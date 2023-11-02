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«Над Дагестаном смеется весь мир»: Меликов высказался о поиске евреев в турбине самолета

Меликов прокомментировал поиски еврея в турбине самолета из Тель-Авива

Из-за участника беспорядков в аэропорту Махачкалы, который искал евреев в турбине самолета, над Дагестаном смеется весь мир, считает глава региона Сергей Меликов. Он признался, что при первом просмотре ролика ему было смешно из-за такого поведения мужчины, а потом «стало страшно». 2 ноября чиновник доложил президенту России о том, что к ответственности привлекут тех, кто попадает под статьи или уголовного, или административного правонарушения.

«Над нами весь мир смеется»

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые искали евреев в турбине самолета. Видео выступления чиновника на конференции «За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан» опубликовал Telegram-канал Mash.

«Вот вам сейчас смешно, когда я первый раз увидел, у меня тоже улыбка была на лице, но потом мне стало страшно.

Он (участник беспорядков. — «Газета.Ru») туда (в турбину самолета) заглядывает и смотрит, есть там евреи или нет. Ну над нами же весь мир смеется благодаря этим проходимцам», — сказал Меликов.

Таким образом он прокомментировал кадры, снятые вечером 29 октября, когда толпа прорвалась в аэропорт Уйташ в Махачкале. Сотни человек ожидали прибытия рейса из Тель-Авива. Множество мужчин проникли в здание аэропорта, а потом выбежали на летное поле и начали осматривать все самолеты. На фоне конфликта на Ближнем Востоке протестующие требовали прогнать евреев, прилетевших из Израиля. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и разогнали демонстрантов.

На одном из видео, ранее опубликованных в интернете одним из очевидцев (2 ноября найти ролик не удалось), можно увидеть мужчину, который заглядывает в турбину самолета.

По данным регионального МВД, после произошедшего были задержаны 83 человека.

2 ноября Меликов доложил Владимиру Путину, что все участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут привлечены к ответственности по уголовным и административным статьям. При этом он подчеркнул, что не выступает за наказание всех без суда и следствия, а разделяет точку зрения президента РФ о необходимости объективного разбирательства и наказания зачинщиков беспорядков.

Кого накажут за беспорядки

Накануне Меликов заявил о неизбежном наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, накажут только тех дебоширов, из-за которых полицейские оказались в больнице, и тех, кто распространял ложную информацию, организовав погром.

«А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь? Там были и те, кто улетал, и те, кто прилетал, всех наказывать что ли? Нет, конечно», — сказал чиновник.

Так он прокомментировал заявление бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, который призвал не наказывать устроивших погром в аэропорту Дагестана.

В Кремле поддержали Меликова, который пообещал привлечь к ответственности виновных, но не «гоняться за ведьмами».

«Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что говорят пассажиры рейса

Как рассказал 30 октября генеральный директор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов, на борту лайнера находилось 50 человек. В основном это женщины и дети, мужчин было всего лишь пять-десять человек. Также по его словам, среди пассажиров присутствовал ребенок в инвалидном кресле, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких.

Одна из пассажирок этого рейса — жительница Екатеринбурга Оксана — подтвердила присутствие на борту тяжелобольного ребенка. По ее словам, после приземления пассажиров стали выводить, посадили в автобус, а за ним бежали мужчины с криками «Аллах акбар».

«Мы им говорили: «Здесь нет израильтян на рейсе. Ну что они, дураки в такой ситуации вообще куда-то выезжать?» И все, мне кажется, это прекрасно знали. Они смотрели наши паспорта, но все равно продолжали штурмовать автобус. Это была бешеная толпа, которую не остановить», — рассказала Оксана.

Одни из них немногих присутствовавших на борту мужчин — 26-летний израильтянин Шмуэль — сообщил, что летел в Махачкалу для встречи со своей невестой. После посадки лайнера полиция эвакуировала пассажиров самолета в автобус.

«Мы видели, как люди выбегали на летное поле и бросали камни в нас. В автобусе кричали дети, а в одну девочку попали осколки стекла. Я не знаю, израильтянка она или местная», — сказал он.

По словам Рамазанова, жертв в ходе беспорядков удалось избежать благодаря переговорам, которые провел на месте депутат Госдумы Хизри Абакаров:

«Благодаря его действиям, к счастью, нам удалось отстоять этих пассажиров, чтобы не причинили (им) никакого вреда. Он здесь лично был, проводил переговоры, защищал их. Во многом благодаря его усилиям обошлось без жертв».

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