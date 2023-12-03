В Астрахани задержали экс-начальника отдела по борьбе с наркотиками

В Астрахани бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками задержали, предположительно он «крышевал» местную ОПГ, распространяющую в городе запрещенные вещества, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в городе уже более трех месяцев под следствием находится банда из пяти человек, которая попалась на продаже 560 г сильнодействующего вещества, запрещенного к свободному обороту в России.

За время следствия было установлено, что шестым подельником являлся 39-летний подполковник полиции Эльмар Мустафаев, который возглавлял отдел в астраханском управлении по контролю за оборотом наркотиков, специализирующийся по борьбе с ОПГ и легализацией их наркодоходов.

Когда мужчину задержали, стало известно, что 27 ноября он был уволен со службы по выслуге лет, так как отработал в органах 16 лет. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенный организованной группой в крупном размере», бывшему правоохранителю грозит до восьми лет колонии.

Было принято решение провести в управлении служебную проверку.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области сотрудницу полиции заподозрили в ограблении дома ее бывшего сожителя.

Ранее бывшего полицейского оштрафовали за угон автомобиля, который он должен был найти.