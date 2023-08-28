Каллы, нарциссы и фикус. Какие цветы не стоит дарить учителям из-за их ядовитости

К 1 сентября учителям дарят не только букеты, но и становящиеся все более популярными комнатные цветы в горшках. Однако и те, и другие могут быть опасными для здоровья. Это касается, например, калл, нарциссов, а также фикусов и молочая. Вместе с врачом-дерматовенерологом лаборатории «Гемотест» Александрой Филёвой «Газета.Ru» разобралась, какие растения не стоит дарить на праздники из-за их ядовитости.

Нарциссы

Все виды нарциссов содержат такой опасный для людей и животных яд как ликорин. У одних сортов он сконцентрирован в луковице, а у других – в стеблях, однако распространяется он и на листья растения.

При попадании экстракта нарцисса, содержащего яд, на чувствительную кожу, может возникнуть аллергическая реакция, а также дерматит, сопровождающийся покраснением, зудом, высыпаниями. Нередко яд вместе с оксалатом кальция и хелидоновой кислотой, тоже содержащимися в соке растения, провоцирует утолщение кожи под ногтями, а при попадании на раны может вызывать проблемы с ЦНС и сердечным ритмом. Контакт экстракта со слизистыми может повлечь сильнейшее раздражение.

Если же случайно нарцисс попал внутрь, например, его съели дети или животные, – это может привести к отравлению, провоцирующему сильную рвоту с диареей, острые боли в животе, сонливость и даже судороги и паралич. Съеденные в больших количествах нарциссы могут грозить летальным исходом.

Небезопасным может быть и аромат нарцисса. Дело в том, что у некоторых людей он вызывает головные боли и даже рвоту.

Не рекомендуется ставить другие растения в одну вазу с нарциссами, так как эти цветы «отравляют» воду и сокращают жизнь растений.

Фикусы

Ядовитость фикусов зависит от их вида. Опасны для человека те, которые выделяют так называемый млечный сок, появляющийся при повреждении листьев и стебля. При попадании на чувствительную кожу и слизистые сок может вызывать ожоги, гиперемию (приток крови к тканям) и отеки слизистых, дерматит, крапивницу, образование на коже пузырьков с жидкостью, зуд и даже судороги. И все это может произойти при контакте даже с маленькой дозой млечного сока.

Кроме того, фикусы могут выделять такое вещество как каучук. Аллергикам и астматикам это грозит отеком Квинке, приступами бронхиальной астмы, экспираторной одышки и удушья, а также анафилактическим шоком.

При попадании фикуса или его сока внутрь у человека возникает диарея, боли в желудке, рвота, вздутие живота, головокружение и даже спутанность сознания.

Каллы

Все виды калл являются ядовитыми из-за содержащихся во всех частях растения, преимущественно в листьях, оксалатов кальция, опасных для человека. Так, сок свежего растения может вызывать раздражение кожи, зуд, жжение слизистых и воспаление.

При попадании внутрь сок провоцирует отеки рта и горла, приступы удушья, жжение в глотке и желудке, острую рвоту и диарею. Вместе с тем каллы могут угнетать сердечную деятельность, вызывать оцепенение и судороги.

Однако есть и хорошие новости – все это возможно только при индивидуальной непереносимости или очень большой дозировке экстракта.

Молочай

Все виды молочая выделяют ядовитый млечный сок, который содержится и в корне, и в стебле, и в листьях растения. Однако в отличие от фикуса, концентрация сока в молочае куда более высокая. Именно поэтому при попадании в глаза он может вызвать временную или постоянную слепоту, а при попадании на кожу – волдыри, долго незаживающие ожоги и язвы.

Многие люди пытаются лечиться молочаем, готовя из растения настои и отвары, а затем, после употребления его внутрь, сталкиваются с крайне опасными побочными симптомами. Среди них колит, рвота, диарея, рези и боли в животе, обмороки, сердечная недостаточность и нарушения дыхания.

При этом токсическое воздействие молочая индивидуально для каждого – дозировка, которая грозит страшными последствиями, может быть любой.

Перуанская лилия

Перуанские лилии или альстромерии также могут спровоцировать серьезное отравление и дерматиты у людей и животных. Так, сок листьев, стеблей и соцветий, попавший на кожу и слизистые, может вызвать раздражение, зуд, волдыри и покраснения.

При попадании сока или любой другой части растения внутрь может начаться рвота и диарея.