Алкоголизм, РПП, галлюцинации: чем может обернуться «работа мечты»

Многие платформы онлайн-рекрутмента предлагают соискателям так называемую «работу мечты». Это и тестировщики кроватей и видеоигр, и смотрители замков, и дегустаторы чего угодно: от сладостей и бургеров до пива и элитного алкоголя. Требования к кандидатам при этом почти всегда минимальные, а зарплаты – довольно высокие. Вместе с психологом и психотерапевтом Никитой Самариным «Газета.Ru» разобралась, какова обратная сторона медали у подобных вакансий и почему они грозят проблемами со здоровьем, в том числе психическим.

Тестировщики игр и телепередач

Вакансии тестировщиков телепередач и видеоигр всегда имеют высокий процент откликов. Оно и понятно, ведь от соискателей требуется только любовь к просмотру шоу и геймингу, готовность заполнять опросники и отчеты, пописывая отзывы о просмотренном и пройденном, а также внимание к деталям. Иногда нужен и опыт тестирования, и английский язык, но не обязательно. Зарплату при этом работодатели обещают от 150 до 500 тыс. рублей в месяц. Нехитрая работа в удовольствие за большие деньги – разве не мечта? Все не так просто. Подобная работа может привести к социальной дезадаптации – неспособности взаимодействовать с окружающими и жить в обществе в принципе, а также к игровой зависимости.

Тестировщик-просмотрщик должен проводить перед экраном очень много времени без возможности отвлечься. Это может привести к потере интереса к реальной жизни, социальной изоляции и депрессии. Кроме того, такая работа приводит к снижению критического мышления, поскольку ТВ-шоу придется смотреть даже если они не нравятся или противоречат взглядам. Постоянное же заполнение отчетов и анкет, и давление жестких сроков может привести к переутомлению, нервозности и раздражительности. Просмотр шоу в любое время суток обернется нарушением естественного цикла сна и бодрствования, и вызовет головные боли, нарушения зрения и памяти. Такая работа – это не мечта, а ад для психики человека. Схожие проблемы возникнут у геймера-тестировщика. Кроме того, задача проверять игру на ошибки и тестировать качество и функциональность использования в игре различных устройств в скором времени притупит удовольствие от игры и работа превратится в рутину. Основной же риск работы тестировщиком заключается в появлении зависимости от игр и потере интереса к реальности. Так человек будет «уходить с головой» в работу, убегая от собственной жизни. Станислав Самбурский Бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог»

Дегустаторы пива и фастфуда

Вакансий для «поедателей» бургеров, шаурмы и прочего фастфуда, как и дегустаторов пива, виски и любого другого алкоголя, на просторах интернета тоже множество. От соискателей нужно только пробовать, оценивать и вести отчеты. В целом, все так же, как у тестировщиков, однако требований несколько больше: от кандидатов ждут справки о здоровье сердца, желудка и печени (в зависимости от того, дегустатор чего требуется), «идеальные вкусовые рецепторы», отсутствие аллергий и умение отличать хороший продукт от плохого. Без опыта поедания и выпивания тоже никуда. Платят за это примерно 60-90 тыс. рублей в месяц.

Конечно, подводных камней немало – на такой работе, помимо угрозы появления проблем со здоровьем, ожирения и алкоголизма, ждут расстройства пищевого поведения (РПП) и другие расстройства.

Дегустатор фастфуда рискует достаточно быстро приобрести пресытиться любимой едой и испытывать от нее отвращение. Может появиться чувство вины из-за неуклонно растущего веса. Также могут возникнуть и попытки компенсировать переедание голоданием или намеренным вызыванием рвоты. Маятник РПП может качнуться и в другую сторону – тогда появится зависимость от бургеров, а контроль над аппетитом будет утерян. В результате дегустатору может грозить анорексия или булимия. Опасность профессии дегустатора пива для здоровья — это развитие алкогольной зависимости. А кроме вреда для физического здоровья и возможных цирроза печени, гастрита, панкреатита и других заболеваний, связанных со злоупотреблением пивом, могут появиться и проблемы с психическим здоровьем. Алкоголь притупляет эмоции, снижает способность распознавать и выражать чувства, потому что воздействует на нервную систему и мозг человека. Работа дегустатора пива может создавать иллюзию счастья или расслабления, но на самом деле постоянное употребление алкоголя угнетает психику и затрудняет адаптацию к жизненным ситуациям. Такая работа связана и с риском утратить социальные связи. Кому интересно встретиться с друзьями в бане или в баре, где снова будет пиво, когда ты весь день, всю неделю, весь месяц пьешь его по 8 часов в день? Станислав Самбурский Бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог»

Смотрители замков и маяков на далеких островах

Для романтичных искателей приключений на платформах онлайн-рекрутмента есть вакансии в духе «смотритель маяка на острове в Тихом океане» или «хозяин замка на необитаемом острове». И если в первом случае нужно иметь хоть какое-то техническое образование или соответствующий опыт работы, во втором из требований — разве что умение управлять моторной лодкой и знание английского (на среднем уровне). Но не всегда. Главное требование к соискателям при этом – психологическая устойчивость и готовность оказаться в изоляции от внешнего мира.

Зарплаты на подобные вакансии или не указываются, или составляют примерно 100 тыс. рублей в месяц. Работодатель предоставляет проживание, еду и «прекрасные виды». Вот только грозить это все может серьезными психическими проблемами.

Работа вдали от цивилизации требует смелости и хладнокровия. Человек, который серьезно рассматривает эту работу, должен быть готов к тому, что в любой момент может произойти авария, пожар, землетрясение или цунами. То есть эта вакансия подходит тем, кто способен самостоятельно справляться с любой опасностью и прежде всего не паниковать. Кроме того, в глухих местах, в горах, в низинах или там, где низкая температура и высокая влажность, люди часто страдают от тревожных расстройств. С физической точки зрения, сниженный уровень кислорода в воздухе зачастую вызывает головокружение, учащение сердцебиения, потливость и дрожь. Эти симптомы могут восприниматься как признаки опасности и способствовать возникновению тревожных мыслей и чувств. С психологической точки зрения, в глухих местах может быть повышен уровень стресса, связанный с отсутствием общения, развлечений, информации и поддержки. Человек может чувствовать себя одиноким, изолированным, беспомощным и бояться неизвестности. Дополнительной проблемой, расшатывающей психику в глухих местах, может быть нарушение восприятия времени, пространства и реальности, что может приводить к паранойе или галлюцинациям. Станислав Самбурский Бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог»

Тестировщик секс-поз

Главное, чем должен обладать кандидат для приема на работу секс-тестировщиком – хорошей физической подготовкой и высоким либидо. Важно также наличие партнера и возможность выполнять «задания» в сжатые сроки. Казалось бы, лучше и быть не может, каждый день пробуешь новые секс-позы и отчитываешься, еще и зарабатывая (сколько, кстати, неизвестно: зарплата обсуждается с кандидатами и зависит от опыта и физической формы). Вот только безудержный секс в любое время дня и ночи тоже грозит неприятными последствиями – в первую очередь социальной изоляцией.