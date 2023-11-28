Лидера казанской ОПГ «Кинопленка» из 1990-х задержали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону задержали 61-летнего лидера организованной преступной группы «Кинопленка», которая орудовала в Казани в 1990-х. Об этом сообщает СК России.

Пенсионера задержали 26 ноября, сообщает СКР. Мужчина был объявлен в розыск, но ранее ему удавалось скрываться.

«По версии следствия, в 1997 году обвиняемый совместно с иными лицами создал в городе Казани преступную группу «Кинопленка», участники которого совершили в городах Казани, Буинске и Зеленодольском районе серию тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщили в ведомстве.

Россиянина обвиняют в совершении расправ и покушений на них, бандитизме, организации преступного сообщества, краже и незаконном хранении оружия. Пожилого мужичину заключили под стражу.

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