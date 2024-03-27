Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Мама расстроится». Как защитники Белграда сбили самолет-невидимку США из старого советского ЗРК

25 лет назад сербы сбили из старого советского ЗРК американский F-117

close
100%
F-117A, сбитый под Белградом 27 марта 1999 года

F-117A, сбитый под Белградом 27 марта 1999 года

Wikimedia Commons
27 марта 1999 года в небе над Белградом произошло событие, обросшее мифами, — сербские силы ПВО уничтожили «несбиваемый» американский истребитель-бомбардировщик F-117 со стелс-технологией. Как все было на самом деле — в нашем материале.

Перспектива США

Истребитель-бомбардировщик F-117A ВВС США был сбит на четвертые сутки операции НАТО «Союзная сила», когда силы альянса начали бомбардировки Югославии. Самолет, построенный с использованием стелс-технологий (предполагают применение различных поглощающих и отражающих материалов, а также особенностей конструкции корпуса, которые минимизируют заметность истребителя), рухнул в 40 км к западу от столицы страны — Белграда.

«Была очень низкая облачность. Ракету я увидел, когда она уже пересекла слой облаков, сразу после запуска. Она шла под углом в 50 градусов ко мне. И как только я ее увидел, я понял: меня вычислили. Первая ракета прошла совсем близко над самолетом. Настолько близко, что самолет тряхнуло», — рассказывал впоследствии пилот F-117A подполковник Дейл Зелко.

Вторая ракета советского зенитного комплекса С-125 «Нева» поразила F-117A примерно в 20:55 по местному времени.

Из-за прилива адреналина Зелко не помнил, как дернул кольцо катапульты. Приземлился он недалеко от большого четырехполосного шоссе и спрятался в придорожной канаве. Лежа там, пилот чувствовал ударные волны от бомб, которые самолеты НАТО сбрасывали на окраины Белграда.

«Я думал: мама наверное расстроится, а я вряд ли сумею позвонить дочке на следующий день, чтобы поздравить ее с днем рождения», — вспоминал американец.

Зелко уже имел боевой опыт — он участвовал в операции «Буря в пустыне» в Ираке в 1991 году. Однако во время бомбежек Югославии ситуация была существенно другой. По его словам, американские пилоты хорошо понимали, что система ПВО противника остается опасной и эффективной — во многом благодаря советским радарам и зенитным ракетным комплексам.

Примечательно, что, по словам Зелко, в первые ночи бомбардировок пилоты НАТО должны были действовать как «миротворцы» и «хотите верьте, хотите нет — поначалу их информировали, что в случае попадания в плен летчики должны были утверждать, что не являются комбатантами враждебного Югославии государства».

Вылет 27 марта стал для подполковника третьим с начала операции — на своем F-117A он летал бомбить Югославию в первую и в третью ночи операции НАТО. Его задачей на этот раз был удар по «критически важным и сильно защищенным целям в Белграде и его окрестностях».

Поставленную задачу подполковник Зелко выполнить не смог (хотя в основном удары альянса были эффективными и нанесли стране ущерб минимум в размере $100 млрд). Спустя восемь часов в канаве пилота спасла поисковая группа ВВС США на двух вертолетах. Подобрав Зелко, американцы вернулись на авиабазу Авиано в Северной Италии.

Перспектива Югославии

F-117A подполковника Дейла Зелко был сбит 3-й батареей 250-й бригады ПВО вооруженных сил Югославии. Командовал ею тоже полковник — югославский военнослужащий венгерского происхождения Золтан Дани.

close
100%

F-117A, подобный сбитому под Белградом

US Air Force

Его батарея прибыла на боевую позицию всего за 20 минут до поражения F-117A. Она состояла из четырех пусковых установок и радиолокационного комплекса советского ЗРК С-125 «Нева». На вооружение ВС СССР он был принят в 1961 году. Поразила самолет ВВС США ракета с номером 5В27Д, произведенная заводом им. XX партсъезда в Кирове.

«При помощи специальных средств устанавливаем ракеты. Угол подъема высокий. Ощущается некоторая вибрация, и я не знаю, что происходит в кабине. <...> В воздухе не обнаружено близких целей, они на более далеких расстояниях на разных курсах. Неожиданно на радаре, согласно показаниям, был обнаружен объект по курсу 195°, расстояние 23 км. Говорю: «Дани, он идет на нас!» Объект приближается», — писал в отчете замкомандира батареи ПВО подполковник Джордже Аничич.

За считанные секунды радар C-125 смог обнаружить цель — хотя это казалось многим военным экспертам и стратегам того времени практически невозможным из-за стелс-технологий, обеспечивающих малозаметность F-117.

