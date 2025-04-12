«Взрослая жизнь — после 18»: в России призвали запретить шоу «Беременна в 16»

В Совете Федерации призвали запретить шоу «Беременна в 16» из-за нормализации подростковой беременности. Сенатор Юлия Лазуткина отметила, что в работе над демографической политикой «надо иметь какие-то рамки». Ее поддержала глава комитета по соцполитике Елена Перминова. Ранее шоу уже критиковала депутат Госдумы Ксения Горячева, которая назвала трагедией ситуацию, когда «ребенок рожает другого ребенка». При этом Виталий Милонов предложил «простое» решение проблемы ранней беременности — не рассказывать подросткам об интимной жизни до 18 лет.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина во время открытого диалога с главой Росмолодежи Григорием Гуровым обратила внимание на «нормализацию подростковой беременности». В связи с этим сенатор предложила запретить программу «Беременна в 16» (в 2024 году шоу было переименовано в «Мама в 16»), сообщают «Ведомости».

«У нас официально на телеканале, не знаю на каком («Ю», входит в холдинг «Медиа1». — «Газета.Ru») идет программа «Беременна в 16». Может быть, нам тоже это отработать как-то совместно и предложить как минимум запретить эту программу.

Понятно, что мы работаем все над демографической политикой, но все же надо иметь какие-то рамки. И физиологию никто не отменял, и беременная в 16, к сожалению, вряд ли родит и воспитает достойного гражданина», — заявила Лазуткина.

Ее поддержала глава комитета по соцполитике Елена Перминова, заявив, что эту тему необходимо «немножечко подрегулировать… и выстроить в нужном направлении». Григорий Гуров пообещал заняться этим вопросом.

Парламентарий Виталий Милонов, в свою очередь, предложил другое решение проблемы ранней беременности. В беседе с NEWS.ru он заявил, что подросткам нельзя рассказывать об интимной жизни до 18 лет.

«Решить проблему подростковой беременности очень просто — не уделять внимание интимной жизни в этом возрасте. Нужно объяснить, что взрослая жизнь — после 18 лет, а до 18 занимайтесь другими делами — учитесь, совершенствуйтесь. А если мы втягиваем подростков во взрослую жизнь через такие вещи, то конца и края этому не будет, появятся шоу «Беременна в 14», а потом «Беременна в 12», — отметил депутат.

«Мама в 16» и цензура слова «аборт»

ТВ-шоу «Мама в 16», как указано на сайте телеканала «Ю», — это проект о девочках-подростках, столкнувшихся с ранней беременностью, который показывает «непростой путь каждой участницы». Российская программа является адаптацией американского реалити-шоу, которое выходило с 2009 по 2014 год на канале MTV. Изначальной целью оригинального проекта создатели ставили освещение мрачных сторон раннего материнства. Благодаря этому им даже удалось повлиять на ситуацию с подростковой беременностью — в регионах, где MTV был популярен, их число снизилось на 4,3%.

В России «Беременна в 16», а затем и «Мама в 16» пользуются большой популярностью, так как являются типичными примерами треш-реалити-шоу. Однако в последнее время пользователи социальных сетей все чаще отмечают, что выпуски программы стали более комплиментарными и уделяют не так много внимания проблемам ранней беременности.

При этом в другом шоу телеканала «Ю», которое также связано с материнством, — «Беременна по обману» — ранее подвергли цензуре слово «аборт». Внимание на это обратил «Подъем». 5 апреля издание сообщило, что в шестой серии программы два раза вырезали это слово. Зрители предположили, что такая самоцензура связана с политикой повышения демографии и традиционными ценностями. Однако телеканал поспешил объяснить, что этого якобы требуют правила YouTube.

«Слово «аборт» мы заглушили только на YouTube, в эфир вышло без мьюта. Это обосновано политикой видеосервиса, который может снижать монетизацию и реже выдавать в рекомендациях ролики с «негативным контентом», — заявили изданию в пресс-службе «Ю».

Исчезновения слова не поможет

Такой шаг канала, впрочем, вызвал негативную реакцию. Председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила, что нужно создавать условия и мотивы для рождения детей, а не вымарывать эфир.

«Я отношу это к числу тех инициатив, которые не окажут влияние на решение очень важной демографической проблемы и выстраивание госполитики, ибо она не в запрете абортов, а в создании мотивов, чтобы наши девушки и ребята хотели создавать семью, рожать детей, становиться многодетными. Для этого надо создавать условия. А когда ничего другого нет,

запрещать слово, поощрять подростков становиться родителями — что я могу сказать: иначе как вреда и ничего хорошего это не принесет. Я не вижу в этом ничего полезного. Исчезновение из оборота слова не приведет к исчезновению самого явления», — подчеркнула парламентарий.

«Пропаганда ранних родов»: все больше регионов РФ будут платить беременным школьницам Беременные школьницы Кузбасса смогут получить единовременную выплату в 100 тыс. рублей согласно... 01 апреля 15:14

Она сравнила самоцензуру телеканала с инициативами давать абитуриенткам дополнительные баллы за рождение ребенка при поступлении в вуз или выплачивать по 100-150 тыс. руб., если девушка родит, учась в школе.

Выплаты школьницам ранее критиковала и коллега Останиной — депутат Госдумы Ксения Горячева, которая назвала трагедией ситуацию, когда «ребенок рожает другого ребенка». Горячева также высказалась и по поводу шоу «Беременна в 16», отметив, что оно больше похоже не на заботу о будущем, а на нормализацию подростковой беременности.