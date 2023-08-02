«Это наркотическая зависимость». Почему россияне привыкли жить в кредит

Для многих россиян кредиты – единственная возможность купить жилье или машину, сделать ремонт и слетать на отдых. Однако большинство людей берут их не только на крупные покупки, а буквально на все: новые телефоны, выпускной для ребенка в школе, погашение долгов. Россияне рассказали «Газете.Ru» о том, как им пришлось продавать имущество и справляться с угрозами коллекторов, а психологи объяснили, почему заемщики не могут остановиться.

«Хотелось красиво жить»

Последние 15 лет Наталия Еремина из Москвы жила в кредитах и только в прошлом году смогла закрыть их окончательно. Для этого ей пришлось разменять просторную родительскую «трешку» в центре на маленькую «однушку» в спальном районе.

«Пятнадцать лет назад я вышла замуж. Как оказалось позже – неудачно. Я тогда работала поваром в столовой, а мой муж – прорабом на стройке. Но при этом ему очень хотелось красиво жить. Зарплата этого не позволяла, и он стал брать кредиты. Сначала на отдых, потом по мелочи: то на технику, то на мебель. В какой-то момент встал и квартирный вопрос – снимать надоело, решили брать ипотеку. Отец мужа дал нам денег на первый взнос, но мой суженный, не посвятив меня, купил на них внедорожник.

Якобы машина всегда нужна, на ней и подработать можно. Подрабатывать никто на ней, конечно, не стал. А на первый взнос по ипотеке пришлось брать кредит. Затем появился кредит на ремонт и закрытие нескольких других кредитов. Но новые появлялись снова и снова, особенно после рождения детей – у нас их двое. Сначала нужны были игрушки, коляска, пеленки и распашонки. Затем собраться в детский садик и в школу, купить телефоны и компьютер», – вспомнила Еремина.

Так в какой-то момент на семье оказалось 13 кредитов более чем на 3 млн рублей, не считая ипотеки. Когда Наталья просила мужа остановиться, он говорил, что «так живут все» и другим способом позволить себе все, что у них есть, они не смогут.

«Спустя 12 лет семейной жизни денежный вопрос довел нас до разрыва. Мы были должны всем родным и близким, я устала в этом жить. После развода мне присудили выплатить три из семи кредитов, что у нас были – на 1,5 млн рублей. Ипотека делилась пополам, но мы с уже бывшим мужем договорились, что квартира достанется мне и детям, а значит выплачивать дальше ее я буду сама. Я не знала, что мне делать, три года я пыталась тянуть выплату долгов сама, занимала у близких, но не справлялась. На помощь пришли родители. Они предложили разменять их квартиру и погасить мои долги, закрыть ипотеку. Так мы и поступили. Мне до сих пор очень стыдно, но исправить ничего уже, увы, нельзя», – рассказала москвичка.

Теперь Наталия вышла замуж снова. Больше брать кредиты она не собирается.

От «кредитки на всякий случай» к долгу в полмиллиона

Неприятная история с кредитом произошла и у Егора Суворина из Уфы. Все началось с кредитных карт «на всякий случай» – он завел сразу две, чтобы перечислять деньги то на одну карту, то на вторую, когда будет подходить срок начисления процентов. Однако в какой-то момент с работой возникли трудности – зарплату стали задерживать, пришлось жить на деньги с кредиток. В конечном итоге у Егора возникли задолженности по обеим картам в общей сумме почти в 250 тыс. рублей. Тогда он решился взять кредит.

«Я взял в банке 300 тыс. рублей и закрыл обе «кредитки». Сначала все шло хорошо. Ситуация на работе восстановилась, зарплату я стал получать регулярно, потихоньку выплачивал кредит. А потом зачем-то снова завел кредитную карту. Я был уверен, что уже научен опытом и ситуация не повторится. Вот только фирма, в которой я работал, разорилась, а меня уволили. Так я остался с долгом и капающими процентами на карте и кредитом, по которому в тот момент выплатил только 126 тыс. рублей», – поделился Суворин.

