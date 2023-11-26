Украина нанесла массированный удар дронами по регионам РФ после обещания отомстить за налет на Киев Обломки беспилотника ВСУ врезались в жилую многоэтажку в Туле

В ночь на 26 ноября Украина нанесла массированный удар беспилотниками по пяти российским регионам. В налете участвовали не менее 24 дронов. В Туле сбитый БПЛА попал в многоквартирный дом, утром появились данные о попытке новой атаки. В ДНР пострадали объекты энергосистемы — часть ее территории обесточена, была нарушена подача отопления. Удар произошел на следующий день после налета дронов-камикадзе на Киев, после которого на Украине обещали отомстить России.

Украина нанесла массированный удар беспилотниками по России в ночь на воскресенье, 26 ноября. Об этом сообщили губернаторы нескольких российских регионов и Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности средствами ПВО были сбиты 24 дрона — над территорией Московской, Тульской, Калужской Смоленской и Брянской областей.

Попадание в многоэтажку в Туле

В Тульской области средствами ПВО были сбиты два дрона. Об этом написал губернатор региона Алексей Дюмин.

«Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир», — написал чиновник.

Момент попадания беспилотника в многоэтажку на улице Хворостухина в Туле попал в объективы камер наружного наблюдения. Двор озаряет яркая вспышка, у припаркованных автомобилей срабатывает сигнализация.

«Я проснулась в четыре утра от сильного взрыва и вспышки, потом что-то стало падать сверху. Машины завизжали все. Думала? мой дом, оказался соседний. Потом стали подъезжать машины скорой и МЧС», — рассказала «Газете.Ru» жительница соседнего дома.

По словам других горожан, перед взрывом они слышали звук, «похожий на ракету».

«Был сильный хлопок — похожий мы слышали в августе, когда была отбита одна из первых атак беспилотников, — сообщила порталу Myslo.ru другая очевидица. — Он был очень громкий, я живу на 15-м этаже, у меня в квартире треснул стеклопакет».

Как заявил губернатор области, в результате падения дрона один из жильцов дома получил легкое резаное ранение. При этом Telegram-канал Baza утверждал, что пострадали три человека:

«Один из них — 44-летний мужчина, который жил на 12 этаже. Осколок стекла попал ему в ногу. Также порезы получили еще две женщины».

Глава региона заверил, что в ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир. На время работы экстренных служб жителей дома разместили в ближайшем детском саду. Те горожане, в чьих квартирах оказались выбиты стекла, на время переберутся к родственникам. Также им были предложены гостиничные номера. Взрывчатых веществ на месте падения беспилотника обнаружено не было.

Утром появились сообщения о пролетах как минимум еще одного БПЛА.

«Вон над нами прям пролетел», — таким комментарием сопровождается один из роликов на канале Bazа.

«По нашей информации, ПВО сбила как минимум еще один украинский БПЛА в небе над городом. Со слов местных, также были слышны полеты нескольких дронов в Зареченском районе города», — написал Mash.

Многократные ночные атаки

Мэр Москвы Сергей Собянин трижды за ночь сообщал об атаках дронов. Сначала — в районе Наро-Фоминска и Одинцово, затем — в районе Подольска, а потом в Раменском городском округе.

«В трех случаях есть повреждения строений на земле, — говорится в сообщении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. — На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо».

По меньшей мере 29 рейсов были задержаны и три отменены в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в воскресенье утром, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Над территорией Брянской области ночью были сбиты пять БПЛА, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В Калужской области силы ПВО сбили беспилотники над территорией Дзержинского и Жуковского районов, сообщил глава региона Владислав Шапша. Еще один дрон был подавлен силами ПВО и РЭБ в Смоленской области . По словам губернатора Василия Анохина, пострадавших и разрушений также нет.

По данным украинских СМИ, около 11:00 в Севастополе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Власти региона не подтверждали эту информацию. В указанное время приостанавливалось движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте. Согласно Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий, позднее Минобороны заявило о попытке украинской стороны поразить объекты в РФ при помощи зенитных ракет С-200:

«Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря».

Удары по ДНР

Массированному удару подверглась и Донецкая народная республика . По сообщению главы региона Дениса Пушилина, был нанесен урон энергосистеме региона. Часть его территории была обесточена, нарушена подача отопления.

«Ситуация непростая, но к этому времени энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов, работы продолжаются, делается все возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки», — написал в своем Telegram-канале чиновник.

Днем ранее бал нанесен массированный удар по Украине при помощи БПЛА. По подсчетам командования Воздушных сил ВСУ, территорию страны атаковали 75 дронов-камикадзе (более 70 были сбиты), что делает налет самым масштабным с начала СВО.

«За все будет ответ, за все будет расплата. Украинская нация есть и будет. Украинское государство будет становиться все сильнее», — прокомментировал произошедшее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.