости» был в Татарстане — 109 тыс. рублей, Пермском крае — 95 тыс. рублей, Новгородской области — 91 тыс. рублей и Волгоградской области — 81 тыс. рублей.

Учитывая заданные нацпроектом ориентиры по развитию отрасли, ей будет нужно все больше специалистов. Чтобы обеспечить этот рывок, необходимо более 30 тысяч человек с высшим образованием, и десятки тысяч человек – со средним профессиональным, отметил Фархад Рагимов, директор Центра опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии (ЦОПП).

Профессионалы нового поколения

Важно сформировать механизмы непрерывной актуализации образовательных программ, а также активно использовать практики наставничества, которое хорошо себя зарекомендовало на производстве. Еще одна важнейшая задача — популяризация химии среди школьников для привлечения в профессию талантливой молодежи.

Сейчас в России свыше 300 учебных заведений (вузы, колледжи и т.д.), где можно получить образование для работы в химической отрасли. Нацпроект «Новые материалы и химия» должен способствовать качественному обновлению системы профильной подготовки.

Ключевая роль в решении этой задачи отведена Центру опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии. Основная функция ЦОПП — объединять усилия ведущих университетов страны и промышленных предприятий для того, чтобы создать современную систему подготовки и переподготовки кадров. Кроме того, ЦОПП выполняет методическую и экспертную функцию: помогает образовательным организациям актуализировать учебные программы под потребности предприятий, внедрять практико-ориентированные форматы обучения, развивать наставничество и стажировки на производстве. Для работодателей ЦОПП — это площадка для взаимодействия с вузами и другими участниками образовательного процесса, где можно формировать запросы на нужные компетенции, участвовать в подготовке программ и в оценке качества подготовки специалистов.

Так, эксперты ЦОПП разработали рекомендации по актуализации образовательных программ высшего образования по направлению новых материалов и химии составлены с уче£том потребностей предприятий отрасли — подготовка будущих специалистов должна стать более практикоориентированной, предоставляя возможность получения дополнительных квалификаций, а также используя современные формы обучения.

«Согласно методическим рекомендациям Центра, вузы по запросу работодателей смогут вводить в программу новые дисциплины, включая освоение рабочих профессий, а также увеличивать количество часов практики на предприятиях — например, выполняя 40% или более лабораторных работ непосредственно на производственных площадках», — рассказал Рагимов.

Еще одна ключевая задача ЦОПП — обеспечить повышение квалификации преподавателей вузов, которые готовят специалистов по направлению новых материалов и химии.

Как сообщил Рагимов, уже разработано 14 программ дополнительного профессионального образования преподавателей университетов, в которых сделан акцент на практическую подготовку и стажировки на реальных химических производствах.

В 2025 году запланировано провести повышение квалификации около 400 преподавателей вузов, внедрить 30 актуализированных программ высшего образования в вузах-партнерах и 10 сетевых (совместных) программ.

Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) стал оператором ЦОПП, который координирует его взаимодействие с ведомствами, научными организациями, образовательными учреждениями и предприятиями. Кроме того, ТГУ является одним из ключевых участников разработки Стратегии развития химической отрасли в Российской Федерации.

«Мы рассчитываем получить целое поколение высококвалифицированных специалистов и управленцев нового типа — людей, готовых работать с современными технологиями, способных к научно-техническому творчеству и непрерывному профессиональному росту», — поделился Рагимов.

Обучение высшей пробы

Ведущие вузы России, готовящие кадры для химической промышленности, активно участвуют в деятельности ЦОПП. В состав Экспертно-методического совета ЦОППа (орган управления Центра) помимо ТГУ вошли Московский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, Нижегородский государственный университет, Университет науки и технологий МИСИС, Корпоративный университет СИБУРА, Российский химико-технологический университет, Санкт-Петербургский государственный технологический институт, Казанский национальный исследовательский технологический университет.

В МГУ им. М.В. Ломоносова, как известно, преподаванию химии уделяют особое внимание с момента основания в середине XVIII века. Сегодня здесь на химическом факультете учится около 1400 студентов. Факультет объединяет 18 кафедр и больше 90 лабораторий. Студенты имеют возможность заниматься наукой с первого курса, работают с ведущими учеными. По инициативе химиков МГУ в России появился профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности — День химика.

В Сибири старейший химический факультет находится в Томске — в ТГУ. Он открылся в 1932 году. В структуре факультета 6 кафедр, обучение проходят более 500 студентов. В том числе открыта совместная программа обучения с Северо-Китайским технологическим университетом по направлению «Химия» на английском языке. С 2023 года в ТГУ в рамках проекта «Элитное химическое образование» студенты 1-3 курса целенаправленно готовят к исследовательской и проектной деятельности. В 2023 году открыта новая магистерская программа «Цифровая химия», включающая кластер подготовки специалистов для «Газпром нефти».

