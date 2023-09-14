«Армия – сила народа», Дельфин, Виагра и Единая Россия. Как россияне называют своих детей

Многие родители к выбору имени ребенка подходят с фантазией. В частности изрядной экстравагантностью в этом вопросе отметился Илон Маск. На днях из книги Уолтера Айзексона, написавшего биографию Маска, стало известно об очередном его ребенке с необычным именем Техно Механикус. Стараются не отстать от миллиардера и россияне. Многие из них тоже называют детей очень своеобразно. И нет, речь не про Светозаров, Есений и Платонов, а про Авокадиев, Люциферов, Клеопатр и Троянов. «Газета.Ru» выяснила, какими удивительными именами называют россияне своих детей, а клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский объяснил, как это может отразиться на детской психике.

Назвали дочь в честь Армии России

Родители семерых детей Екатерина и Александр Верхеевы из Ульяновска всегда тщательно выбирали имя каждого своего ребенка. Им было важно, чтобы имянаречение имело глубокий смысл. Поэтому имя последнего ребенка Верхеевых – их дочери Арсины — стало особенным. В августе ее назвали так, сложив в аббревиатуру словосочетание «Армия – сила народа».

«Наших детей зовут Богдан, Егор, Кирилл, Злата, Кондратий и Катрина. Когда появился седьмой ребенок – дочь Арсина – мы долго думали, как ее назвать, советовались с родственниками и друзьями. Я хотела, чтобы имя имело смысл и подходило к отчеству Александровна. Кроме того, мы искали для дочери что-то особенное, ведь она родилась в такое непростое для страны время. Тогда в голову и пришло назвать малышку Арсина. Решение было принято единогласно», – рассказала Екатерина Верхеева.

Родные и близкие семьи выбор имени и его философию поддержали.

«Арсина – означает «непобедимость». Мы считаем, что армия страны – ее отвага и мощь – это сила нашего народа. Назвав в ее честь дочь, мы хотим поддержать наших бойцов, вставших сегодня на защиту России и участвующих в СВО. А еще хотим показать личным примером, как важно ценить свою страну. Мы стараемся воспитывать в детях любовь к своей семье, к Родине, к государству. И что бы ни происходило в жизни, мы хотим, чтобы они помнили об этом», – поделилась мама Арсины.

Люцифер, Единая Россия и Авокадий

Случаи, когда детей называют необычными именами в России – не редкость. Так, например, в 2002 году семья Ворониных из Москвы назвала ребенка БОЧ рВФ 260602, что расшифровывается как «Биологический объект Человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 года». При этом работники ЗАГСа регистрировать такое имя отказались, но родители нашли способ его «узаконить», получив для него свидетельство о рождении и международный паспорт во «Всемирном правительстве граждан мира». По нему БОЧа пристраивали в детский сад и школу. Позднее БОЧ взял себе имя Игорь и получил все положенные гражданину России документы.

Отнеслась с фантазией к выбору имени ребенка и семья Алексеевых из Королева. В 2005 году они назвали дочь Виагра. В честь популярной тогда поп-группы и лекарства, которое помогло зачать дочь. Оценила ли Виагра Николаевна оригинальность своего имени, когда выросла – неизвестно.

Необычные имена получили и дети семьи Лапшиных из рязанской области. В 2008 году они назвали дочь именем Путин, а в 2010 – после рождения сына – дали ему имя Единая Россия. Глава семейства Сергей тогда пояснял, что уважает самую крупную партию страны и президента, поэтому они с женой и сделали такой выбор, который одобрил батюшка из местной сельской церкви, благословив имена детей.

Отдать дань уважения правительству решила в 2011 году и семья из Омска, назвавшая новорожденную дочь Медмиа в честь тогдашнего президента России Дмитрия Медведева, сократив его имя до аббревиатуры. Отец девочки Сергей при этом отмечал, что, если бы у них родился сын, его бы тоже назвали в честь главы государства, но проще – Дмитрий.

