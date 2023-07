«Тамара промыла мне мозги». Истории россиян, вложившихся в пирамиду Life is good

Основатель финансовой пирамиды Life is good Роман Василенко

С 2014 года более 18 тысяч человек пострадали, вложившись в финансовую пирамиду Life is good. Ее доход превысил 15 млрд рублей. Два дня назад МВД РФ сообщило о возбуждении 13 уголовных дел в отношении Романа Василенко, которого подозревают в создании пирамиды. Обманутые вкладчики рассказали «Газете.Ru», почему распродавали имущество и брали кредиты, хотя у них были основания для сомнений. Работавший с десятками жертв Life is good юрист Максим Зинченко объяснил, что делать, чтобы вернуть свои деньги.

Жить в кредит и вложить в пирамиду все

Жительница Санкт-Петербурга Евгения Кольцова (имя изменено) попала в Life is good после тяжелого развода с мужем в 2017 году. Тогда она возглавляла отдел крупной бюджетной организации и решила переехать вместе с сыном из Магадана в Северную столицу.

«Сын поступил в институт в Петербурге, а вместе с ним туда же поехали учиться еще несколько его одноклассников. Мама одной из них была моей хорошей приятельницей. Ее звали Тамара, мы часто общались и однажды она пригласила меня на мероприятие Life is good, где стала буквально промывать мозги.

Как работает жилищный кооператив? Участие в таком кооперативе позволяет обзавестись жильем без ипотечного кредита. Стать членом этого объединения можно с 16 лет после выплаты первоначального взноса. Затем в своем личном кабинете на сайте кооператива нужно внести часть стоимости выбранного жилья (не менее 35%). Это дает право встать в очередь на получение квартиры. Пайщик может заселяться, когда настанет его черед, предварительно получив согласие членов кооператива. Ему нужно будет... Читать дальше

Сначала я не воспринимала все эти инвестиции всерьез, но она каждый день давила на больное. Мол, зачем я так много работаю в свои на тот момент пятьдесят, и, конечно, активно рекомендовала пассивный доход и вложения, говорила, что поможет встать на ноги и что я должна показать мужу, что могу все сама.

Сейчас от этого смешно, но тогда это сработало.

Так в 2019 году я «сдалась» и открыла счет Vista, положив туда 100 тысяч рублей. Мы с Тамарой стали проводить вместе много времени. Кроме нее и сына в Питере у меня никого не было. Она стала для меня одним из самых близких людей, поэтому я даже подумать не могла, что она такая непорядочная», – поделилась женщина.

Затем все стало хуже. Так подруга уговорила Кольцову продать квартиру в Магадане, вступив в жилищный кооператив. Она должна была сделать взносы, а спустя некоторое время получила квартиру, за которую продолжала платить. Затем Кольцова продала машину, чтобы купить мебель, но Тамара уговорила ее положить на счет и эти деньги.

Пирамиды часто работают как секты, они доводят людей до того, что каждый участник полностью доверяет проекту и его лидерам, считая их единственным источником правды и счастья. При этом самый опасный момент в пирамидах и вовлечении в них – промывка мозгов. Этот изощренный процесс может привести к беспрекословному подчинению манипулятору и даже к разрыву связей со всеми близкими. Станислав Самбурский Бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог»

«Весь 2021 год в общем чате людей, внесших деньги или купивших жилье через кооператив, Тамара и директор Виктор Захаров вели мотивационные беседы, присылали речи главы холдинга Василенко, известного в мире медиа и даже награжденного депутатом Мироновым. