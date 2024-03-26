«Кровь за кровь»: вернут ли в России смертную казнь? Адвокат Михальчик: для возвращения смертной казни придется изменить Конституцию

После теракта в «Крокус Сити Холле», унесшего жизни не менее 139 человек, в обществе разгорелась дискуссия о том, какого наказания заслуживают террористы. Некоторые политики и общественные деятели потребовали отменить мораторий на смертную казнь. О том, возможно ли это и как возвращение высшей меры наказания скажется на преступности, «Газета.Ru» узнала у экспертов.

«Нельзя задвигать этот вопрос»

«Считаю это единственным соразмерным наказанием для мерзавцев, которые хладнокровно лишают жизни беззащитных людей, женщин, стариков, детей», — заявил RTVI глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Такое же мнение после теракта в «Крокус Сити Холле» высказали и некоторые другие депутаты. Их поддержали коллеги в Совете Федерации.

«Для террористов только смертная казнь! Нет оправдания ни религиозными, ни национальными причинам свершения террористических актов», — написала член Совфеда Елена Афанасьева в своем Telegram-канале.

Она добавила, что этого «ожидают» россияне и «нельзя больше задвигать этот вопрос».

Полноценных исследований на тему отношения общества к высшей мере в России не проводили уже пять лет.

Как менялось отношение россиян к смертной казни По данным фонда «Общественное мнение», с 2001 по 2019 год число тех, кто поддерживает отмену моратория на смертную казнь, сократилось на 11%, а тех, кто выступает за его продление, стало на 5% больше. Кроме того, с 2006 по 2019 год число тех, кто хотел бы полной отмены смертной казни в России, увеличилось с 4% до 8%.

В 2019-м фонд «Общественное мнение» опубликовал итоги опроса, согласно которому 52% респондентов выступили за возвращение смертной казни. Большая часть (68%) одобрила такую меру за сексуальное преступление против несовершеннолетних, 57% — за убийство и 53% — за терроризм. В дискуссии со своими оппонентами сторонники смертной казни чаще всего использовали аргумент «кровь за кровь».

Почему в РФ не применяют смертную казнь

Первый шаг к отмене смертной казни Россия сделала, решив вступить в Совет Европы . В 1997-м представители МИДа подписали протокол №6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Первая статья документа гласит, что никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен.

Формально конвенцию в России так и не ратифицировали, поэтому из законодательства высшая мера не исчезла. Согласно Уголовному кодексу РФ, смертная казнь может применяться за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь .

«Это убийство с квалифицирующими признаками (свидетельствуют о резко повышенной общественной опасности деяния) (ч.2, ст. 105), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277), посягательство на судью, присяжного или иное лицо, осуществляющее правосудие (ст. 295), посягательство на сотрудника правоохранительного органа или военного (ст. 317) и геноцид (ст. 357)», — пояснил ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин.

Точку в вопросе, выносить ли за это смертные приговоры, поставил Конституционный суд.

« В 1999 году он (суд. — «Газета.Ru») выпустил постановление, в котором было сказано, что смертная казнь российскими судами применяться не может , а спустя 10 лет, в 2009-м, Конституционный суд указал, что отмена высшей меры — необратимый процесс», — рассказал заслуженный юрист России, федеральный судья в отставке Сергей Пашин.

По словам специалистов, выход России из Совета Европы в 2022 году на мораторий никак не повлиял.

Популизм vs механизма

Некоторые государственные деятели полагают, что юридически оформить возвращение смертной казни можно будет без особых проблем. Эксперты считают иначе.

«Конституционный суд — это орган, толкующий Конституцию, его постановления имеют окончательную силу и не подлежат обжалованию, — объяснил адвокат Алексей Михальчик. — Значит, чтобы вернуть смертную казнь, придется менять статьи самой Конституции. А это гораздо более серьезная процедура, чем изменение закона».

По его словам, так как речь идет о праве на жизнь, выносить решение большинством голосов в Думе или Совете Федерации — не выйдет. Принять решение об изменении ключевых положений Конституции может только Конституционное собрание. А его в стране нет. Помимо того, что новый орган нужно создать в случае, если он согласится менять Конституцию, — ему предстоит разработать ее новый проект и принять его двумя третями голосов от общего числа членов собрания.

«Это очень сложные процедуры, поэтому все эти заявления о приостановлении моратория не имеют практического значения и выглядят скорее как популистские заявления», — заключил юрист.

Об этом же в июне 2022-го говорил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что свернуть с пути гуманизации законодательной политики было бы большой ошибкой и плохим сигналом российскому обществу.

«Вопрос в эффективности»

К идее вернуть смертную казнь политики возвращаются после каждого громкого преступления. В 2019-м поводом стало убийство девятилетней девочки в Саратове. В 2015-м — крушение в результате теракта самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, на борту которого были 224 человека.

В 2013 году Владимир Путин отмечал, что эффективность этого метода в борьбе с преступностью крайне сомнительна:

«Ужесточение наказания не ведет к искоренению правонарушения. В Римской империи наказанием за кражу была смертная казнь. Но больше всего краж совершалось как раз во время проведения казни на площади. Я понимаю возмущение граждан и желание наказать преступников. Вопрос в эффективности».

В юридическом сообществе разделяют эти сомнения.

«Если говорить о предупреждении тяжких преступлений, то эффективность совершенно не доказана, — считает Пашин. — Иногда введение смертной казни, напротив, вызывает рост преступности, в том числе убийств, и наоборот, после отмены казни статистика может снижаться. Например, в Канаде отменили казнь, и кривая убийств пошла вниз».

Куда сильнее, по мнению экспертов, на преступности сказывается социально-экономический фактор.

«Мы находимся в ситуации, когда, в том числе из-за лояльного отношения к миграционным потокам и значительной коррумпированности в этой сфере силовых структур, в России большое количество мигрантов. Эти лица чаще всего находятся на социальном дне. Отсутствие образования, стабильных доходов, оторванность от родины, восприимчивость к исламскому фундаментализму — это питательный бульон для организованной преступности», — высказал мнение Михальчик.

Угроза смертного приговора для такой категории преступников, с его точки зрения, не возымеет никакого действия:

«Сомнительно, что эти лица вообще могут квалифицировать свои действия в соответствии с российским законом. Например, многие из тех, кто владеет русским языком и попадается на сбыте наркотиков, удивляются, что у нас давно ужесточилось антинаркотическое законодательство и минимальный порог наказания — от 12 лет лишения свободы».