И если кредитную карту, заняв деньги у родителей, Егор снова закрыл, по кредиту вскоре начались суды. В конечном счете на усмотрение суда было решено удовлетворить иск банка только частично. Суворину удалось доказать свою добросовестность и тяжелую финансовую ситуацию. Так сумма его долга уменьшилась до 60 тыс., однако банк, в котором мужчина брал кредит, это не устроило. Они продали его долг коллекторам.

«Коллекторы стали требовать даже не ту сумму, которую я был должен по суду, а ту, которая была до него. А еще поставили меня на «счетчик» – начисляли проценты за каждый день просрочки. Спустя полгода я оказался должен им почти полмиллиона. Они приходили ко мне домой и угрожали, заливали дверь краской, звонили моим родным и близким и говорили, что скоро придется копить деньги не на выплату кредита, а на мое лечение. В итоге я продал отцовскую машину, взял 200 тыс. рублей в долг у нескольких друзей и отдал все коллекторам», – рассказал уфимец.

Сейчас он снова пользуется кредитной картой и уверен, что подобное с ним больше не повторится.

«Мышление должника»

По словам бизнес-психолога, клинического психолога «Клиники доктора Аникиной» и автора Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислава Самбурского, привычка жить в долгах говорит о глубоких психологических проблемах, которые нельзя оставлять без внимания.

«Постоянно брать в долг – это своего рода наркотическая зависимость, которая разрушает личность. Люди, которые живут в долгах, не умеют планировать свой бюджет и контролировать расходы. Они рабы сиюминутных желаний, на воплощение которых и берут все новые кредиты. Кроме того, у них часто возникает иллюзия, что быстрые займы решат все проблемы, но на самом деле они только увеличивают глубину зависимости», – отметил Самбурский.

Он добавил, что желание купить сразу, а не отложить деньги и купить пусть позже, но без кредитов, происходит на физическом и эмоциональном уровне. Так, когда человек видит что-то привлекательное, что ему очень хочется получить прямо сейчас, происходит выброс дофамина – гормона удовольствия и вознаграждения. Именно это заставляет действовать импульсивно и не думать о последствиях.

Психотерапевт Анна Чернигова в свою очередь добавила, что причиной попадания в долговую яму также могут быть психологические проблемы. Например, так называемое «мышление должника», сформированное в детстве взрослого, которого ребенком заставляли заслуживать любовь и внимание или «платить» за них хорошим поведением. Так потребность платить за ресурсы, полученные со стороны, преследует человека всю жизнь. Поэтому для него схема – получить что-то и заплатить за это – абсолютная норма. И именно люди с такой проблемой часто живут в кредит, не видя в этом ничего страшного.

«Чаще всего должниками становятся инфантильные личности. Они привыкли получать деньги у взрослых, и «взрослым» в кредитных отношениях становятся банки. Кроме того, инфантилы не способны нести ответственность за свою жизнь, они часто не понимают, во что ввязываются, им кажется, что все будет очень просто – занял деньги, получил что хочется и стал свободным. Однако деньги потом приходится возвращать. И часто на деле это куда сложнее, чем казалось в начале», – рассказала психотерапевт.

Как перестать жить в кредит

По словам психотерапевта Анны Черниговой, первое, что нужно сделать человеку, осознавшему свое попадание в кредитную зависимость, – успокоиться, собраться и начать думать над тем, как из нее выйти.

«Из состояния эмоционального спокойствия можно приступать к рациональным действиям. Найдите финансовые программы для оптимизации кредитного бремени. В этом могут помочь финансовые консультанты, в том числе, на бесплатных ресурсах», – посоветовала эксперт.

Затем нужно составить четкий план погашения кредитов, записать его и поместить на видное место – это поможет следовать намеченным целям. Как только у человека будет алгоритм действий, фоновая тревога значительно снизится, а возможностей для решения задач станет больше.

«Избавление от долгов и кредитов является важным шагом к финансовой свободе и психологическому благополучию. Не решив проблему на психологическом уровне, вы рискуете вновь и вновь обнаруживать себя в кредитной яме и искать пути выхода. Осознание ситуации, создание плана действий, развитие финансовых навыков и обращение за помощью помогут вам разорвать замкнутый круг из кредитов, займов и долгов. Помните, что этот процесс требует времени и терпения. Но каждый шаг будет приближать вас к финансовой независимости и психологическому равновесию», – констатировала Анна Чернигова.