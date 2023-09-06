Чаще испытывают оргазм и долго не седеют. Эксперты – об особенностях рыжеволосых женщин

Как связаны цвет волос и особенности здоровья и темперамента? В День рыжих врачи, генетик, психолог и историк рассказали «Газете.Ru», почему рыжеволосые люди встречаются так редко, как к ним относились в былые времена и чем с научной точки зрения женщины с «огненными» волосами отличаются от всех остальных.

Почему рыжеволосых женщин раньше опасались и преследовали

Как заявили «Газете.Ru» эксперты, рыжий цвет волос встречается очень редко: по статистике, всего у 2% населения земного шара. Этим фактом объясняются многочисленные мифы о рыжеволосых.

«Как мы можем видеть из истории, человек – существо довольно опасливое, и необычная внешность вызывает у него некоторые подозрения. Судя по современным данным социальной антропологии (науке об изучении сообществ), это результат социальной адаптации, которая берет свое начало еще в той глубокой эпохе, когда сосед приходил не столько, чтобы делиться, сколько чтобы отнимать», – объяснил магистр истории, педагог и координатор в «Филипповской школе Онлайн» Кирилл Клопков.

Почему гонениям подвергались именно женщины с рыжими волосами? По словам историка, с эпохи Древнего мира положение слабого пола во многих обществах было подчиненным по отношению к мужчине:

«Это было обусловлено как физическими, так и социальными параметрами – представлениями о том, что мужчина больше, сильнее и умнее. Можно сказать, что биологическая инаковость, слабо развитые социальные навыки и мизогиния – главные причины преследования рыжих женщин в прошлом».

Что касается широко распространенной информации в интернете о запретах Петра I для рыжих (например, что им было запрещено быть кормилицами из-за «вредного» грудного молока), то Кирилл Клопков назвал это байками и легендами:

«Одна из самых тиражируемых – что Петр I издал указ «Рябых и рыжих на государеву службу не брать и в суде слова не давать, понеже Бог шельму метит». Однако ни в «Полном своде законов Российской империи», ни в указах петровской эпохи его нет. Это же касается и рыжих кормилиц – объективных данных у нас нет, есть только слухи и легенды. Разумеется, это хорошая иллюстрация современных представлений о нравах того времени, и, тем не менее, на мой взгляд, она совершенно не соприкасается с реальностью».

Почему рыжие волосы устойчивы к седине

Как объяснила врач-генетик, аналитик биомедицинского холдинга «Атлас» Антонина Акименко, в пигментации волос участвуют два типа пигмента меланина:

«Эумеланин отвечает за темный цвет, а феомеланин имеет красноватый оттенок. Например, при большом количестве эумеланина и малом феомеланина волосы будут черными. Если эумеланина много, но и феомеланин присутствует в достаточном количестве – волосы будут коричневыми. Если эумеланина мало, волосы будут светлыми, а оттенок – зависеть от количества феомеланина. У рыжеволосых феомеланина значительно больше, чем эумеланина, из-за изменений в гене MC1R (он кодирует белок-рецептор, расположенный на клетках, вырабатывающих пигмент)».

Трихолог и дерматолог Наталия Жовтан рассказала, что рыжие волосы дольше не поддаются седине:

«Они более толстые в сравнении с русыми или светлыми волосами, и пигмент феомеланин максимально плотно содержится в стержне. Конечно, рыжие волосы со временем тоже меняют цвет, но они становятся более светлыми. На темных волосах седина гораздо заметнее, так как синтез эумеланина существенно снижается с возрастом».

Антонина Акименко добавила, что рыжие волосы — рецессивный признак, поэтому с ними рождаются только те, кто получит две копии гена от обоих родителей:

«Однако не все, у кого есть две такие копии, обязательно будут рыжими. Цвет волос определяет более одного гена. Хотя MC1R определенно играет главную роль, на этот признак влияют и другие гены, поэтому генетика рыжих волос достаточно сложная. Так, например, обнаружен вариант гена HERC2, связанный с уменьшением вероятности появления рыжих волос».

Генетик уточнила, что женщины чаще мужчин имеют рыжие волосы, даже если генотип одинаковый.

Особенности кожи рыжеволосых людей

По словам дерматолога Наталии Жовтан, пигмент феомеланин обладает низкой фотопротекторной функцией:

«Эволюционно сложилось, что рыжеволосые люди имеют более тонкую и чувствительную кожу, а светлый оттенок кожи и светлые глаза делают их более уязвимыми перед солнечным лучами. Такие люди склонны к солнечным ожогам – они скорее покраснеют, чем приобретут бронзовый загар. Рыжеволосым необходимо избегать солнца и использовать солнцезащитные средства с высоким уровнем защиты даже в пасмурную погоду, носить солнцезащитные очки и головной убор. Люди с таким фототипом в группе риска по раку кожи».

