«Пропаганда ранних родов»: все больше регионов РФ будут платить беременным школьницам

Беременные школьницы Кузбасса смогут получить единовременную выплату в 100 тыс. рублей согласно постановлению правительства Кемеровской области. Ранее такой же указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. А в Брянской области беременным школьницам пообещали выплачивать по 150 тыс. рублей. Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина направила в Минтруд обращение с просьбой остановить введение подобных субсидий, чтобы не пропагандировать ранние роды среди несовершеннолетних.

Правительство Кемеровской области выпустило постановление, согласно которому беременные школьницы смогут получить единовременные выплаты в размере 100 тыс рублей.

Выплаты предназначены для беременных девушек, учащихся в общеобразовательных школах, вузах и колледжах, но только на очной форме. Срок беременности должен составлять не менее 22 недель.

Законные представители несовершеннолетних могут оформить выплату по доверенности. В региональном министерстве социальной защиты уточнили, что пособие предоставляется независимо от условий на момент обращения, за исключением случаев, когда аналогичная выплата уже получена в другом регионе.

24 марта похожий указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В нем также устанавливается положение о единовременной выплате в размере 100 тыс. рублей беременным школьницам, обучающимся по очной форме. Затем аналогичные меры приняла Брянская область, где беременные школьницы могут рассчитывать на 150 тысяч рублей.

До этого выплата полагалась только для женщин, обучающихся в профессиональных и высших образовательных учреждениях. Ее распространение на школьниц вызвало широкий общественный резонанс, после чего орловский губернатор заявил, что то же самое якобы сделали более 40 регионов — в соответствии с приказом Минтруда от 11 февраля, где, помимо студенток, фигурируют ученицы «общеобразовательных организаций».

«Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму и, насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят», — написал глава региона.

Однако председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина подвергла критике такой шаг губернатора Орловской области. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что рождение и воспитание ребенка это слишком сильная нагрузка для несовершеннолетних девушек.

«Я за любые меры поддержки, кроме тех, которые могут спровоцировать искусственное стремление на получение этой меры. Несовершеннолетние, которые сами рождают несовершеннолетних — это непосильная нагрузка для них. С одной стороны, организм девочки еще не готов к тому, чтобы она стала мамой. С другой стороны, далеко не всегда семья способна еще одного ребенка потянуть», — пояснила депутат.

Она подчеркнула, что несовершеннолетние девушки должны получить полноценное образование.

«Не надо поощрять детей становиться родителями в школе. Образованный родитель в десятки раз даст больше своему ребенку, недоучка вряд ли способен дать столько в образовании, воспитании своему ребенку, сколько получивший полноценное школьное и высшее образование родитель. Если школьница забеременела, то я никогда не выступала с рекомендацией прервать беременность. Если событие уже случилось, от этого никуда не уйти и поддерживать надо. Но поощрять это не нужно», — сказала Останина.

Меры поддержки

В свою очередь член Совфеда Ольга Епифанова считает, что такие выплаты не приведут к тому, что несовершеннолетние девушки в Орловской области станут чаще рожать. Сенатор отметила, что такая мера является хорошим методом поддержки женщин в сложной жизненной ситуации, несмотря на то, что ранняя беременность не является нормой.

«Безусловно, беременная школьница — это не норма. Для самой девушки, ее родителей зачастую такая ситуация воспринимается как катастрофа, не говоря уже об уровне стресса, в котором оказывается семья», — подчеркнула политик.

Но, по мнению Ольги Епифановой, если такое событие уже случилось, то требуется оказывать матери и ребенку помощь.

Несмотря на это, Нина Останина обратилась в Минтруд с просьбой потребовать от региональных властей не вводить подобные выплаты, которые могли бы стимулировать ранние беременности и роды. Фото обращения разместил Telegram-канал «Кровавая барыня».

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«Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обеспокоен участившимися сообщениями СМИ о том, что ... региональные власти, основываясь на перечне мероприятий, подлежащих софинансированию в рамках реализации региональных программ по повышению рождаемости («демографическое меню»), принимают нормативные правовые акты, направленные на пропаганду ранних рождений», — говорится в документе.

Останина в своем обращении отмечает, что пропаганда ранних родов противоречит традиционным ценностям РФ.

Напомним, что выплаты в аналогичном размере уже введены в ряде других регионов, таких как Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская и Тверская области, а также в Чувашии.