«Есть случаи ошибок»: глава СПЧ — о возвращении смертной казни

После теракта в «Крокус Сити Холле» некоторые депутаты Госдумы предложили снять мораторий на смертную казнь в России, который действует с 1997 года. Глава СПЧ Валерий Фадеев, который всегда выступал против возвращения высшей меры, рассказал «Газете.Ru», почему это рискованное решение.

Я хочу сказать, что это чрезвычайно сложный вопрос — его решать голосованием «да, нет» сейчас в публичном поле неправильно. Нужно разобраться с теми проблемами, которые вызывают постановку вопроса о возвращении смертной казни.

Решение должно быть глубоко продумано. Здесь очень много разных факторов. Мы сегодня с коллегами тут коротко это уже обсуждали. У нас тоже дискуссия в Совете по правам человека.

Например, одни говорят, что смертная казнь никак не влияет на потенциальных преступников, что в странах, где смертная казнь сохраняется, уровень преступности по-прежнему высокий.

Есть и другая точка зрения. Я говорил с выдающимися правоведами. Они говорят, что в конкретном случае, когда речь идет о смертной казни для террористов, такая мера может оказать влияние на пособников. Понятно, что большинство исполнителей знают, на что они идут, а пособники полагают, что это довольно невинные действия. Повторяю, это мнение выдающихся российский правоведов.

Решение надо принимать в контексте той войны, которую мы сейчас ведем с Западом. Это другая ситуация, отличная от того, что было раньше, несколько лет назад.



В этом контексте общественное настроение имеет значение. Общественные настроения, конечно, как можно предположить, склоняются в сторону возвращения смертной казни.

Возникает вопрос: а военные преступления? Скажем, то, что происходит в Белгороде и в других приграничных регионах. Там обстрелы каждый день, гибнут люди. Стреляют по кафе, по торговым центрам, по бульварам — это как трактовать? У нас в общественной медийной среде трактуется как терроризм. Это терроризм или военные преступления? Будем ли мы возвращать смертную казнь за военные преступления, имея в виду, как я сказал, контекст ведения войны с Западом? Это вопрос.

Говорят, есть случаи ошибок вынесения смертного приговора судами, в том числе и в Советском Союзе. Вспоминаем дело Чикатило, например.



Но здесь надо подумать о правовых и организационных мерах, которые бы не допустили подобные ошибки, продумать некий перекрестный контроль правоохранительных институтов. Это отдельная задача, которая должна быть обсуждена. Некоторые говорят, что дела, связанные с терроризмом, надо переносить в военные суды. Может быть. Но это тоже вопрос, который требует обсуждения.

Следующий пункт: говорим ли мы только о терроризме, или есть опасность открыть ящик Пандоры, и по другим составам кто-то будет настаивать на возвращении смертной казни?



Я считаю, что в любом случае безотносительно обсуждения предыдущих вопросов ящик Пандоры открывать нельзя. Это рискованно.

Еще раз я возвращаюсь к моему основному тезису. Мы находимся в условиях войны с Западом. Вот из этого и надо исходить. Возможно, как говорят некоторые российские правоведы, на время вот этой острой ситуации вернуть смертную казнь по очень ограниченным составам, может быть, только по одному составу — по терроризму.

Вернуть, а потом отменить. Тогда ситуация улучшится, может быть. Я могу продолжать те вопросы, которые требуют обсуждения и ответа. Поскольку это очень серьезное решение и надо подойти к этому весьма серьезно. Только ответив на эти вопросы, обсудив их, надо принимать осмысленное решение.

А сводить все к тому «вы за или против», «да или нет» в этой ситуации я считаю неправильным.