Кроме того, у рыжеволосых людей есть интересная особенность организма, позволяющая им ограничивать пребывание на солнце и при этом не страдать дефицитом витамина D.

«У них более высокий уровень предшественника витамина D в крови. Предполагается, что это может быть эволюционной адаптацией к проживанию в условиях низкой освещенности, например, в Северной Европе. Благодаря такой особенности рыжеволосые люди могут более эффективно синтезировать собственный витамин D», – объяснила генетик Антонина Акименко.

Как рыжеволосые люди чувствуют боль

Правда ли, что люди с рыжими волосами более чувствительны к боли? Акушер-гинеколог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач высшей категории Сергей Лещенко ответил, что этот факт научно не доказан, но имеются данные, что у многих рыжеволосых людей болевой порог более низкий:

«Рыжие являются носителями особого гена MC1R, который связан не только с пигментацией, но и влияет на синтез гормонов и работу рецепторов, отвечающих за восприятие боли. Эти изменения могут приводить к тому, что рыжие люди воспринимают боль иначе».

По словам генетика Акименко, во взаимоотношениях рыжих людей с болью еще предстоит разобраться, так как одни ученые считают, что варианты гена MC1R повышают болевую чувствительность, а другие предполагают, что снижают.

Возможно, речь идет о восприимчивости разных болевых ощущений. Об этом сообщила акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением ЦКБ «РЖД-Медицина» на Волоколамском шоссе Наталья Давыденко:

«Женщины с рыжими волосами немного более чувствительны к тепловой боли. Но менее чувствительны к боли, вызванной вредными раздражителями (например, электрическим током)».

Рыжие роженицы – особенные?

Акушер-гинеколог Сергей Лещенко отметил, что низкий болевой порог способен доставить неприятности во время родов и роженице, и врачам:

«Эту особенность важно учитывать в случае, если пациентке требуется анестезия или экстренное кесарево сечение. Зачастую рыжеволосым необходимы более высокие дозы препаратов для наркоза или обезболивания. При этом определить точное количество лекарства анестезиологам бывает сложнее».

Правда ли, что появление в родовой палате пациентки с рыжими волосами становится для медицинского персонала «тревожным звоночком»?

Сергей Лещенко говорит, что официальной статистики на этот счет нет, однако рыжеволосые люди могут быть (но далеко не всегда) более склонными к повышенной кровопотере:

«Это проявляется нарушением работы тромбоцитов, ответственных за свертываемость крови. Соответственно, они чаще сталкиваются с синяками и могут терять больше крови при порезах и хирургических вмешательствах. Да, медперсонал может уточнять – натуральный ли это цвет волос. Если женщина дает утвердительный ответ, врачи чуть более настороже, чем обычно. Однако это просто перестраховка – вовсе не означает, что такие пациентки рожают как-то иначе. Порядок родов в России определен рекомендациями Минздрава и многолетним опытом родовспоможения, и для каждой женщины правила одинаковы».

Акушер-гинеколог Давыденко добавила, что повышенный риск кровотечений – это риск осложнения при любой операции или родах, и однозначных научных доказательств склонности к кровотечениям именно у рыжеволосых нет, однако подтверждена другая их особенность:

«В одном из проведенных анкетирований замечено, что образование гематом после незначительных ушибов, носовое кровотечение, кровоточивость десен при чистке зубов у носителей гена MC1R (рыжих людей) выше, чем в общей популяции. И еще в одном исследовании сообщается о связи между рыжими волосами и более высокой частотой появления синяков».

Сексуально активны и жизнерадостны

По словам генетика Акименко, многие считают, что рыжеволосые люди имеют вспыльчивый бунтарский характер, а также являются более веселыми и сексуально активными: «Однако ученые пока не нашли убедительных доказательств в поддержку этих взглядов».

Особенности темперамента рыжеволосых женщин прокомментировал семейный психолог Ярослав Лонский:

«Любопытно исследование немецкого ученого Вернера Хабермехла, который изучал сексуальную жизнь сотен женщин, делая выборку в том числе по цвету волос. Он пришел к выводам, что рыжеволосые женщины обладают повышенным уровнем эндорфинов, более оптимистичны и темпераментны. Они сексуально активнее остальных, чаще испытывают оргазм, хотят близости и более открыты в постели. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что рыжеволосые люди реже страдают от депрессии. В остальном им не чужды общечеловеческие проблемы».

Ярослав Лонский отметил, что в своей практике не может припомнить рыжеволосых пациентов: «А если такие и были, для репрезентативности выборки предстоит выяснить натуральность цвета их волос».