Подошла серьезно к выбору имени ребенка и семья Натальи и Константина Меньшиковых из Перми. В 2014 году у увлекающейся сатанизмом пары родился сын, которого назвали Люцифер. Решение назвать первенца таким именем Наталья объясняла тем, что Люцифер является символом самодостаточности и протеста. Она считает, что Бог – тиран и хочет видеть людей марионетками, Люцифер же «поощряет индивидуальность».

Интересное имя получил и сын супругов Ирины и Алексея, взявших после свадьбы фамилию Сказочные. Ребенка они назвали Алладин, вдохновившись диснеевским мультфильмом.

И такие не менее интересные, хоть и не столь изощренные имена, родители дают новорожденным из года в год. Только за последние несколько лет в российских ЗАГСах были зарегистрированы Клеопатра, Авокадий, Космос, Агуша, Троян, Дельфин, Бриллиант, Забава, Тиффани, Галактион, Малина, Урал, Мадонна, Горыня, Князь, Господин, Лексус и Миллионер.

Называть необычными именами можно, но осторожно

По словам клинического психолога «Клиники доктора Аникиной» и автора Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислава Самбурского, выбор необычного имени для ребенка может иметь разные мотивы и последствия.

С одной стороны, родители могут хотеть выделить своего ребенка из толпы и подчеркнуть его индивидуальность. С другой – могут проявлять свою приверженность определенной политической партии или культурному феномену. В обоих случаях родители рискуют навредить психическому здоровью и социальной адаптации ребенка.

«Необычные имена могут развить у детей низкую самооценку и сформировать комплекс неполноценности. Из-за своего имени ребенок может чувствовать себя отверженным сверстниками и взрослыми, страдать от насмешек и издевательств. У людей с необычными именами часто возникают сложности в общении и построении отношений. Ребенок может избегать контактов с другими людьми из-за страха быть непонятым или осужденным. К тому же часто детям, да и взрослым, с необычными именами приходится поправлять окружающих в его правильном произношении. И это очень утомительность и неприятно, поэтому часто приводит либо к замене имени на созвучное, либо и вовсе к отказу от общения с другими людьми», – сообщил психолог.

Кроме того, из-за бесконечно повторяющихся препирательств, где на обладателя необычного имени постоянно даже непроизвольно давят вопросами об истории имянаречения воспитатели, учителя, почтальоны и все, с кем приходится сталкиваться, ребенок может быть менее социализирован и получит меньше навыков адекватно выражать свои эмоции и потребности.

А когда в подростковом возрасте ребенок понимает, что его уникальное имя появилось благодаря родителям, это часто становится причиной обиды на них. Ведь их выбор стал причиной того, что все вокруг не понимают, не могут запомнить и понять его имя.

«Конечно, не все дети с необычными именами испытывают эти трудности. Многое зависит от характера ребенка, отношения с родителями и окружающей среды и того, какое имя ему дано. Например, имя Арсина вряд ли доставит проблемы, а вот Люцифер – может. Более того, некоторые дети могут гордиться своим именем и использовать его как преимущество. Также кто-то легко меняет не нравящееся ему имя или использует его сокращенный или измененный вариант», – рассказал эксперт.

Он отмечает, что в любом случае родителям стоит тщательно подумать, прежде чем давать своему ребенку необычное имя. Они должны учитывать не только свои желания и вкусы, но и интересы и потребности ребенка. А еще должны быть готовы поддерживать и защищать его от возможных негативных реакций со стороны общества. Именно родители должны помогать ребенку формировать положительную самооценку и здоровую личность.

«Оберегая своего ребенка и думая наперёд, стоит избегать имен, которые будут ассоциироваться с какой-то острой ситуацией или сиюминутными пристрастиями молодых родителей. А если подобрать ребенку имя, которое будет необычным, но нести позитивную окраску, то во взрослом возрасте человек сможет использовать его во благо. Например, во время сложных бизнес-переговоров самое трудное — разрядить обстановку в начале разговора. Человек с необычным именем легко сможет переключить внимание на себя, рассказать короткую историю жизни и наладить более дружеский контакт. В общем во взрослом возрасте в умелых руках, необычное имя станет ключом, которое поможет обратить на себя внимание и запомниться», – заключил Станислав Самбурский.