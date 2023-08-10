Сосиски с ядом и гвоздями. Чем могут отравить домашнюю собаку на улице

Несмотря на то, что негуманная деятельность догхантеров направлена на бездомных собак, часто от нее страдают и домашние питомцы, съевшие отравленные или начиненные гвоздями и стеклом приманки на улице. При этом обычно хозяева замечают симптомы уже дома, а иногда и тогда, когда лечить животных оказывается уже слишком поздно. Хозяева питомцев, пострадавших от догхантеров, рассказали «Газете.Ru» о том, как пришлось спасать животных после выгула, а ветврач и заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Елена Кауркина объяснила, что делать, если собаку отравили.

Симптомы отравления собаки: судороги и рвота кровью

Джек-рассел-терьера семьи Беловых из Москвы отравили два года назад. Как сказали хозяевам в ветклинике – это был изониазид – лекарство, которым лечат туберкулез. Для собак оно является сильнейшим ядом.

«В тот день дома была только наша 10-летняя дочка Аня. После школы она пошла выгулять нашу собаку – Фокса — в парк, и не уследила, когда он что-то нашел в кустах и тут же съел. До дома они дошли как обычно, вот только уже там Фокс сразу лег спать при том, что такого никогда не было – он был очень энергичным псом, но в этот раз, как сказала дочка, они много бегали, поэтому она решила, что он устал. А где-то через час она позвонила мне и сказала, что собака пытается встать с лежанки, а лапы разъезжаются. Я тут же вызвала ветеринарную скорую помощь – рядом с домом нет клиник, а отправлять ребенка в ближайшую больницу было страшно. Мы и не думали, что это может стоить Фоксу жизни», – рассказала Елена Белова.

И пока дочь Беловых ждала «скорую», которая ехала уже второй час, Фоксу становилось все хуже. Он громко и трудно дышал, высунув язык, постоянно скулил и бился головой о стены.

«Дочь звонила мне и захлебывалась в слезах. Аню я попросила ехать с Фоксом в ближайшую клинику – тут же вызвала ей такси. На «скорую» надежды уже не было. Теперь я понимаю, что надо было ехать сразу, но я и подумать не могла, что все настолько серьезно», – вспомнила хозяйка собаки.

Кое-как собрав Фокса, Аня села в такси, а уже через минут 20 поездки – почти у клиники — позвонила маме в истерике.

«Она рыдала и кричала, что у Фокса изо рта идет пена, а зубы «щелкают», он бился в судорогах, писался, его рвало кровью. Я не знаю, как Аня выдержала все это, но она доехала до клиники и отдала собаку врачам. Я подъехала примерно через полчаса. В клинике сказали, что Фокса отравили и, судя по состоянию, он навряд ли выживет – видимо, съел дозу, рассчитанную на огромных собак. К тому же ему был всего год и он был очень худеньким. Несмотря на неутешительный прогноз, антидот Фоксу все-таки ввели. Это, к сожалению, не помогло. Через несколько часов его не стало. Врач сказал, что за неделю к ним привезли уже третью собаку с такими симптомами и, вероятно, в нашем районе действуют догхантеры», – поделилась Елена.

Аня после этой истории долго ходила к психологу и закончила терапию только полгода назад. Собак заводить Беловы больше не решаются.

Сосиска, начиненная гвоздями

Чихуахуа Натальи Прудкиной из Санкт-Петербурга после съеденной в прошлом году сосиски, начиненной гвоздями, выжить удалось, но восстановление питомца заняло несколько месяцев.

«Мы с соседкой Катей всегда выгуливаем собак вместе – они играют, а мы разговариваем. Так было и в этот раз. Мы сидели на лавочке на аллее возле дома и болтали, а моя Гуппи и Тиффани – так зовут ее собачку — бегали и бесились. Вдруг я услышала пронзительный скулеж. Обернувшись, я увидела, как Гуппи старательно выкашливает что-то. Я тут же подбежала к ней и увидела разжеванную сосиску, начиненную маленькими гвоздями, а на асфальте – брызги крови. Я сжала челюсть Гуппи по бокам, чтобы заставить ее открыть рот, и увидела, как у нее из пасти торчит один из этих гвоздей – он впился прямо в небо. Собака пищала и скулила, рот кровоточил. Я думала, что половина гвоздей уже в ее желудке и, даже не взяв сумку и куртку, ринулась в ветклинику – благо она у нас прямо за углом», – вспомнила Прудкина.

Ветеринары сделали Гуппи рентген, чудом ни одного гвоздя собака не проглотила. Однако чтобы удалить гвозди изо рта – их оказалось три — собаку погрузили в наркоз.

«Я впервые была благодарна за то, что у Гуппи сильно развит рвотный рефлекс и она часто выплевывала во время еды даже свой корм. Швы в пасти нам не накладывали, но заживали раны еще полгода. Теперь мы выгуливаемся только в наморднике. Безопасность важнее», – заключила хозяйка.

