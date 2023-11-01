«А кто требует всех?» В Дагестане объяснили, кого накажут за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Меликов заявил, что наказывать всех, кто был в аэропорту Махачкалы в ходе беспорядков 29 октября никто не собирается. Он сообщил, что к ответственности привлекут только тех, кто нападал на полицейских и размещал в соцсетях призывы к погрому. Ранее представители спортивных и религиозных кругов попросили «не ломать судьбы молодых ребят». Главный раввин России же считает, что участники беспорядков должны быть наказаны, согласно законам РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Накажут не всех

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о неизбежном наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября.

По его словам, накажут только тех дебоширов, из-за которых полицейские оказались в больнице, и тех, кто кто распространял ложную информацию, организовав погром.

«А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь? Там были и те, кто улетал, и те, кто прилетал, всех наказывать что ли? Нет, конечно», — сказал Меликов.

Так он прокомментировал заявление бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, который согласился с призывом не наказывать устроивших погром в аэропорту Дагестана.

Просьба о снисхождении

До этого чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) попросил главу республики Дагестан Сергея Меликова отпустить дебоширов.

«Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает. Пора уже понять и выйти на открытый диалог с народом. Покажите жест добра, что и вы навстречу идете и амнистию даете. И если повторится, накажите более строго», — обратился он к Меликову.

Хабиб Нурмагомедов поддержал Магомедова, репостнув его публикацию. Также бывший боец оставил комментарий под записью. «Аллах прощающий и любит прощающих», — написал Нурмагомедов.

Хасбик и муфтий

Это пост процитировал на своей странице и видеоблогер Хасбик (Хасбулла Магомедов). В среду же он удалил из своих соцсетей записи, в которых содержатся призывы к беспорядкам в Дагестане в день нападения на аэропорт Махачкалы. Дело в том, что Генпрокуратура уже предупредила о проверке его публикаций на экстремизм.

О снисхождении для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы попросил и глава Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин. По его словам, прошедшие в Дагестане «акции с погромами» организованы извне и «спровоцированы Израилем». Он попросил учитывать это при назначении наказания для дебоширов.

«Они хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Чтобы сосед убивал соседа, брат шел на брата. Учитывая эти обстоятельства, призываю, по возможности, проявить снисхождение к тем, кто повелся на провокацию»,

— сказал муфтий 1 ноября.

Сторонники наказания

Напротив, с призывом наказать участников антисемитских беспорядков выступил главный раввин страны по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольф Шаевич. По его словам, никаких смягчающих обстоятельств в их случае быть не может.

«Даже отстраняясь от конкретного проявления антисемитизма, они нарушили российский закон. Они нарушили российский закон и должны быть наказаны, согласно законам. Никаких тут я не вижу смягчающих обстоятельств. Прощение вызовет новую волну таких же подонков — их по-другому назвать невозможно, против кого бы они ни выступали»,

— сказал он «Газете.Ru».

Шаевич затруднился сказать, чем руководствуются люди, призывающие проявить милосердие к «нарушителям элементарных законов». Он добавил, что устроившие погром жители Дагестана «ничего не знают о мусульманстве», потому что в Коране нет «зверских вещей», которые они устроили.

Глава Дагестана Меликов накануне в ходе пресс-конференции, комментируя произошедшее в аэропорту Махачкалы, жестко высказался об участниках беспорядков.

«Вы жалкие животные, трусы, смелые только в толпе, не показываете лиц, какие вы мужчины, какие вы кавказцы?» — сказал глава региона.

Ситуация в аэропорту

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за приземления рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта, а также прорвались на взлетно-посадочную полосу. Протестующие требовали прогнать евреев, прилетевших из Израиля. На место пробыли полицейские и разогнали демонстрантов.

В ходе волнений пострадали 20 человек, среди них есть сотрудники правоохранительных органов. 29 и 30 октября полицейские задержали сначала 83 человека, а затем еще 60 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту. По разным данным, всего в нападении на аэропорт участвовали более тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

1 октября Верховный суд в Дагестане арестовал семерых задержанных за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы. В ночь на 1 октября число арестованных увеличилось до 15. Некоторые из них проходят по делу о мелком хулиганстве.

Президент России Владимир Путин возложил вину за эту ситуацию в Дагестане на украинские и западные спецслужбы.

«События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб», — отметил глава государства.