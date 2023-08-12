Белый налет в горле у ребенка. Плохая гигиена, молочница или ангина?

Почему у ребенка появляется белый налет в горле и можно ли решить эту проблему в домашних условиях? О том, в каких случаях это норма, а когда речь может идти о серьезных заболеваниях, требующих госпитализации, «Газете.Ru» рассказали педиатр и детский гастроэнтеролог, отоларинголог, стоматолог.

Откуда берется белый налет в горле ребенка

Как рассказала педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова, налет – это многослойная пленка, которая состоит из скопления частичек слизистых и продуктов разложения болезнетворных микроорганизмов, бактерий или грибков:

«Наслоение обычно имеет белый или белесо-серый цвет, но иногда может приобретать желтоватый оттенок. Белый налет в горле является не самостоятельным заболеванием, а лишь симптомом».

Как на слизистых оболочках появляется белый налет? Детский врач объяснила, что слизистая глотки покрыта клетками лимфоидной ткани, которая защищает дыхательные пути от проникновения вирусов и бактерий:

«Лимфоидная ткань вырабатывает особые клетки, которые «ведут битву» с чужеродными микроорганизмами. В процессе этого «сражения» на миндалинах копятся отмершие клетки слизистой, остатки микробов и продуктов их жизнедеятельности. Вначале они заполняют углубления на поверхности миндалин, а затем захватывают все новые участки слизистой».

Проблема встречается и у детей, и взрослых. Однако педиатр подчеркнула, что чаще всего белый налет в горле возникает именно у детей, так как в силу возраста они реже соблюдают правила личной гигиены и сильнее подвержены инфекциям.

Почему у ребенка в горле белый налет: норма и плохая гигиена

По словам педиатра Марковой, у совсем маленьких детей белый налет часто бывает нормой – он может образоваться во время грудного вскармливания из-за материнского молока.

Владимир Лосев, стоматолог, главный врач клиники «Мегастом», предупредил родителей, что появление белого налета в полости рта может говорить о проблемах с гигиеной:

«Дети часто не хотят чистить зубы, родители обычно идут у них на поводу: либо позволяют им этого не делать, либо не всегда хорошо следят за этим. Очень важно при повседневной чистке качественно прочищать все поверхности зубов, включая задние, а особенно – на нижней челюсти. Дело в том, что анатомия ротовой полости такова, что на нижней челюсти со стороны языка располагаются слюнные железы, поэтому очень важно хорошо прочищать все труднодоступные места».

Стоматолог порекомендовал при появлении налета на слизистых оболочках прочищать зубной щеткой не только зубы, но и внутреннюю сторону щек и язык. При этом Лосев подчеркнул: если вопрос гигиены решен, но проблема сохраняется, необходимо обратиться к педиатру для диагностики.

Причины возникновения белого налета в горле у ребенка: заболевания

Дарья Маркова отметила, что сам по себе налет обычно не доставляет ребенку физического дискомфорта, но если проблема идет в комплексе с вирусной или бактериальной инфекцией, то ее сопровождают другие симптомы: температура, боль в горле, озноб, головные боли, слабость: «При этом в ряде случаев налет оказывается единственным «видимым» проявлением болезни. В частности, такое происходит при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта – преимущественно верхних отделов».

Доктор уточнила, что о проблемах с желудочно-кишечным трактом могут свидетельствовать неприятный запах изо рта и налет, который обычно захватывает не только горло, но и язык.

Также педиатр упомянула, что налет в горле у ребенка часто причисляют к стандартным симптомам ЛОР-заболеваний вирусной или бактериальной природы:

«Прежде всего, это инфекционные воспаления миндалин – ангины и тонзиллиты или фарингит – воспаление слизистых глотки. Очень часто налет развивается на фоне стрептококковой ангины – острого инфекционного заболевания. Оно является крайне опасным для здоровья ребенка и нередко требует госпитализации».

Как распознать обострение хронического тонзиллита? Яна Новикова, отоларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге рассказала, что при этом заболевании можно увидеть белый налет на миндалинах, а также на задней стенке глотки:

«При этом площадь его распространения бывает разной: иногда поражению подвергается все горло, а иногда – только одна его часть. Еще одна характерная черта – белые казеозные пробки на миндалинах. Казеоз – это естественный секрет миндалин, который в норме мы не замечаем. Однако если под воздействием инфекции его становится слишком много, он собирается в «комки», которые затем уплотняются под воздействием солей кальция. В отличие от налета пробки расположены отдельно друг от друга и меньше по размеру – не более сантиметра в длину».

