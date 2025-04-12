«Взрослая жизнь — после 18»: в России призвали запретить шоу «Беременна в 16»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина во время открытого диалога с главой Росмолодежи Григорием Гуровым обратила внимание на «нормализацию подростковой беременности». В связи с этим сенатор предложила запретить программу «Беременна в 16» (в 2024 году шоу было переименовано в «Мама в 16»), сообщают «Ведомости».
«У нас официально на телеканале, не знаю на каком («Ю», входит в холдинг «Медиа1». — «Газета.Ru») идет программа «Беременна в 16». Может быть, нам тоже это отработать как-то совместно и предложить как минимум запретить эту программу.
Понятно, что мы работаем все над демографической политикой, но все же надо иметь какие-то рамки. И физиологию никто не отменял, и беременная в 16, к сожалению, вряд ли родит и воспитает достойного гражданина», — заявила Лазуткина.
Ее поддержала глава комитета по соцполитике Елена Перминова, заявив, что эту тему необходимо «немножечко подрегулировать… и выстроить в нужном направлении». Григорий Гуров пообещал заняться этим вопросом.
Парламентарий Виталий Милонов, в свою очередь, предложил другое решение проблемы ранней беременности. В беседе с NEWS.ru он заявил, что подросткам нельзя рассказывать об интимной жизни до 18 лет.
«Решить проблему подростковой беременности очень просто — не уделять внимание интимной жизни в этом возрасте. Нужно объяснить, что взрослая жизнь — после 18 лет, а до 18 занимайтесь другими делами — учитесь, совершенствуйтесь. А если мы втягиваем подростков во взрослую жизнь через такие вещи, то конца и края этому не будет, появятся шоу «Беременна в 14», а потом «Беременна в 12», — отметил депутат.
«Мама в 16» и цензура слова «аборт»
ТВ-шоу «Мама в 16», как указано на сайте телеканала «Ю», — это проект о девочках-подростках, столкнувшихся с ранней беременностью, который показывает «непростой путь каждой участницы». Российская программа является адаптацией американского реалити-шоу, которое выходило с 2009 по 2014 год на канале MTV. Изначальной целью оригинального проекта создатели ставили освещение мрачных сторон раннего материнства. Благодаря этому им даже удалось повлиять на ситуацию с подростковой беременностью — в регионах, где MTV был популярен, их число снизилось на 4,3%.
В России «Беременна в 16», а затем и «Мама в 16» пользуются большой популярностью, так как являются типичными примерами треш-реалити-шоу. Однако в последнее время пользователи социальных сетей все чаще отмечают, что выпуски программы стали более комплиментарными и уделяют не так много внимания проблемам ранней беременности.
При этом в другом шоу телеканала «Ю», которое также связано с материнством, — «Беременна по обману» — ранее подвергли цензуре слово «аборт». Внимание на это обратил «Подъем». 5 апреля издание сообщило, что в шестой серии программы два раза вырезали это слово. Зрители предположили, что такая самоцензура связана с политикой повышения демографии и традиционными ценностями. Однако телеканал поспешил объяснить, что этого якобы требуют правила YouTube.
«Слово «аборт» мы заглушили только на YouTube, в эфир вышло без мьюта. Это обосновано политикой видеосервиса, который может снижать монетизацию и реже выдавать в рекомендациях ролики с «негативным контентом», — заявили изданию в пресс-службе «Ю».
Исчезновения слова не поможет
Такой шаг канала, впрочем, вызвал негативную реакцию. Председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила, что нужно создавать условия и мотивы для рождения детей, а не вымарывать эфир.
«Я отношу это к числу тех инициатив, которые не окажут влияние на решение очень важной демографической проблемы и выстраивание госполитики, ибо она не в запрете абортов, а в создании мотивов, чтобы наши девушки и ребята хотели создавать семью, рожать детей, становиться многодетными. Для этого надо создавать условия. А когда ничего другого нет,
запрещать слово, поощрять подростков становиться родителями — что я могу сказать: иначе как вреда и ничего хорошего это не принесет. Я не вижу в этом ничего полезного. Исчезновение из оборота слова не приведет к исчезновению самого явления», — подчеркнула парламентарий.
Она сравнила самоцензуру телеканала с инициативами давать абитуриенткам дополнительные баллы за рождение ребенка при поступлении в вуз или выплачивать по 100-150 тыс. руб., если девушка родит, учась в школе.
Выплаты школьницам ранее критиковала и коллега Останиной — депутат Госдумы Ксения Горячева, которая назвала трагедией ситуацию, когда «ребенок рожает другого ребенка». Горячева также высказалась и по поводу шоу «Беременна в 16», отметив, что оно больше похоже не на заботу о будущем, а на нормализацию подростковой беременности.