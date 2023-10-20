Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за отказ участвовать в СВО

Глава СКР Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства России за отказ принимать участие в военной операции. Бастрыкин не в первый раз говорит о привлечении иностранцев, получивших российский паспорт, к участию в военных действиях. В мае 2023-го президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, заключившие контракты в период СВО, получают гражданство в упрощенном порядке.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за отказ от участия в специальной военной операции. По его мнению, в состав ВС РФ стоит включать получивших российский паспорт иностранцев.

«Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал Бастрыкин.

Он и раньше выступал с подобными заявлениями. В беседе с «Российской газетой» Бастрыкин говорил, что вместе с гражданством мигранты также получают обязанности, в том числе обязанность пройти срочную службу в армии.

«В условиях проведения специальной военной операции государство стимулирует иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту, предоставляя возможность получения гражданства России в упрощенном порядке», — отмечал глава СКР.

По его словам, только в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Киргизии получили российское гражданство и, «следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны».

Бастрыкин заявил, что получившие российское гражданство иностранцы часто минуют военную службу. По этой причине «целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции».

Изменение закона о гражданстве

Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Михаил Матвеев в августе внес проект закона, согласно которому мигрант, получивший российское гражданство и уклоняющийся от срочной службы или мобилизации, может быть лишен паспорта. Ответственность грозит и за нарушение сроков постановки на воинский учет.

По словам Матвеева, зачастую иностранцы, получив гражданство, уклоняются от своих обязанностей. Поправки хотят внести в статью 22 закона «О гражданстве Российской Федерации».

В беседе с NEWS.ru депутат подчеркнул, что законопроект коснется всех, даже если паспорт был получен более десяти лет назад.

Более того, Матвеев призвал лишать гражданства и членов семей «уклонистов».

Законопроект о лишении гражданства за уклонение от службы пока только рассматривают. Однако с апреля лишиться приобретенного паспорта можно за «фейки» и дискредитацию армии, а также за действия, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

В мае иностранцам разрешили получать гражданство по упрощенной процедуре, если они заключили контракты о прохождении службы в Российской армии как минимум на год.

«Новых» россиян становится меньше

Согласно миграционной статистике МВД России, в 2022 году около 691 тыс. человек захотели получить гражданство РФ (жители ДНР и ЛНР учитываются отдельно). В то же время в 2021 году эта цифра была на 6,4% больше — 735 тыс. человек. С 2018 года число приобретающих российский паспорт росло, однако в 2022 году процесс замедлился.

Большинство получивших российское гражданство в 2022 году — это граждане Украины, почти 43% от всех одобренных заявок. Помимо них, заявления подают граждане Таджикистана, Армении, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.