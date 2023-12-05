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Стало известно, сколько вопросов поступило от россиян для «Прямой линии» с Путиным

Более 256 тысяч вопросов поступило от россиян к «Прямой линии» с Путиным

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Более 256 тысяч вопросов поступило от россиян на «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Прямая линия с Путиным пройдут 14 декабря в объединенном формате. 9 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объявил, что в этом году ее объединят с большой пресс-конференцией. Он отметил, что большая пресс-конференция и прямая линия не имеют заранее определенного четкого хронометража.

Последняя прямая линия с президентом Владимиром Путиным проходила 30 июня 2021 года, последняя большая пресс-конференция — 23 декабря 2021 года.

В 2022 году ни прямая линия, ни пресс-конференция не проводились в связи со специальной военной операцией на Украине. 17 марта 2024 года должны состояться президентские выборы. Перед предыдущими выборами большая пресс-конференция также прошла 14 декабря.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявлял, что Владимир Путин будет сам выбирать вопросы для «Прямой линии». По его словам, объединенная редакторская группа будет отбирать наиболее актуальные вопросы и предлагать их Путину на согласование. Дальше уже Владимир Путин будет выбирать, на что из предложенного отвечать.

Ранее в Кремле заявили о шансе Зеленского обратиться к Путину на прямой линии.

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