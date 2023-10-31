«Четвертый выстрел сделайте в лоб»: Кадыров предложил свой метод борьбы с беспорядками

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время собрания с сотрудниками МВД и Росгвардии заявил, что бороться с несанкционированными беспорядками в регионе можно с помощью оружия. Чиновник считает, что после трех предупредительных выстрелов в воздух стоит стрелять в лоб. Подробнее о заявлении главы Чечни читайте в материале «Газеты.Ru».

На совещании с сотрудниками МВД и Росгвардии глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жителей региона, которые захотят выйти на массовые беспорядки, тут же остановят с помощью оружия или задержат. Его заявление опубликовано в Telegram-канале чиновника.

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут», — сказал глава Чечни.

По мнению Кадырова, участники беспорядков в Дагестане «нанесли ущерб сами себе», разгромив аэропорт в Махачкале. Чиновник считает, что молодежи следует советоваться со старшим поколением, прежде чем решаться на подобные поступки.

«Если есть такое рвение и желание расправиться с врагом, я только приветствую! Но нужно его направлять в нужное русло — на Украину. Вот там те же самые силы, настоящие сатанисты, фашисты и слуги иблиса, поддерживающие убийства палестинцев», — добавил Кадыров.

В Чечне массовые беспорядки предотвратили

После совещания Кадыров сделал выводы, которыми поделился в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что «израильский режим устроил самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей». Однако, по словам Кадырова, нельзя расшатывать ситуацию изнутри России.

»... нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», — написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что в ночь с 29 на 30 октября в регионе была пресечена попытка провокации подобной той, что произошла в Дагестане.

Массовые беспорядки в Махачкале

Вечером 29 октября в Махачкале приземлился рейс из Тель-Авива. Местные жители, узнав, что в регион якобы прибудут беженцы из Израиля, собрались около аэропорта. Толпа останавливала автомобили, которые выезжали с территории аэропорта, и проверяла паспорта у пассажиров, затем им удалось проникнуть внутрь. Разъяренные местные жители смели охрану, они не обращали внимания на призывы полицейских. Сначала толпа обыскала аэропорт, в том числе служебные помещения, а затем погромщики выбежали на взлетно-посадочную полосу, где стоял самолет, прилетевший из Тель-Авива.

Пилот воздушного судна попросил пассажиров не покидать борт и не пытаться открыть двери.

Чтобы помешать толпе координировать свои действия, полиция заглушила связь в районе массовых беспорядков, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным регионального министерства здравоохранения, более 20 человек пострадали в результате произошедшего. Они находятся в состоянии средней степени тяжести и в крайне тяжелом состоянии. Пострадали и сотрудники правоохранительных органов, и гражданские лица. Также в больницу обратились люди, которые получили легкие травмы, они продолжат лечение дома.

Полицейские устанавливают личности участвовавших в беспорядках. Сейчас известны имена более 150 участников, более 60 из них задержаны.

«События вчерашнего дня показали всем нам, к каким негативным последствиям приводят проявления национализма, особенно вкупе с плохим знанием своей истории и стадным инстинктом. Тем более это не красит такой регион, как Дагестан, где живут сильные, благородные и гостеприимные люди», — сказал глава региона Сергей Меликов, видео с заявлением опубликовано в его Telegram-канале.

Российский президент Владимир Путин считает, что погром в аэропорту организовали украинские и западные спецслужбы. Об этом он рассказал в ходе внепланового совещания с руководством силовых ведомств и членами правительства по поводу беспорядков в Дагестане.