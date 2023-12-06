«Деньги выводил на Украину». Задержан лидер ОПГ, в которую входили бойцы СОБРа МВД: задержаны члены группы силовиков, причастных к убийству советника министра

Сотрудники МВД задержали восемь участников банды, которая 25 лет похищала и убивала людей в Москве, Московской области и других регионах России. Среди задержанных — начальник штаба СОБР «Рысь». Всего в группировке состояли около 20 человек, многие из них были сотрудниками МВД и военнослужащими. Предполагаемого лидера и шесть членов банды арестовали весной 2023 года. На новых фигурантов правоохранителей вывел бывший сотрудник банды, который был ее активным участником. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ и СК России задержали предполагаемого лидера и активных участников банды, которая, как считают следователи, причастна к убийству советника российского министра, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранители установили, что ОПГ была сформирована в 1998 году. За 25 лет своей деятельности участники банды совершали преступления в Москве, Московской и Калужской областях, в Красноярском крае и других регионах России.

Группировка специализировалась на заказных похищениях, убийствах и разбойных нападениях с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Жертвами нападений часто становились перевозчики денег, скорее всего, нелегальные инкассаторы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Следователи предполагают, что члены банды причастны к более чем 30 преступлениям, среди которых:

убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в Одинцово;

покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в Москве в 2003-м;

убийства нескольких криминальных авторитетов;

похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка и его сожительницы в Москве в 2004 году.

Предполагаемый лидер ОПГ долгое время проживал на Украине, где у него был вид на жительство. Туда же он выводил деньги, которые получал за совершенные преступления. Кроме того, мужчина регулярно приезжал в Россию, чтобы руководить бандой напрямую.

Его и еще шесть активных участников группировки задержали весной 2023 года. Сейчас они находятся в московских СИЗО. Им предъявлены обвинения в убийстве, разбое, умышленном уничтожении имущества, а также незаконном хранении и сбыте оружия.

Всего в состав банды входили около 20 человек — действующие сотрудники МВД, в том числе из подразделений спецназа и ГИБДД, военнослужащие внутренних войск ВС РФ и другие гражданские лица. Вторым лидером группировки, как выяснили следователи, был сотрудник Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) ЦРУБОП МВД России. В 2006 году он погиб в ДТП.

Среди задержанных — начальник штаба СОБР «Рысь»

Еще восемь членов группировки сотрудники МВД задержали 6 декабря. В оперативных мероприятиях приняли участие сотрудники Росгвардии, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По его данным, среди задержанных оказались начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Грома» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД).

Хинштейн также рассказал, что большинство членов банды в период ее активной деятельности служило в СОБР ГУБОП МВД. Сейчас они уже уволились.

Сдал своих

На участников ОПГ, которых задержали 6 декабря, правоохранителей навел бывший боец Росгвардии Алексей Чеботарёв, сообщил Telegram-канал 112.

Чеботарёва арестовали весной 2023 года вместе с предполагаемым лидером и еще пятью участниками банды. В ходе допроса он рассказал, что сам был активным членом группировки. В том числе участвовал в похищении хозяина Красногвардейского рынка и его сожительницы в 2004 году в Москве.

За их освобождение ОПГ потребовала полмиллиона долларов. Деньги банда не получила, поэтому людей убили. Тела мужчина и женщины нашли только спустя пять лет. Их выловили из реки недалеко от Пушкина, к ногам были привязаны гири.