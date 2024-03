«Это война в Европе»: могла ли Россия спасти Югославию от бомбардировок НАТО

«Я обращаюсь ко всему миру. Я обращаюсь к людям, которые пережили войну… Давайте, пока еще остались какие-то минуты, мы убедим Клинтона не делать этого трагического, драматического шага. Это безопасность Европы, это война в Европе, а может быть и больше», — с таким обращением президент России Борис Ельцин выступил вечером 24 марта 1999 года.

«Драматический шаг» был сделан буквально через несколько часов после выступления Ельцина. Силы НАТО начали бомбить Югославию. Конфликта такого масштаба не было в Европе с окончания Второй мировой войны.

Операция «Союзная сила» Поводом для бомбардировок стали этнические чистки в сербском автономном крае Косово, в организации которых страны-члены НАТО обвинили сербов.



Операция проходила без санкции Совета Безопасности ООН, что стало грубым нарушением международного права.



В течение продолжавшейся 78 дней кампании самолеты НАТО нанесли порядка 2,3 тыс. воздушных ударов по 990 объектам на территории Сербии и Черногории. Погибли, по разным оценкам, от 2,5 тыс. до 3 тыс. гражданских лиц и около тысячи военнослужащих югославской армии и полиции.



Бомбардировки завершились 10 июня, после того как между Югославией и НАТО было подписано соглашение о выводе югославских войск из Косово.



В феврале 2008 года парламент Косова в одностороннем порядке провозгласил независимость края от Сербии.

«Мы, конечно, все, что можно, со своей стороны делаем, но не все мы можем. То есть мы можем, но совесть нам не позволяет», — отметил Ельцин в своем обращении к российским гражданам.

Россия на излете 20 века действительно могла далеко не все. И на то были объективные причины.

Президент не в форме

close 100% Борис Ельцин во время совещания по вопросу конфликта в Югославии, 26 марта 1999 года Александр Сенцов и Александр Чумичев/ТАСС

К финалу своего второго президентского срока 68-летний Борис Ельцин был отнюдь не в лучшей физической форме. К тому времени уже перенес пять инфарктов, ходили устойчивые слухи о его пристрастии к алкоголю. Иногда вообще создавалось впечатление, что он не владеет ситуацией.

В феврале 1999 года, когда косовскую проблему еще пытались решить дипломаты, Ельцин серьезно оконфузился. На саммите с Евросоюзом он объявил Россию «ассоциированным членом» ЕС, а затем добавил, что Россия не даст тронуть Косово. «Я передал вчера свое мнение и письменно, и по телефону Клинтону, что это не пройдет. Вот и все», — резюмировал российский лидер.

Через несколько часов представители американского Госдепа с некоторым недоумением рассказали, что последние несколько дней президенты США и России не общались по телефону и в переписку не вступали.

Борис Николаевич славился своими внешнеполитическими экспромтами, за которые потом приходилось отдуваться отечественным дипломатам. Но когда мир балансирует на грани войны, не до красивых жестов.

«Человек, похожий на прокурора»

Внутриполитическая ситуация тоже была непростой — страну сотрясали правительственные кризисы, премьер-министры сменяли друг друга. Госдума, где большинство мест принадлежало коммунистам, каждый раз при голосовании по кандидатуре нового главы кабинета министров вступала в жесткое противостояние с исполнительной властью.

Стабильности не добавляли и внутриполитические скандалы, в которых оказалась замешана администрация президента и приближенные к власти олигархи.

В марте 1999 года в эфире одного из федеральных телеканалов была продемонстрирована видеозапись — на ней некий обнаженный мужчина развлекается с не менее обнаженными девушками. Запись была низкого качества, но ведущий авторской телепрограммы назвал его «человеком, похожим на генерального прокурора». В итоге в апреле 1999-го генпрокурор Юрий Скуратов был отстранен от должности указом президента. Примечательно, что как раз в этот момент Генпрокуратура вела несколько громких дел по фактам коррупции, мошенничества и отмывания денег, фигурантами которых были управделами президента Павел Бородин и «серый кардинал» российской политики Борис Березовский.

Но самое главное — Россия только-только начала оправляться от последствий тяжелейшего экономического кризиса, дефолта 1998 года, когда резко девальвировался рубль, рухнуло производство и банковская система, радикально снизился уровень жизни россиян.



«Опасаетесь ли Вы потерять нажитое Вами или Вашей семьей из-за каких-то неблагоприятных изменений или потрясений в обществе?» — такой вопрос задали социологи россиянам весной 1999 года. «Не опасаюсь, так как терять нечего», — ответило подавляющее большинство опрошенных.

Правительство Евгения Примакова пыталось стабилизовать постдефолтную экономику, но для этого нужно было договориться с зарубежными кредиторами, прежде всего, Международным валютным фондом. 24 марта премьер-министр должен был провести переговоры с директором-распорядителем МВФ Мишелем Камдессю в Вашингтоне. Тему экономической помощи Примаков планировал обсудить и с вице-президентом США Альбертом Гором. Но до Вашингтона Примаков тогда так и не долетел.

