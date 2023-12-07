«Нужны влиятельные родственники». Пенсионерка хочет через суд стать дочерью Путина Песков: в Кремле не знают о просьбе 83-летней пенсионерки к Путину удочерить ее

Пенсионерка из Москвы потребовала через суд, чтобы президент России Владимир Путин удочерил ее. Так она хочет привлечь внимание к своим проблемам. По словам ее дочери, у пожилой женщины отобрали помещение под семейное кафе, вдобавок пенсионерку обязали выплатить 3 млн рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ничего не знает об этой ситуации, признав, что иногда граждане не могут «достучаться» до местных властей и обращаются за помощью к президенту. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Кремль не знает о московской пенсионерке, которая попросила суд обязать Путина удочерить ее, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам ничего не известно об [этом] обращении», — сказал Песков. Он отметил, что сначала стоит пытаться решить проблему через местные власти, а уже в случае неудачи привлекать внимание Путина.

«Многие граждане предпочитают сразу ... выходить на президента. И когда пытаешься спросить: «А вы обращались к местным властям, муниципальным властям, региональным властям?», <...> отвечают, что нет»,

— указал пресс-секретарь главы государства(цитата по ТАСС).

Бывает такое, что человек неоднократно обращался к местным властям, но не смог до них «достучаться», уточнил Песков. Тогда обращение «на уровень президента» закономерно. Пресс-секретарь добавил, что каждый случай надо рассматривать индивидуально. Он также подчеркнул, что все россияне могут отправить свой вопрос для прямой линии Путина, которая пройдет 14 декабря.

В прошлом году традиционную прямую линию с президентом не проводили из-за СВО. В этом на нее поступило уже больше 256 тыс. вопросов. Операторы, которые принимают обращения, отмечали, что часто россияне поднимают слишком мелкие проблемы. Например, жалуются президенту на прорванную трубу в подъезде.

Почему пенсионерка просит Путина об удочерении

Нестандартное заявление в суд подала 83-летняя москвичка Сусанна Тапалцян, пишет MSK1.RU. Она хозяйка известного столичного кафе «Парос», которе работало в подвале на Бригадирском переулке, однако затем, по словам дочери пенсионерки Лусине Маргарян, помещение отняли. Имущество Тапалцян переоформили на «сына депутата от Перми Глушкова О.В.», как следует из иска об удочерении.

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Семья Тапалцян пыталась бороться всеми возможными способами, но безрезультатно, отметила Маргарян. Более того, теперь у пожилой предпринимательницы огромные долги.

«Мало того, что ... у нас рейдерский захват помещения провели ..., они еще и наложили на мамину пенсионную карту 3 миллиона долгов, якобы компенсация юридических услуг — это когда мама защищалась в суде. И у нее сейчас из пенсии половина суммы уходит на погашение этого долга», — заявила Маргарян.

По ее словам, просьба Тапалцян к Путину об удочерении — это «просто крик души». Тапалцян направила соответствующий иск в Тверской суд Москвы 5 декабря. В нем обрисована ситуация со спорным помещением и перечислены виновные лица, по мнению владельцев кафе.

«К сожалению, в текущей действительности, чтобы закон работал, надо быть родственником влиятельного человека . <...> Прошу обязать ответчика президента России Путина Владимира Владимировича удочерить истца Тапацян Сусанну Христофоровну», — говорится в документе.

Пресс-служба суда сообщила, что пока не зарегистрировала обращение.

Как пишет «Москвич Mag», отнять у Тапалцян подвал на Бригадирском переулке пытались много раз. Хозяйка постоянно судилась и долгое время ей удавалось сохранять помещение. На прежнем месте «Парос» проработал около 30 лет и пользовался большой популярностью.

«А возьмите меня замуж»

Это первый получившую известность случай, когда кто-то попросил Путина об удочерении. Раньше президента публично просили о замужестве. В 2020 году во время рабочей поездки Путина в Иваново женщина из толпы обратилась к нему напрямую: «А возьмите меня замуж. Я уже передала вашим помощникам свой номер телефона и фотографии». Это была 28-летняя (на тот момент) местная жительница Юля Шилова. Она объясняла журналистам, что настроена серьезно. «Он мне давно нравится, я решила — чем черт не шутит. <...> Он вышел из машины, и мы прямо лицом к лицу оказались», — вспоминала девушка.

Позже она рассказывала, что Путин ей не позвонил, хотя от ее предложения «немного смутился». Шпилова отмечала, что не обижена, «он же президент, а я просто девушка из толпы». К тому же, после того как история разошлась по СМИ, ее стали звать замуж через интернет «мужчины со всей страны».