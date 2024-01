Умер основатель группы Boney M. Два года назад ему поставили сердечный клапан свиньи

Немецкий певец, музыкальный продюсер, основатель диско-группы Boney M. Фрэнк Фариан (настоящее имя — Франц Ройтер) ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщил немецкий телеканал n-tv.

Смерть артиста подтвердили Би-би-си его родственники. Фариан скончался в своем доме в Майами (американский штат Флорида). Причина смерти не уточняется.

Проблемы с сердцем

В 2022 году артист перенес операцию на сердце, ему провели шунтирование и вставили свиной сердечный клапан. Тогда Фариан рассказывал, что врачи спасли ему жизнь. В ноябре 2023 года в своем последнем интервью газете Bild продюсер сообщал, что чувствует себя замечательно:

«Мой сердечный клапан работает чудесно. Мик Джаггер тоже получил точно такой же сердечный клапан. У меня внутри добрая свинья! И я очень благодарен за это».

В действительности, по данным The Sun, после процедуры состояние артиста ухудшилось: он сильно похудел, из-за проблем с легкими ему пришлось сесть в инвалидное кресло, говорить было сложно.

Согласно статье, в Новый год его посещала близкая подруга — 69-летняя Ингрид Сегит.

«Фрэнк был физически очень слаб, но все еще полон энергии. Он все еще сидел в студии звукозаписи весь день, работая над новой музыкой», — рассказала она.

Участница коллектива Boney M. Лиз Митчелл отозвалась о совместной работе с Фарианом с теплом: «Наша работа была поистине благословлена, и ею так наслаждались люди во всем мире, которые имели честь услышать ее на протяжении многих лет».

Как подчеркнул продюсер Иосиф Пригожин, многие поколения в России выросли на творчестве Boney M.

«Он внес большой вклад в историю музыки, и вообще — в историю музыкальной индустрии в мире. Конечно же, мы все выросли на Boney M. Жизнь когда-то заканчивается, а музыка остается. Поэтому все, что он создал, останется в истории, я бы сказал, на века», — сказал Пригожин.

Самый успешный немецкий продюсер

Музыкант родился в городе Кирн в Германии 18 июля 1941 года в разгар Второй мировой войны. Отец до войны работал на кожевенной фабрике, затем его призвали в вермахт. Он погиб под Смоленском. Мать Цилли Ройтер была солисткой в церковном хоре. Будущий Фрэнк Фариан начал рано подрабатывать, чтобы помочь семье. В 14 лет переехал в немецкий город Саар, где выучился на повара.

Он с детства занимался музыкой. В начале 60-х увлекся рок-н-роллом, вдохновившись американскими солдатами, которые были размещены в Германии в тот период, в 1961 году основал свою первую музыкальную группу Frankie Farian und die Schatten. С ней Фариан выступал в ресторанах и клубах. Прославился коллектив на международном рок-фестивале в Гамбурге в 1964 году. Затем был период сольного творчества, но вскоре артист снова переключился на продюсирование.

В 1975 году создал группу Boney M. В коллектив вошли Лиз Митчелл, Марсия Барретт, Мэйзи Уильямс и Бобби Фаррэлл, все они родились на Карибских островах. Одной из самых знаменитых песен Boney M. является Rasputin. Среди широкой аудитории также популярны композиции Daddy Cool, Ma Baker, Rivers of Babylon и Mary's Boy Child. За 11 лет сценической деятельности исполнители продали около 200 млн копий релизов по всему миру.

Также Фариан продюсировал дуэт Milli Vanilli, известный по треку Girl You Know It's True. Первый альбом исполнителей шесть раз становился платиновым в США в 1989 году.

Фариан основал несколько других поп-проектов, среди которых Eruption, Precious Wilson, Far Corporation, La Bouche. В общей сложности он продал более 800 миллионов пластинок своих групп. В разные годы его признавали самым успешным немецким продюсером в мире.