Детский врач Маркова добавила, что чуть реже белый налет в горле образуется на фоне молочницы или кандидоза: грибковой инфекции зева, полости рта или пищевода:

«Это может быть последствием сильного снижения иммунитета. Например, после курса лучевой или химиотерапии при онкологии, когда у человека погибает местная флора, а на ее место приходят патогены. Кандидоз может появляться и при стоматите – воспалении слизистой оболочки полости рта. Кроме того, белый налет на горле сопровождает дифтерию – очень опасную инфекцию, которую вызывает бактерия дифтерийной палочки. К счастью, сегодня дифтерия у детей встречается крайне редко – благодаря вакцинации. И все же полностью сбрасывать со счетов такой вариант нельзя».

Диагностика: как выявить причину белого налета в горле у ребенка

Врачи уверяют, что заниматься самодиагностикой при появлении белого налета в горле не стоит: установить точный диагноз и правильно назначить лечение может только специалист.

Однако многих родителей интересует, можно ли определить заболевание по внешнему виду налета.

«Здесь стоит обращать внимание не только на саму пленку и ее цвет, но и на сопутствующие симптомы. Так, ангины и тонзиллиты сопровождаются резким повышением температуры, головными болями и ломотой в мышцах, слабостью. Если заболевание вызвано энтеровирусом, то к симптомам добавляется тошнота, рвота и расстройство кишечника. Внешне белая пленка также бывает разной. При фолликулярной форме ангины бывает налет в виде отдельных белых точек, а при лакунарной – обширный налет с неровной поверхностью. Проще всего отличить молочницу: при этом заболевании налет имеет творожистую форму», – объяснила педиатр Маркова.

Отоларинголог Новикова при налете в горле у ребенка порекомендовала как можно быстрее обратиться к врачу (педиатру или ЛОРу) на очный прием:

«Специалист проведет осмотр горла: визуальный или с применением эндоскопического оборудования, а также назначит необходимые анализы. Обычно это химический анализы крови и анализ мочи. Дополнительно потребуется сдать мазок с миндалин и задней стенки глотки: это исследование позволит определить тип возбудителя болезни».

Методы лечения

Специалисты убеждают, что тактика лечения зависит от природы заболевания, которое вызывало налет в горле. В одних случаях достаточно раствора для полоскания, в других – придется назначать серьезные препараты.

«Вирусные инфекции проходят сами по себе и требуют исключительно симптоматического лечения. Это может быть прием жаропонижающих при высокой температуре, лекарства и спреи от боли в горле, промывания. Бактериальные инфекции лечат курсом антибиотиков продолжительностью десять дней и дополнительно задействуют препараты для облегчения симптомов. Для полосканий горла подойдут антисептические растворы, типа фурацилина или его аналогов. Участки с налетом можно орошать спреями с антисептиками: хлоргексидином или мирамистином», – прокомментировала отоларинголог.

Педиатр обратила внимание на важность щадящего для горла питания: «Стоит отдать предпочтение мягкой пище: кашам, супам, вареным и тушеным овощам. Копчености, соленья и острую еду из меню лучше исключить, чтобы не травмировать раздраженную слизистую глотки».

Профилактика налета в полости рта ребенка с помощью питания

По словам Владимира Лосева, мягкая сладкая пища провоцирует образование налета в полости рта, поскольку нет достаточного очищения за счет жестких продуктов:

«Правильное сбалансированное питание, в котором присутствуют твердые овощи и фрукты (в частности, морковь, яблоки и т.д.), и ежедневная гигиена полости рта – это два основных пункта, на которые мы обращаем внимание родителей маленьких детей. Конкретно по гигиене: кроме зубной щетки, можно приучать детей очень аккуратно пользоваться зубной нитью. Несмотря на то, что это не совсем детская тема, лучше понемногу привыкать ею пользоваться – аккуратно прочищать межзубное пространство от налета. Но делать все это надо обязательно под контролем взрослых».