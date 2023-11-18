Бывший замминистра финансов Алексашенко объявлен в розыск

МВД объявило в розыск Сергея Алексашенко*, бывшего заместителя министра финансов РФ и зампреда Банка России. Ранее сообщалось, что экономист участвовал в разработке санкций против России в составе рабочей группы Стэнфордского университета. В Госдуме отметили, что деятельность Алексашенко можно характеризовать как госизмену. По этой статье УК ему грозит пожизненное лишение свободы. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В России разыскивают бывшего заместителя министра финансов РФ и бывшего заместителя председателя ЦБ Сергея Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных розыска МВД.

В ведомстве не уточнили, по какой именно статье УК РФ разыскивается Алексашенко.

Участвовал в разработке антироссийских санкций

15 ноября в комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне сообщили, что направили в Генеральную прокуратуру РФ материалы о деятельности Алексашенко, который занимается разработкой антироссийских санкций в рабочей группе американского Стэнфордского университета. Кроме него в госизмене подозревают еще нескольких россиян, в том числе экономиста Сергея Гуриева (признан в РФ иностранным агентом).

«Полагаю, что в действиях Гуриева, Алексашенко и других обладателей российских паспортов в этой группе, оказывающей США активную помощь и поддержку в наложении на Россию все новых и новых санкций, могут быть усмотрены признаки преступлений по статьям 284.2 («Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации») и 275 («Государственная измена») Уголовного кодекса РФ», – сказал председатель комиссии Василий Пискарев.

Он добавил, что консультация иностранных государств в деятельности, которая направлена против безопасности России, относится к госизмене. За это может грозить пожизненное лишение свободы.

Чем занимается группа по санкциям

Международную группу по санкциям создали вскоре после начала украинского конфликта. Ее возглавляют бывший посол США в России, профессор Стэнфорда Майкл Макфол и глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Несколько «международных экспертов», в том числе россияне, разрабатывают экономические и другие меры, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина.

«Мы едины во мнении, что санкции в отношении России должны продолжать расширяться как можно быстрее, ровно до того момента, пока Путин не выведет российские войска с Украины. Некоторые утверждают, что увеличить экономическое давление на Россию сейчас уже нельзя, наша рабочая группа с этим радикально не согласна», – сказано на сайте группы.

Участники объединения так или иначе связаны с Россией. Так, например, Макфол изучал в Стэнфорде международные отношения и славянские языки. Он неоднократно бывал в России, даже читал лекции в МГУ. Несколько лет Макфол жил в России. По словам дипломата, в 2012 году он стал послом, чтобы провести курс на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом во время службы Макфол неоднозначно высказывался о внешней и внутренней политике России, а также встречался в представителями оппозиции. В 2017 году ему запретили въезжать в РФ за активное участие «в разрушении двусторонних отношений».

Также в группу входит Сергей Гуриев. Он родился в Северной Осетии, но в пятилетнем возрасте вместе с родителями переехал в Киев. Гуриев хотел изучать математику, поэтому поступил в московский МФТИ и перебрался в столицу. Несмотря на то, что экономист неоднократно критиковал политику России, он участвовал в подготовке текстов для выступлений председателя правительства и бывшего российского президента Дмитрия Медведева. Он даже входил в его кадровый резерв. В 2013 году Гуриев переехал в Париж.

Кто такой Алексашенко?

Алексашенко жил и работал в Москве, экономическое образование он получил в МГУ. В 1993 году он занял должность замминистра финансов и проработал на ней около двух лет, после чего стал зампредом Центрального банка. В 1998 году Алексашенко подал в отставку. В 2008 году он начал работать в Высшей школе экономики.

В 2013 году экономист переехал в США, чтобы учиться в Джорджтаунском университете. Свой отъезд он объяснил тем, что в России ему не дают работать. В 2017 году в его отношении возбудили уголовное дело за контрабанду орденов и наград СССР в США. Сам экономист свою вину не признал. Чем закончилось следствие по этому делу, не сообщалось в открытых источниках.

В 2019 году Алексашенко стал советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а в 2020 году получил аналогичную должность у министра финансов Украины Сергея Марченко.

16 июня этого года Алексашенко включили в реестр иноагентов. Он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и о проводимой ими политике.