Петля Примакова

Утром 23 марта борт с представительной российской делегацией — губернаторами и бизнесменами, в том числе Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) — взял курс на США с промежуточной посадкой в ирландском Шенноне. Во время транзитной посадки самолета в Шенноне на борт поступила информация, что военная операция НАТО против Югославии неизбежна, все попытки урегулировать кризис дипломатическим путем результата не дают.

Евгений Примаков позвонил вице-президенту Альберту Гору и предупредил — если Альянс применит против Югославии вооруженную силу, российская делегация вернется в Москву. Примаков попросил своего собеседника незамедлительного его проинформировать, если решение о начале операции будет принято.

«Надеюсь, что в Шенноне ты успел выпить ирландский виски», — пошутил Гор в конце весьма напряженной беседы с российским премьером.

«Ирландскому виски я предпочитаю русскую водку», — ответил Примаков.

Гор сдержал свое обещание и позвонил на премьерский борт спустя несколько часов. Самолет в тот момент пролетал в районе Ньюфаундленда. «Наша подготовка к удару движется вперед без остановки», — сказал он. Примаков принял решение вернуться в российскую столицу.

«Не всякий премьер долетит до середины Атлантики», — шутил потом известный радиоведущий Николай Фоменко.

«Главная причина войны — в Кремле»

close 100% Серб с плакатом, на котором президент США Б. Клинтон, госсекретарь М. Олбрайт и генсек НАТО Хавьер Солана ассоциируются с Гитлером и призываются к ответу за преступления, у воронки от взрыва бомбы, разрушившей казарму в городе Крагуевац, 31 марта 1999 года Сергей Величкин/ТАСС

«…вернувшись в Москву, премьер-министр потеряет всякое право смотреть в глаза тем старикам, которым он еще осенью обещал полностью выплатить пенсии», — иронизировала газета «Коммерсантъ».

Жесткий наезд на Примакова был вполне объясним. В 1999 году политические тяжеловесы уже готовились к очередным президентским выборам, фактически стартовала гонка преемников Ельцина. А российского премьера подозревали в симпатиях к оппозиции — коммунистам.

Именно коммунисты максимально использовали операцию НАТО в Югославии для дискредитации слабеющего президента.

«Главная причина войны на Балканах кроется здесь, в Москве, в Кремле…», — эмоционально рассуждал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на внеочередном заседании Госдумы 27 марта 1999 года. «Я хочу вам прямо заявить: пока в Кремле сидит недееспособный человек, который не в состоянии сформулировать ни одной идеи — от концепции национальной безопасности до прямого обращения к гражданам страны Югославии — никто с нами считаться не будет».



«Не остановим войну в Югославии — они придут домой и к нам!», — били в набат представители «патриотических сил».

Коммунисты и им сочувствующие предложили незамедлительно направить в Сербию комплексы ПВО С-300, новейшие перехватчики и системы радаров, разместить на территории братской Белоруссии ядерное оружие и начать формировать из «патриотов» отряды добровольцев. Все для того, чтобы «остановить технотронный фашизм Америки».

Против «фашизма Америки» в последние дни марта 1999 года в Москве митинговали футбольные фанаты и студенты. Несколько тысяч человек пытались штурмовать здание дипмиссии на Новинском бульваре, закидывая его яйцами, пузырьками с чернилами и зеленкой. «Fucking americans! Get out to your fucking country!» — так нецензурно звучал один из лозунгов манифестантов. Но российский ОМОН стойко оборонял посольство США.

Американскую дипмиссию даже пытались обстрелять из гранатомета, но, к счастью, оружие дало осечку. Тогда, якобы и родился анекдот про иностранного туриста, который спрашивает: «Как попасть в американское посольство?»

«Целиться надо лучше», — отвечают ему москвичи.

«Хотят ли русские войны?»

close 100% Митинг протеста у здания посольства США в Москве против агрессии НАТО в отношении Союзной Республики Югославии, 25 марта 1999 года Владимир Федоренко/РИА Новости

В 1999 году в российской политической элите далеко не все были готовы к жесткой конфронтации с Западом ради защиты «братского сербского народа». «Россия свой выбор сделала. В военный конфликт втянуть себя не позволим», — заявил Борис Ельцин, выступая перед Федеральным собранием 30 марта.

Да и рядовые россияне в массе своей не были настроены по-боевому. По данным социологического опроса, проведенного в конце марта 1999-го, вступление России в военные действия на стороне Югославии поддержали 2,8% опрошенных. За дипломатические меры высказались 83,4%.

Россия так и не отправила в Югославию комплексы С-300. И, возможно, тем самым мир смог избежать третьей мировой войны.

Любые попытки доставить вооружения Югославии, не имеющей сухопутной границы с Россией, встретили бы жесткое противодействие натовских сил и на море, и в воздухе.

Россия решила все силы сконцентрировать на дипломатическом фронте. Как отмечали эксперты, посредничество Москвы в итоге сработало, потому что к НАТО пришло понимание — блицкрига не получилось. Югославский лидер Слободан Милошевич, в свою очередь, понял, что у этой войны не будет победного конца. Чтобы осознать это, потребовались несколько месяцев и несколько тысяч человеческих жизней.