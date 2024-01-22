«Я одесский джентльмен». Умер худрук «Голых и смешных», брат основателя «Квартета И» В Одессе на 62 году жизни умер один из создателей «Джентельмен-шоу» Евгений Хаит

В Одессе на 62-м году жизни скончался телеведущий, актер и сценарист Евгений Хаит — родной брат сооснователя «Квартета И» Ростислава Хаита. Как сообщил его друг и партнер по ТВ-проектам Олег Филимонов, причиной смерти стала остановка сердца.

Утром 21 января от остановки сердца умер актер, сатирик и сценарист Евгений Хаит. Об этом сообщается в Telegram-канале, который вел шоумен.

«Сегодня не стало Жени. Молниеносно. Непостижимо. Бесконечно больно», — говорится в посте.

О кончине Хаита также сообщил его друг, шоумен и депутат Одесского горсовета Олег Филимонов.

«Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года, Женя Хаит. Сердце остановилось...» — написал Филимонов на своей страничке в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Из сообщений следует, что прощание с Евгением Хаитом состоится в Одесской киностудии завтра, 23 января.

«Все, кто был хоть немного знаком с Женей знают, что он очень тонкий, чуткий, заботливый, добрый — к своим. Был. Он бесконечно любил жизнь. Был неимоверно талантлив, весел, светел, изобретателен, нежен, непокорен, своенравен… Это не все. Но больше, чем все это — он был умен. Мудр. Он всегда видел, чувствовал и знал больше других. Женя был необыкновенный», — говорится в посте, который опубликовали его близкие в Telegram.

Олег Филимонов отметил, что Филимонов «любил жизнь».

«Женька, умница, очень тонкий и талантливый человек. Замечательные стихи, прекрасные и глубокие эссе. Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор. Как он любил жизнь», — написал друг Хаита.

close 100% Ростислав и Евгений Хаит с родителями evgeniy_hait/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

О смерти Хаита также сообщил Всемирный клуб одесситов.

«Искренние соболезнования родителям Жени — Юлии и Валерию Исааковичу Хаиту», — говорится в сообщении клуба в Facebook.

Всю жизнь на службе юмора

Евгений Хаит — сын игрока одесской команды КВН и писателя-сатирика Валерия Хаита, а также родной брат сооснователя театра «Квартет И» Ростислава Хаита.

«Если бы Слава не родился, я б никогда не смог понять, что могу полюбить мужчину. А я его — этого высокого, умного, красивого, волосато-спинного, преуспевающего и знаменитого, на самом деле, очень люблю. Интеллектуальный, талантливый, очень дельный... Да еще и секс-символ, и в футбол очень клево играет, и я где-то слышал, что он меня, тсс, тоже любит», — так отзывался о брате Ростислав (цитата по The Voice Mag).

Команда Хаита «Клуб одесских джентльменов» становилась чемпионами клуба КВН в 1986-1987 и 1990 годах. Многим зрителям команда запомнилась по особому атрибуту — белым шарфам.

«Я одесский джентльмен. Брендированный. Нас таких около десяти, а то и меньше», — говорил в одном из интервью Хаит.

Хаит был одним из создателей телевизионной передачи «Джентльмен-шоу», которая с успехом шла на российском телевидении в 1990-х годах. Хаит выступал в качестве актера, сценариста и продюсера.

Он также был сценаристом юмористического шоу «Голые и смешные».

В последнее время он активно вел свой Telegram-канал «Евгений Хаит. Дом для умных», где читал стихи, пел и рассказывал о любимых культурных героях.