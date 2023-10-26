«Перепрыгнули забор». Из военкомата в Москве сбежали двое призывников из Таджикистана

Двое уроженцев Таджикистана с российским гражданством сбежали из сборного пункта военкомата в Москве. Один уже задержан, поиски второго продолжаются. Против молодых людей возбуждены уголовные дела об уклонении от воинской службы, им грозит до двух лет колонии. Ранее в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за отказ от службы, полиция проводит рейды и доставляет мигрантов в военкоматы, а председатель СК Бастрыкин призывал в «приоритетном порядке» отправлять новых граждан РФ в зону военной операции на Украине.

Два уроженца Таджикистана стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, сообщило управление Следственного комитета России по Москве.

По данным СК, двое молодых людей 2004 и 2005 года рождения получили российское гражданство в 2019 и 2022 году соответственно и были призваны на срочную военную службу. 22 октября они самовольно покинули сборочный пункт московского военного комиссариата, где должны были ожидать отправки в войска.

Как сообщил Telegram-канал Shot, инцидент произошел в пункте на Угрешской улице в столице. Уроженцы Таджикистана Мухаммаднаби С. и Максуд М. сбежали около 20:00 мск 22 октября. Одного из них уже задержали — он скрывался от правоохранительных органов по месту регистрации. Второго молодого человека еще не нашли.

При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что задержанного «спустя пару часов отследили по камерам» в Преображенском районе столицы. По информации канала, молодые люди сбежали из сборочного пункта, «перепрыгнув забор».

В соответствии со статьей 328 УК РФ, уклонистам грозит до двух лет лишения свободы, штраф или принудительные работы.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова назвала произошедшее «отражением политики упрощенной выдачи гражданства жителям ближнего зарубежья».

«Надо выдавать не всем, кто попросит, а тем, кто готов быть гражданином — знает язык и готов служить», — сказала она.

Лишение гражданства за уклонение от СВО

20 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства за отказ от участия в военной операции России на Украине.

«Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», – сказал он.

До этого он призывал «рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции». По его оценке, иностранцы «массово получают российское гражданство, минуя военную службу».

В августе депутат Госдумы Михаил Матвеев внес в нижнюю палату российского парламента законопроект, предусматривающий лишение приобретенного российского гражданства лиц, уклоняющихся от срочной службы или мобилизации. Он также призывал отбирать паспорта у родственников уклонистов.

В соответствии с российским законодательством, иностранцы, приобретающие гражданство РФ, должны вставать на воинский учет и могут быть призваны на срочную службу. Депутат Алексей Журавлев выступал за повышение призывного возраста для мигрантов до 50 лет, так как многие оформляют документы «уже взрослыми» и не попадают в действующий возрастной диапазон.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу неоднократно заявлял, что срочников не отправляют в зону проведения спецоперации, а в начале октября он заверил, что «планов по дополнительной мобилизации нет».

Принудительная доставка в военкомат

В последние месяцы в российских регионах проходят рейды по выявлению мигрантов с российским гражданством, не вставших на воинский учет.

В августе они проводились в Санкт-Петербурге и Чувашии, выявленных нарушителей доставили в военкоматы, а в Чебоксарах и Новочебоксарске – привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воинскому учету, на тот момент это нарушение наказывалось штрафом от 500 до 3 тыс. рублей. С октября 2023 года по этой статье грозит штраф от 10 до 30 тыс. рублей.

4 октября рейд прошел в Челябинске. По заявлению МВД, было выявлено 17 мигрантов, недавно получивших гражданство России – им выдали повестки в военкомат. Еще на двоих составили протоколы о неисполнении обязанностей по воинскому учету.

На фоне рейдов глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выступал с предложением синхронизировать выдачу российского паспорта с постановкой на воинский учет.