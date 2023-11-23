«Игрушки для убийств меня пугают»: умер раненный при атаке украинского БПЛА журналист Максудов

Корреспондент ВГТРК Борис Максудов скончался после ранения при транспортировке в больницу Запорожской области. 22 ноября он попал под обстрел во время съемок репортажа про российскую армию. Журналист получил осколочные ранения, открытые переломы костей и лишился пальцев. Накануне Минобороны заявляло, что его жизни ничто не угрожает. В Кремле назвали гибель корреспондента трагедией, а глава Союза журналистов призвал посмертно наградить его орденом.

Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, пострадавший в результате атаки украинского дрона 22 ноября, скончался в Запорожской области на 39-м году жизни. О смерти журналиста сообщил телеведущий Владимир Соловьев в эфире канала «Соловьев LIVE».

«Только что пришла трагическая новость — скончался наш коллега. По дороге в Джанкой в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь. Он вчера получил тяжелые ранения под Мирным», — сказал Соловьев.

Ведущий получил информацию о произошедшем во время прямого эфира, в этот момент он беседовал с официальным представителем министерства иностранных дел России Марией Захаровой.

«Мои соболезнования. Я следила за этой ситуацией. Я знаю, сколько вы сделали для того, чтобы худший сценарий не был реализован. Но вы тоже прекрасно понимаете, я думаю, что все это прекрасно понимают, что российские журналисты много лет являются целью, как считают в Киеве, законной целью для уничтожения», — заявила дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом канала «Россия» Павлом Зарубиным назвал гибель Максудова большой трагедией и выразил соболезнования коллективу ВГТРК.

«Это лишний раз подчеркивает, какую опасную работу делают ребята. Конечно, тем ребятам, которые продолжают свою нелегкую работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью», — отметил представитель Кремля.

Песков также выразил мнение, что реакции на произошедшее со стороны западных политиков «очевидно не будет», однако это не должно быть для России поводом «отказываться от своих принципов, отказываться от своих целей».

Что произошло

По данным Telegram-канала Baza, днем 22 ноября Максудов снимал репортаж о 503-м мотострелковом полке российской армии около села Мирное под Токмаком в Запорожской области.

Во время съемок с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывное устройство, которое сдетонировало рядом с корреспондентом. Telegram-канал Shot пишет, что боеприпасом был ВОГ — осколочная граната для гранатометов.

Максудов получил множественные осколочные ранения, открытые переломы костей, у него оторвало пальцы.

Корреспондента экстренно доставили в военный госпиталь Токмака, откуда ночью его попытались транспортировать в госпиталь в Джанкой. По дороге он скончался.

Информацию о ранении журналиста передали в министерство обороны РФ. Ведомство заверяло, что корреспонденту оказывают необходимую медицинскую помощь, а его жизни ничего не угрожает.

«Профессия окрашивается в цвета хаки»

Холдинг ВГТРК выразил соболезнования в связи с гибелью Максудова. Пресс-служба компании в комментарии для РИА Новости назвала его смерть «невосполнимой утратой для телеканала».

«Неоднократно вел репортажи из горячих точек и зоны СВО. В Запорожской области находился последний месяц, освещая события на линии фронта», — рассказали в ВГТРК .

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев призвал посмертно наградить Максудова орденом Мужества. В разговоре с NEWS.RU он заявил, этот вопрос будет решаться в Кремле.

Свои соболезнования также выразили губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев выразил мнение, что Максудов «пал смертью храбрых».

«К сожалению, профессия журналиста сегодня все больше окрашивается в цвета хаки, а поверх нередко проступает еще и кровь», — сказал он.

Борис Максудов окончил Сочинский государственный университет, сначала работал в печатном издании, однако впоследствии устроился в ГТРК «Сочи». Освещал Зимние Олимпийские игры 2014 года. Затем Максудов переехал в Крым, а после в Москву. С первых дней военной операции на Украине он работал в зоне боевых действий, неоднократно бывал в Донецке.

«У него был легкий характер, Боря — оптимист. И большой профессионал, настоящий репортер. Любознательный, и борец за справедливость. Очень большое горе для всех нас», — сказал директор «Комсомольской правды — Кубань» Дмитрий Михеев.

Журналист вел социальные сети, где делился подробностями своей жизни и работы.

«Меня мало интересуют все эти пушки, орудия, танки, самолеты и прочие игрушки для убийств. Они меня с недавних пор пугают. <...> Парадокс. Чем ближе к фронту — тем больше человечности.

<...> Как сказал один из героев репортажа, к сожалению только через страдание и кровь люди начинают понимать, что война — это не вариант», — написал Максудов.