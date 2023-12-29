«18 колото-резаных ран»: в Подмосковье убили отца пресс-секретаря РПЦ Легойды

В Подмосковье убили отца известного православного журналиста, председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Предварительно, на него совершили «разбойное нападение», когда он гулял с внуком. На теле обнаружили около 20 колото-резаных ран. СК держит расследование на особом контроле, возбуждено дело об убийстве.

В подмосковном городе Видное нашли тело 90-летнего Романа Легойды — отца журналиста, главы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Легойды, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«На обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе обнаружено тело 90-летнего местного жителя с множеством колото-резанных ран», — сообщила пресс-служба областного управления СК (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль и ждет от областного следствия оперативный доклад о «проведенных первоначальных следственных действиях и обстоятельствах произошедшего».

«На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты», — подчеркнули в СК.

Сотрудники МВД сделают все возможное, чтобы раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Тело нашли в овраге, отмечает Telegram-канал 112. На нем 18 колото-резаных ран , пишет Telegram-канал Mash. По информации mk.ru, убитого первым заметил мужчина, гулявший с собакой.

Легойда вышел из дома 29 декабря в районе 12 часов дня за хлебом и пропал, пишет Mash. Его тело обнаружили спустя четыре часа. В то же время 112 утверждает, что на мужчину днем совершили «разбойное нападение», когда он гулял с внуком.

Что известно об убитом

Роман Легойда работал в полиции. Его сын Владимир называл его «офицером МВД». Он рассказывал, что в детстве по примеру отца хотел «заниматься охраной правопорядка». Также известно, что погибший родом из деревни в Винницкой области УССР.

«Папа был такой фантастический коммуникатор. Он брал меня с собой в машину, я с ним очень много ездил по разным делам и видел, как он общается. Может быть, вот откуда у меня основы дипломатических навыков общения. <...> Отцом я гордился не потому, что он милиционер, а потому, что папа — это было что-то особое. Ну… с ним праздник был какой-то всегда», — описывал отца Легойда-младший.

Самому Владимиру Легойде сейчас 50 лет. Закончил МГИМО, первое время преподавал там. По собственным словам, глубоко ушел в религию еще в студенчестве, когда ездил по обмену в США и близко сошелся с местной православной общиной. В Штатах Легойда выпускал «журнал для панков», а вернувшись в Москву, решил сделать православный журнал для молодежи «Фома» (получил широкую популярность, выходит до сих пор).

В 2009 году Легойда стал первым в истории РПЦ человеком, который без церковных образования и сана получил место главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Занимает этот пост по настоящее время. В 2019 году патриарх Московский и Всея Руси Кирилл уволил главу своей пресс-службы священника Александра Волкова и назначил Легойду временно исполняющим его обязанности.

В январе этого года Легойда в числе прочих представителей РПЦ попал под санкции Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский пояснял, что это решение «касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и будем усиливать». Легойда резко критиковал действия Киева против Украинской православной церкви (УПЦ), называя гонения против монахов Киево-Печерской Лавры «апогеем беззакония».