Отек мозга и кровь в брюшной полости

Как сообщила ветеринарный врач и заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Vetcity Clinic Елена Кауркина, к ним пациенты с отравлениями или травмами из-за действий догхантеров попадают максимум раз в месяц. Однако то, что такое случается в принципе, должно насторожить всех хозяев.

«Больше всего из практики мне запомнились два случая. Первый – когда ночью в наш госпиталь привезли собаку по кличке Брейн – в крайне-тяжелом состоянии, с низким давлением и кровью в брюшной полости. За пять дней до этого пес отравился, предположительно, крысиным ядом. Владельцы все сделали правильно: начали давать витамин К1. Но, к сожалению, этого оказалось мало. Анализы показали выраженное нарушение свертывания крови, Брейну несколько раз пришлось переливать кровь и плазму. В общей сложности собака провела 7 дней в реанимации и еще 3 дня в терапевтическом стационаре. После чего пес отправился восстанавливаться домой», – рассказала Елена Кауркина.

Второй самый запомнившийся случай отравления случился с собакой по кличке Люша. Она подобрала на улице сосиску с ядом. Через час у нее начались судороги.

«Поскольку судороги сохранялись долго, высок был риск развития отека мозга. В госпитале мы ввели антидот – витамин В6, а также препарат для снятия отека. На следующий день динамика была слабоположительная, поэтому введение антидота продолжили. У собаки сохранялась дезориентация, но судороги больше не повторялись. Из-за тяжелого течения отравления у Люши наблюдались нарушения сердечного ритма, поэтому дополнительно пациента наблюдал кардиолог. Через 3 дня мы смогли выписать Люшу домой в стабильном состоянии», – поделилась врач.

Чем травят собак и что делать при первых симптомах

По словам ветеринара Кауркиной, чаще всего в качестве яда догхантеры используют противотуберкулезный препарат изониазид или крысиный яд. Изониазид отключает у собак участки мозга и парализует дыхание. Обычно симптомы развиваются в течение первого часа: собака становится вялой и теряет аппетит, нарушается координация, появляются обильное слюноотделение, рвота, понос, пена изо рта, затрудненное дыхание и судороги.

«В качестве первой помощи при отравлении изониазидом можно вколоть питомцу внутримышечно в бедро пиридоксин – витамин В6, который продается без рецепта в любой аптеке. Дозировка – 50 мг (1 мл) на 1 кг веса животного. Но лучше максимально быстро добраться до клиники, где врачи установят питомцу катетер, введут антидот и, возможно, погрузят в медикаментозный сон. Промедление опасно, так как длительные судороги могут привести к необратимым изменениям в головном мозге», – предупредила эксперт.

Что касается крысиного яда, он останавливает свертываемость крови, из-за чего собака может умереть от внутреннего кровотечения. Признаки отравления: дрожь, учащенное дыхание и сердцебиение, кровавые рвота и понос, синяки, кровь из носа, повышенная температура.

«При подозрении на отравление крысиным ядом можно давать витамин К1 из расчета 2,5 мг на 1 кг веса два раза в день курсом до 14 дней. Но если появились такие симптомы, как кровотечения, синяки по телу – необходимо срочно ехать в клинику. В таких случаях врачи проводят терапию витамином К1, направляют кровь на коагулограмму и с высокой вероятностью животному потребуется переливание крови и плазмы. Важно, что при отравлении крысиным ядом симптомы обычно развиваются не сразу, а через 3-7 дней, поэтому необходимо внимательно следить за состоянием питомца», – предостерегла заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии.

На этапе оказания первой помощи также важно не навредить питомцу. Например, не рекомендуется вызывать рвоту из-за риска попадания рвотных масс в дыхательные пути или засовывать в пасть питомцу столовые приборы во время судорог.

«Если собака съела что-то подозрительное на улице, до наступления симптомов можно дать энтеросорбент, например, активированный уголь или энтеросгель. Также важно обеспечить питомца обильным питьем. Если же появились признаки отравления, необходимо срочно ехать в клинику», – рекомендовала Елена Кауркина.

Она добавила, что помимо отравляющих веществ догхантеры могут прятать в кусках мяса или колбасы острые предметы – небольшие гвозди, разбитое стекло, канцелярские кнопки. Ни в коем случае нельзя вызывать у питомца рвоту с идеей очистить ЖКТ: это может нанести еще больше травм.

«Единственное, что нужно сделать, – как можно скорее приехать в ветеринарную клинику, чтобы врачи извлекли острые предметы, пока те не продвинулись дальше желудка. Острые предметы могут вызвать перфорацию стенок кишечника, непроходимость. Такая массивная травма может привести к фатальным последствиям», – сообщила ветеринарный врач.

Она посоветовала организовать несколько занятий с кинологом. чтобы защитить питомца от отравления. Специалист поможет отучить собаку подбирать еду на прогулке. Можно надевать питомцам намордник: это должен быть хорошо проветриваемый и удобный аксессуар.

На экстренный случай в каждой домашней аптечке должны быть энтеросорбенты, пиридоксин и витамин К1, подчеркнула ветврач.