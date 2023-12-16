Патриарха Кирилла объявили в розыск на Украине. В России в ответ возбудили дело СК России возбудил дело из-за объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла

СК России назвал незаконным украинское уголовное дело против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в ответ возбудил дело против сотрудников МВД Украины и СБУ. В Киеве главу РПЦ обвиняют в публичной поддержке Кремля, оправдании «оккупации» украинских земель и благословении Росгвардии «на войну». Сам патриарх Кирилл заявлял, что на Украине развернулся не просто политический конфликт, а борьба Добра со Злом.

Следственный комитет России возбудил дело о незаконном обвинении патриарха Кирилла после того, как его объявили в розыск на Украине, сообщил СК в Telegram.

Следователи возбудили дело по ст. 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела). В публикации говорится, что украинские власти приняли «незаконное решение» об уголовном преследовании патриарха. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил «принять меры к розыску» должностных лиц Украины, а именно сотрудников СБУ и МВД, которые причастны к возбуждению дела против главы РПЦ.

Карточка патриарха есть в базе розыска МВД Украины. Там он указан под своим мирским именем — Кирилл Гундяев. Его разыскивает СБУ, а в карточке он обозначен как скрывающийся от органов досудебного расследования. В розыске глава РПЦ с 11 ноября, но в открытой базе МВД, по сообщениям украинских СМИ, появился 15 декабря.

СБУ предъявила заочные обвинения патриарху в начале ноября. Его подозревают в оправдании «вооруженной агрессии России против Украины» и отрицании «военных преступлений оккупантов», посягательстве на территориальную целостность страны, а также в подготовке и участии в «ведении агрессивной войны».

В СБУ утверждают, что глава РПЦ входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и «распространяет нарративы Кремля». Ведомство подчеркнуло, что патриарх одним из первых публично поддержал действия Москвы, а также в конце февраля 2023-го «оправдывал оккупацию востока Украины».

Кроме того, отдельно отметила СБУ, в марте 2022-го патриарх «благословил» командующего Росгвардией Виктора Золотова «на войну против Украины». Тогда патриарх встречался с Золотовым на освящении главного храма Росгвардии в Балашихе и передал ему Августовскую икону Божией Матери.

«Пусть этот образ вдохновляет молодых воинов Росгвардии, которые принимают присягу, которые вступают на путь защиты Отечества», — говорил патриарх.

Золотов в ответ поблагодарил и заявил, что «эта икона будет защищать русское воинство и ускорит нашу победу» на Украине.

РПЦ назвала нелепым объявление патриарха в розыск.

«Этот шаг столь же предсказуем, сколько нелеп. <...> Что же касается тех, кто объявил патриарха в розыск, то большинство из них учились в советской школе, нимало не возражая против безбожной идеологии, тогда как дед и отец предстоятеля Русской церкви подвергались преследованиям за веру. Наследникам ли богоборцев пытаться его запугать?» — заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Советник Кирилла, протоиерей Николай Балашов, кратко отметил, что патриарх ни от кого не скрывается, и пригласил украинских правоохранителей в Россию.

Что патриарх говорил после начала СВО

Первое публичное заявление о происходящем глава РПЦ сделал спустя 10 дней после начала конфликта, 6 марта 2022 года. На проповеди в столичном храме Христа Спасителя он заявил, что Донбасс противостоит западным греховным ценностям, таким как гей-парады, и на Украине началась не просто «реальная война», а метафизическое противостояние Добра и Зла.

«Речь идет о чем-то другом и куда более важном, чем политика. Речь идет о человеческом спасении <...>. Вокруг этой темы сегодня идет реальная война. <...> Я, с одной стороны, как пастырь ваш, призываю всех к прощению грехов и обид, в том числе там, где сделать это очень тяжело, там, где люди воюют друг с другом. Но прощение без справедливости есть капитуляция и слабость. Поэтому прощение должно сопровождаться непременным сохранением за собой права стоять на стороне света», — сказал патриарх.

Он также призвал верующих молиться за скорейшее наступление мира на Донбассе.

Спустя несколько дней на проповеди 9 марта глава РПЦ заявил, что Россия и Украина — это «два братских народа — а по сути один, русский народ».

По его мнению, конфликт развязала третья сторона, которая хочет ослабить Россию. «Как же гадко и подло для осуществления этих геополитических целей использовать братский народ! <...> Как ужасно вооружать его, для того чтобы он вступил в борьбу со своими единокровными и единоверными братьями!» — возмутился патриарх.

16 марта 2022-го патриарх обсудил Украину по видеосвязи с папой римским Франциском I. Последний рассказал журналистам, что первые 20 минут глава РПЦ по бумажке зачитывал ему причины, которые оправдывают действия России.

«Я послушал и сказал ему: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные священнослужители, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса», — сказал Франциск.

В ответ Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата заявил, что папа «избрал некорректную тональность» для пересказа разговора.