«В ЗАГС пошла с ожогом на лице»: истории женщин, которые выбрали косметологов «на дому»

В телеграм-каналах все чаще обсуждают результаты косметологических процедур пациентов, которые выбрали специалистов в соцсетях. Как правило, такие врачи принимают не в салонах красоты, а на дому — а пациенты доверяют им из-за положительных отзывов и красивых фотографий. «Газета.Ru» рассказывает истории девушек, которые столкнулись с недобросовестными медиками, а также приводит советы косметолога и юриста о том, как не попасть в такую ситуацию.

«Ездит по другим городам и продолжает калечить людей»

Татьяна, Абхазия

Я решила увеличить губы. Живу в Абхазии, но поехала к косметологу в Санкт-Петербург. Про специалиста узнала из соцсетей — посмотрела фото ее работ, они мне очень понравились. Мастер принимала у себя дома — отдельная кушетка, раковина, чистые полотенца — меня ничего не смутило. На момент процедуры я кормила грудью, о чем сообщила врачу. Косметолог гарантировала, что препарат отлично ляжет. Однако после инъекций губы стали кривыми, на слизистой появились комки.

Я написала врачу, та меня заблокировала и лишь после того, как я написала про нее в соцсетях, разблокировала и пообещала сделать коррекцию. Но мне она уже была не нужна. После моего поста мне стали писать девушки со словами, что эта женщина ездит по разным городам и калечит людей, например, она какое-то время работала в Анапе и испортила лицо еще одной пациентке.

В соцсетях и на «Авито» у нее поддельные отзывы и фотографии. К сожалению, я возвращалась в Абхазию и не смогла подать заявление на аферистку в полицию. Обидно было не за потраченные деньги, а за здоровье — пришлось исправлять результаты ее работы у других косметологов. Сейчас, если надо покрасить волосы, подколоть губы или лоб — иду только в сертифицированный салон красоты. На дому даже маникюр не делаю.

«Неделю лежала под капельницей»

Алена, Симферополь

Про косметолога узнала от подруги, которая ранее обращалась к ней и нашла ее в соцсетях. Пошла к врачу на чистку лица и пилинг. Процедура была не из приятных — на лице оказалось много ранок, но врач заверила, что через неделю кожа станет лучше, чем была. Она также выписала мне мази и таблетки, которые помогли бы быстрее заживить порезы.

Вечером того же дня со мной произошло страшное — лицо отекло. Меня госпитализировали с отеком Квинке и анафилактическим шоком. Я неделю провела в больнице. Параллельно все это время переписывалась с врачом, которая умудрялась выписывать таблетки от аллергии и говорила, что моей жизни и здоровью ничего не угрожает, хотя я лежала под капельницами.

Когда немного оправилась от пережитого, обратилась к ней за возвратом денег за выполненную процедуру. Врач ответила, что ничего мне не вернет, а затем стала угрожать — если я напишу про нее в соцсетях, то подаст на меня в суд за то, что незаконно выложила ее контакты и нашу переписку. После этого случая к косметологам больше не хожу.

«Стала похожа на утку»

Ольга, Санкт-Петербург

Пошла к мастеру с «Авито». Задача была скорректировать асимметрию в губах и придать объем. После первой процедуры стала похожа на утку. Пошла к этому же косметологу, чтобы исправить «дефект» и доколоть вторую губу. После в губах появились комки, и морщинка у «левого уса». На мои вопросы в переписке, почему так получилось, врач ответила, что я сама виновата: «Вы прикусили губу, поэтому гель так встал». Заплатила ей небольшие деньги — восемь тысяч рублей, но лучше бы не экономила. В ответ на мои просьбы вернуть деньги или переделать работу, меня заблокировали.

«Кожу невыносимо жгло: я не могла спать, умываться»

Мария, Москва

К косметологу хожу редко, но решила сделать себе «подарок» перед свадьбой и сходить на химический пилинг. Врача нашла в соцсетях, доверившись отзывам пользователей и снимкам ее работ. Молодой косметолог, только после мединститута, снимала кабинет в центре Москвы — в подвале какого-то складского помещения. Сам кабинет был опрятный, меня ничего не смутило.

Доктор посмотрела мою кожу и предложила варианты пилингов — почему-то сошлись на мнении сделать салициловый. Во время процедуры сильно жгло лицо — жара, август, в кабинете градусов 30. Косметолог дала веер, чтобы я обмахивалась и терпела — ведь жжение от процедуры, — норма. Вся манипуляция длилась минут 30, не больше. После врач предупредила, что в течение недели лицо нужно мазать SPF-средством, чтобы не было ожога и пигментации. Все рекомендации соблюдала. Через пару дней кожа начала шелушиться — это нормальное явление после пилинга. А еще через пару дней к нему добавилось покраснение и акне в области подбородка, хотя у меня даже в пубертате не было прыщей.

В переписке доктор порекомендовала купить «Базирон» (средство от акне, в составе которого бензоила пероксид, — «Газета.Ru»), чтобы уменьшить количество прыщей. Крем наносила тонким слоем как и рекомендовала врач, однако через пару дней заметила, что краснота стала больше. Кожу невыносимо жгло, ни один крем не снимал боль — я не могла есть, спать, умываться. Еще несколько сообщений врачу не дали вразумительного ответа: «Все пройдет, не переживайте!».

Приближалась моя свадьба, с красным лицом в ЗАГС идти не хотелось, поэтому пришлось искать нового косметолога. Врач определил у меня ожог 1 степени, который, по-видимому, был спровоцирован не только пилингом, но и кремом от прыщей. Также уже от грамотного врача я узнала, что пилинги можно делать не раньше октября. Нервы на разбирательства с молодым косметологом решила не тратить, ожог заживал долго, а в ЗАГС пришлось идти с плотным слоем «штукатурки» на лице. Акне, к слову, до сих пор осталось — лечу его гормонами уже несколько лет.

Можно ли получить компенсацию из-за плохой процедуры?

Стелла Новрадова-Василиади, кандидат юридических наук

Если вам была оказана некачественная медицинская услуга, вы можете обратиться в клинику, ссылаясь на статью 29 закона РФ «О защите прав потребителя». Вы вправе потребовать от медицинского учреждения исправить недостатки оказанной услуги, либо вернуть вам деньги.

В случае, когда медицинская организация не хочет этого делать в добровольном порядке, необходимо написать претензию — в ней должна быть подробно описана сложившаяся ситуация, а также точно указаны требования, которые вы выдвигаете к организации. К ней прикладывается опись документов, подтверждающих оказание услуги — чек, договор, медицинская карта.

Если медицинская организация отказывается удовлетворять ваши требования, то вы должны подать иск в суд с подробным описанием претензии. Вы также имеете право на моральную компенсацию за причиненный вред.

Если говорить о ситуациях из текста, то деньги вернуть, скорее всего, не получится. Косметологическая процедура «на дому» или в организациях, не имеющих лицензии, противозаконна. Так что на косметологов «на дому» не распространяется закон РФ «О защите прав потребителя».

Можно ли идти к косметологу, который принимает «на дому»?

Галина Шадрина, врач-косметолог

Я больше 20 лет в профессии. Врач, работающий на дому, не значит — плохой. Доктор может принимать у себя по разным причинам — например, в свободное время от работы в клинике — встречаться в арендованном кабинете, либо в квартире с хорошо знакомыми пациентами.

Не важно, куда обратился пациент к врачу — на дом или в клинику. В любом случае, человек всегда должен понимать, насколько компетентен косметолог.

— Приходя в кабинет косметолога никогда не надо сразу же соглашаться на процедуру. Первая консультация — ознакомительная. Врач собирает анамнез, расспрашивает о пожеланиях, интересуется, были ли раньше у вас какие-то процедуры — и, если да, то какими препаратами они сделаны. При этом все показания доктор записывает в медицинскую карту.

— Вы тоже смело можете задавать вопросы, в том числе о стаже работы доктора, его дипломах и сертификатах. Если есть сомнения, сфотографируйте документы и проверьте их подлинность дома — проверить документ можно через запрос в Рособрнадзор или через их онлайн-сервис.

— Выслушайте специалиста, а затем дома подробнее изучите вопрос, посмотрев информацию в открытых источниках. Обязательно обратите внимание на всевозможные осложнения, которые могут быть после процедуры.

— После этого на повторной консультации или на приеме перед процедурой задайте врачу вопросы, которые вас пугают, например, о тех же осложнениях.

Обращайте внимание на то, что говорит врач — если он просто хочет заработать денег, он, скорее всего, успокоит вас и начнет процедуру. Бегите от такого специалиста, ведь он может в любой момент пропасть, если пойдет что-то не так после манипуляции. Грамотный доктор проинформирует о рисках, никогда не бросит и будет разрешать ситуации любой сложности.

— Ну и главный совет: выбирайте врача все-таки по рекомендациям. Я, например, ни разу не давала рекламу в интернете. Новые клиенты приходят ко мне от своих знакомых, оценивая результат моей работы.