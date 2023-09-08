Алкоголизм, РПП, галлюцинации: чем может обернуться «работа мечты»

Многие платформы онлайн-рекрутмента предлагают соискателям так называемую «работу мечты». Это и тестировщики кроватей и видеоигр, и смотрители замков, и дегустаторы чего угодно: от сладостей и бургеров до пива и элитного алкоголя. Требования к кандидатам при этом почти всегда минимальные, а зарплаты – довольно высокие. Вместе с психологом и психотерапевтом Никитой Самариным «Газета.Ru» разобралась, какова обратная сторона медали у подобных вакансий и почему они грозят проблемами со здоровьем, в том числе психическим.
Тестировщики игр и телепередач
Вакансии тестировщиков телепередач и видеоигр всегда имеют высокий процент откликов. Оно и понятно, ведь от соискателей требуется только любовь к просмотру шоу и геймингу, готовность заполнять опросники и отчеты, пописывая отзывы о просмотренном и пройденном, а также внимание к деталям. Иногда нужен и опыт тестирования, и английский язык, но не обязательно. Зарплату при этом работодатели обещают от 150 до 500 тыс. рублей в месяц. Нехитрая работа в удовольствие за большие деньги – разве не мечта? Все не так просто. Подобная работа может привести к социальной дезадаптации – неспособности взаимодействовать с окружающими и жить в обществе в принципе, а также к игровой зависимости.
Дегустаторы пива и фастфуда
Вакансий для «поедателей» бургеров, шаурмы и прочего фастфуда, как и дегустаторов пива, виски и любого другого алкоголя, на просторах интернета тоже множество. От соискателей нужно только пробовать, оценивать и вести отчеты. В целом, все так же, как у тестировщиков, однако требований несколько больше: от кандидатов ждут справки о здоровье сердца, желудка и печени (в зависимости от того, дегустатор чего требуется), «идеальные вкусовые рецепторы», отсутствие аллергий и умение отличать хороший продукт от плохого. Без опыта поедания и выпивания тоже никуда. Платят за это примерно 60-90 тыс. рублей в месяц.
Конечно, подводных камней немало – на такой работе, помимо угрозы появления проблем со здоровьем, ожирения и алкоголизма, ждут расстройства пищевого поведения (РПП) и другие расстройства.
Смотрители замков и маяков на далеких островах
Для романтичных искателей приключений на платформах онлайн-рекрутмента есть вакансии в духе «смотритель маяка на острове в Тихом океане» или «хозяин замка на необитаемом острове». И если в первом случае нужно иметь хоть какое-то техническое образование или соответствующий опыт работы, во втором из требований — разве что умение управлять моторной лодкой и знание английского (на среднем уровне). Но не всегда. Главное требование к соискателям при этом – психологическая устойчивость и готовность оказаться в изоляции от внешнего мира.
Зарплаты на подобные вакансии или не указываются, или составляют примерно 100 тыс. рублей в месяц. Работодатель предоставляет проживание, еду и «прекрасные виды». Вот только грозить это все может серьезными психическими проблемами.
Тестировщик секс-поз
Главное, чем должен обладать кандидат для приема на работу секс-тестировщиком – хорошей физической подготовкой и высоким либидо. Важно также наличие партнера и возможность выполнять «задания» в сжатые сроки. Казалось бы, лучше и быть не может, каждый день пробуешь новые секс-позы и отчитываешься, еще и зарабатывая (сколько, кстати, неизвестно: зарплата обсуждается с кандидатами и зависит от опыта и физической формы). Вот только безудержный секс в любое время дня и ночи тоже грозит неприятными последствиями – в первую очередь социальной изоляцией.
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