Также на факультете реализуется программа обучения по рабочим профессиям и должностям служащих «Лаборант химического анализа», отметил Алексей Князев, и.о. декана химического факультета ТГУ. По его словам, более 78% студентов ТГУ проходят практику на реальном производстве и почти 80% выпускников трудоустраиваются по специальности. Выпускники химфака ТГУ строят карьеру в ведущих предприятиях России, в частности, востребованы такими компаниями, как СИБУР, РОСТЕХ, «Фармасинтез».

Недавно состоялся конкурс на получение грантов для создания центров инженерных разработок по нацпроекту «Новые материалы и химия». Общий объем финансирования составит более 500 миллионов рублей. На конкурс поступило более 20 заявок от ведущих российских университетов и научных организаций.

Для бизнеса, работающего в химпроме, также разработаны программы, с помощью которых предприятия могут развивать свои исследовательские и инжиниринговые центры. Например, программы платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS (на базе Российской венчурной компании, входит в группу РФПИ). Компании из отрасли химической промышленности могут получить консультационную и инвестиционную поддержку на развитие своей лаборатории, им помогут внедрить разработку на площадках крупных промышленных компаний в пилотном режиме, а в дальнейшем помогут привлекать инвестиции в проект на постоянной основе и развивать продукт под требования корпоративного заказчика.

В Нижнекамске открылся центр развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ-НК», выступающий ключевым образовательным учреждением для школьников и студентов профильных вузов и техникумов.

Кроме того, на его базе будут реализованы программы повышения квалификации и подготовки сотрудников предприятий СИБУРа и других компаний отрасли.

Центр рассчитан на обучение и переподготовку 15 тыс. человек в год. Образовательное пространство стало важной составляющей нового кампуса Нижнекамского химико-технологического института (НХТИ). Учебный центр включает в себя 42 оснащенных современным оборудованием аудитории на территории НХТИ, 5 уличных полигонов на территории «Нижнекамскнефтехима», 47 стендов и тренажеров. Причем 96% оборудования произведено в России и дружественных странах.

Эстафета поколений

Будущее российской химии сегодня закладывается в школах, откуда должны выходить специалисты, способные двигать отрасль вперед. Интерес к профессии возникает через увлечение наукой, первые эксперименты и осознание того, как химия меняет мир вокруг нас. И нацпроект должен помочь сформировать эффективные механизмы профориентации школьников.

Например, в нижнекамском центре «СИБУРИНТЕХ-НК» запланированы ежегодные занятия для 1,5 тыс. школьников. Они включают мастер-классы, экскурсии на производства и занятия на тренажерах, таких как ректификационная колонна.

ТГУ за счет гранта нацпроекта «Новые материалы и химия» реализует программу модернизации системы подготовки химиков за счет мер активной профориентации и вовлечения в научно-образовательный процесс школ, учреждений среднего профессионального образования (СПО), отраслевых партнеров и университетов. Задача программы — выявление и сопровождение одаренных детей, повышение их мотивации к изучению химических дисциплин, помощь в подготовке к поступлению в вузы.

Кроме того, в Томской области будут организованы курсы повышения квалификации для учителей химии в школах и СПО.

Большую роль в подготовке кадров играют отраслевые союзы, в том числе крупнейшее отраслевое объединение — Российский Союз химиков (РСХ).

«ЦОПП совместно с Российским Союзом химиков активно работает над формированием карьерных треков — нужно показать будущим химикам, как они могут себя реализовать в химической отрасли — как ученые, предприниматели или квалифицированные специалисты, — рассказала Алина Рыбина, советник президента РСХ. — Активно развиваются тематические сайты, соцсети, выпускаются видеоролики о профессиях и историях успеха специалистов, создаются интерактивные профориентационные платформы. Безусловно, важно, что предприятия химического комплекса включаются и в совместную работу по продвижению профессий: проводят стажировки, открывают учебно-производственные классы и поддерживают образовательные инициативы».

Все эти инструменты помогают сделать химию более понятной и привлекательной для школьников, студентов и молодых специалистов, формируя устойчивый кадровый потенциал для отрасли в рамках реализации национального проекта.

Подготовка кадров для химической промышленности — это сложная система, и при поддержке нацпроекта «Новые материалы и химия» она становится эффективнее, а сама отрасль — более конкурентоспособной.