«Офицер поддержки докладывает: азимут 250°, расстояние 13 км. Дани приказал: «Поразить цель прямой наводкой, запуск!» Взрыв. Стартует первая ракета, через пять секунд вторая, операторы работают стабильно. Смотрю на экран. Яркая вспышка, взрыв первой ракеты рядом с целью. Цель уничтожена», — сообщил Аничич.

Спустя 20 минут расчет ЗРК получил команду сменить дислокацию. К тому моменту военные не спали уже двое суток. О сбитии стелс-истребителя расчет подполковника Золтана Дани узнал из выпуска новостей по радио. Это значительно подняло боевой настрой всей бригады. До этого момента бомбардировщики НАТО практически безнаказанно атаковали Югославию.

Американский самолет засекли и поразили ракетами на высоте более 8 км. Летчик впоследствии утверждал, что вечером 27 марта погода была плохой и вылеты авиации, подавляющей системы ПВО, были отменены, что позволило «сосредоточиться на них».

Впрочем, другие стелс-бомбардировщики смогли поразить намеченные цели. Ранним утром белградское телевидение показало кадры, на которых был обезлюдевший город, окутанный клубами химического дыма (НАТО разбомбило склад ракетного топлива в одном из пригородов).

Причины крушения F-117

Газета The New York Times писала, что «угольно-черный самолет с крыльями летучей мыши летает лишь на дозвуковых скоростях и не очень хорошо маневрирует».

«Незакрепленная дверь бомбового отсека заставляет самолет выглядеть таким же большим, как целый дом на радаре противника», — отмечалось в материале.

К тому же, стелс-технология на F-117A была к 1999 году устаревшей. По мнению военных экспертов, шок в медиа из-за потери F-117 был вызван мифом о неуязвимости и невидимости стелс-самолетов. Их действительно засечь сложнее, чем обычные самолеты, но малозаметность не означает неуязвимости, подчеркивали эксперты Университета Джонса Хопкинса.

close
100%

F-117A, сбитый под Белградом 27 марта 1999 года

Wikimedia Commons

«Сегодня вечером фотографии горящих обломков транслировались по сербскому и американскому телевидению в течение нескольких часов, представители администрации не подтверждали потерю самолета до тех пор, пока пилот не покинул воздушное пространство Сербии. Пентагон не стал обсуждать причины крушения самолета», — говорилось в статье NYT от 28 марта.

Обеспокоенность американских СМИ вызвало и попадание стелс-технологий в руки сербов, а от них «к русским, поддерживающим Югославию».

Что было после

По одной из версий, США не пытались уничтожить новым авиаударом обломки самолета (он сохранился на 75%). А американские военные позднее признавали, что стелс-технологии F-117A не представляли особого секрета, ведь его часто показывали на авиашоу. По другой версии, авиаудар планировался, но США от него отказались: к моменту обнаружения обломков туда добрались журналисты CNN, и удар отменили, чтобы их не задеть.

Местные жители, первыми прибежавшие на место крушения, начали растаскивать самолет по частям. Как писали местные СМИ, цыгане утащили крыло и сделали из него крышу для туалета гравитационного типа; еще один крестьянин забрал кислородную маску летчика и продал ее китайцу.

Впоследствии часть обломков истребителя была выставлена в белградском Музее воздухоплавания. В его сувенирном киоске по-прежнему можно купить пронумерованные кусочки истребителя ВВС США.

Дани после завершения операции НАТО утверждал, что придумал секретную модификацию для ЗРК С-125, которая позволила сбить американский F-117. Но техническую документацию якобы уничтожили в сербском генштабе. Впоследствии он заявлял, что, помимо «секретной модификации», уничтожить «несбиваемый» самолет ему помогли упорный труд и точный расчет.

После войны Дани открыл пекарню в родной деревне. Каждый год 27 марта он выпекает торт в виде F-117. Однажды к нему в гости приехал сбитый им американский летчик Дейл Зелко, и они вместе разрезали торт с изображением истребителя. Потом Дани совершил ответный визит в Америку.

close
100%

Подполковник ВВС США Дейл Зелко и полковник Югославских сил ПВО Золтан Дани через 12 лет после инцидента

Wikimedia Commons

Самолеты F-117 были сняты с вооружения ВВС США в 2008 году. ЗРК С-125 по-прежнему находится на вооружении армий более 20 стран мира, в том числе КНДР, Украины, Венесуэлы.

Сбитый 27 марта F-117A стал одним из двух самолетов, потерю которых НАТО официально признало по итогам «разбора полетов» во время бомбардировок Югославии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами