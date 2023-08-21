«Мама разорвала фартук у меня на глазах». Как изменились сборы первоклассников в школу за 60 лет

В преддверии 1 сентября «Газета.Ru» расспросила представителей нескольких поколений трех семей о сборах первоклассников в школу. Наталья села за парту в 1959 году, а Таня и Кирилл отправятся на торжественную линейку через 10 дней. За прошедшие 64 года переживания школьников не слишком изменились: они по-прежнему волнуются из-за неправильных портфелей, недостаточно нарядной формы и отсутствия букетов из «элитных» цветов.

«Белые школьные фартуки – наше семейное проклятье»

Наталья, в первый класс пошла в 1959 году

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Наталья вспоминает, что к началу учебного года, кроме формы и школьного портфеля, ничего особенного родители детям не покупали, даже букетов у многих не было.

«Белоруссия, маленький военный городок. Один-единственный военторг, где постоянно ничего нет. Но мамина сестра жила в Москве и обещала помочь.

Посылка от нее пришла 30 августа, а там красивое платье и черный школьный фартук. Обидно до слез: все девчонки в белых, а я одна не нарядная...

Вечером 1 сентября доставили вторую посылку, уже с белым фартуком.

Наврала маме, что во второй день тоже сказали прийти в парадной форме, и явилась в белом, чтобы все-все увидели: у меня тоже есть!» – вспоминает женщина.

Анна, дочь Натальи, в первый класс пошла в 1986 году

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По словам Анны, пределом ее мечтаний был «набор первоклассника» из «Детского мира»: в красивой коробке лежали линейки, карандаши, счеты и еще много взрослых красивых вещей.

«Но набор мне почему-то не купили, то ли в продаже не осталось, то ли решили, что дешевле собрать самим. Вторым разочарованием стал портфель – с машинкой, синий, как у мальчика, ну что это такое! И астры – вместо «элитных» гладиолусов. В общем, все не так.

А еще бабушка не успела мне сшить гипюровый фартук и пришлось идти в обычном, тканевом. Я рыдала! В итоге мама не выдержала накала драмы и разорвала несчастный фартук прямо у меня на глазах.

Потом, конечно, сшивала ночью все эти части, но праздник был испорчен. Похоже, белые школьные фартуки – наше семейное проклятье!

Что касается затрат, как говорят родители сейчас, они были небольшими: форма, портфель, шорты с футболкой на физкультуру. Сложнее было найти нужную вещь – тогда уже в магазинах начинались перебои с поставками», – рассказывает Анна.

Маша, дочь Анны, в первый класс пошла в 2021 году

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По словам мамы, самой дорогой покупкой стал школьный рюкзак.

«Я начиталась статей врачей и купила навороченный рюкзак «Лего» почти за десять тысяч. И, как советуют психологи, выбор доверила Маше. Конечно, им оказался ярко-розовый, с котятами. Итоги: поскольку учебников много, носила рюкзак, в основном я сама, когда отводила и забирала дочь, а розовый цвет ей надоел уже ко второму классу. В общем, можно было брать рюкзак попроще», – смеется Анна.

По мнению мамы, сборы в школу вообще сильно переоценивают: при наличии маркетплейсов нет никакой необходимости покупать все и сразу по списку.

«Во втором классе я ограничилась минимальным набором канцелярки и одежды, а остальное докупала по необходимости. И вообще отказалась от дорогих вещей: Маша два раза теряла телефон, один раз – сменку, два раза – физкультурнурную форму. А из половины блузок выросла к зиме. Так что покупаю теперь бюджетные вещи, на короткий срок их хватает», – делится опытом Анна.

«Много вещей перешло по наследству от сестры»

Александр, в первый класс пошел в 1959 году

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Александр рос в семье офицера и за время учебы сменил восемь школ. В первый класс он пошел в Казахстане. Мужчина вспоминает, что хотел скорее надеть школьную форму, потому что она напоминала военную.

«Я даже спрашивал папу и маму, смогу ли я теперь отдавать честь всем солдатам и очень расстроился, когда узнал, что нет. Форму покупали в магазине, она была у всех мальчишек одинаковая, и ранцы тоже.

А одним из самых важных предметов была чернильница.

Если у тебя есть пластмассовая непроливайка – жизнь удалась. Если керамическая – ее непременно уронят на пол, разобьют, влетит и от мамы дома, и от учителя в школе. Я был в числе счастливчиков!

Остальное все было как у всех: учебники, обернутые в бумагу, перьевая ручка, через трубочку от которой можно плеваться бумагой. Только стола письменного не купили – мы так часто переезжали, что старались обходиться без лишней мебели. Уроки я первые годы делал на чемодане», – вспоминает Александр.

Андрей, сын Александра, в первый класс пошел в 1991 году

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Как рассказывает Андрей, по словам родителей, в девяностых в магазине не было примерно ничего, поэтому вопросов, какой именно купить рюкзак и какую форму, просто не было, нашел хоть что-то – уже хорошо:

«В целом мне повезло – форма была, как минимум, по размеру, хотя купили ее в начале зимы, про запас, и мама очень боялась, что я вырасту. Портфель – новенький, с вставками под крокодиловую кожу и с очень красивой картинкой: мальчик и собака.

С верхней одеждой было хуже – я пошел в старой куртке сестры, благо, она была голубого цвета, а не розового или красного. Цветы привезла с дачи соседка бесплатно.

Но больше всего я ждал, когда закончится линейка и я пойду домой – там, в секретере, стояла двухлитровая бутылка дорогущей «Фанты», купленной специально для такого праздника!»

Таня, дочь Андрея, в первый класс пойдет в 2023 году

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Как шутит отец девочки, они отлично сэкономили на школьных покупках, поскольку она верит в Деда Мороза.

«Сестра Танюши старше ее на два года и уже ходит в школу.

Таня тоже мечтала о том дне, когда закончит садик, и попросила у Деда Мороза школьный рюкзак и школьную форму заранее, на Новый год. Конечно, он все принес – он же волшебник.

И с размером угадал, и рюкзак выбрал по всем правилам. Так что нам, родителям, пришлось купить только канцелярские принадлежности и всякие мелочи. Телефон подарили на 8 марта. А еще много вещей перешло по наследству от родной сестры и от двоюродной, она тоже старше на два года. Так что каких-то запредельных трат не было», – делится отец.

«В руках букет астр в газете, на голове бантик»

Елена, пошла в школу в 1975 году

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Елена рассказывает, что, когда она шла в первый класс, со школьной формой проблем не было.

«Платья в магазине висели хорошие, шерстяные – на любой вкус. Но стоили они недешево. Наша семья жила скромно, поэтому мне купили самую простую форму. А муж вспоминал, что у его сестричек была одна форма на двоих: одна носила ее в первую смену, другая – во вторую. В первый класс меня отводила мама, папа работал.

Была я в школьном платье, фартуке, в руках букет астр в газете, на голове бантик, а сверху – платочек, на улице было холодно.

Платок сняли, а бант примялся, так на всех фото и была с примятым бантом!» – вспоминает женщина.

Любовь, дочь Елены, пошла в школу в 1993 году

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Любовь рассказывает, что во время ее сборов в первый класс форму во многих школах уже отменили, поэтому можно было пойти в чем угодно.

«Сложностей с поиском платья и фартука не было, как и самой форменной одежды: носи, что хочешь. В рамках разумного, конечно, не в пижаме или спортивных штанах.

Девочки надевали просто красивые блузки или свитера и юбки или, как я, нарядные платья, белые колготки. Банты еще носили, я шла с бантом. Ну и букет из астр.

По словам мамы, собрать меня в школу было несложно», – отмечает женщина.

Кирилл, сын Любови, пойдет в школу в 2023 году

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Как рассказывает мать Кирилла, самым сложным было вытащить сына в магазин и уговорить мерить одежду: он скучал и капризничал.

«В целом покупка одежды на первоклашек – целый квест, видела в магазинах замученных матерящихся пап.

Какой-то строгой формы для мальчиков в нашем классе нет: белый верх, темный низ, поэтому я купила несколько рубашек и поло, брюки, обувь. Разброс цен на одежду большой, но можно найти хорошие вещи по нормальным ценам, я все покупала в популярном сетевом магазине. Только рюкзак на маркетплейсе, в магазине не нашлось подходящего. Букет закажем, сейчас уже с астрами от бабушек не ходят, нужно что-то этакое, сложное», – говорит Любовь.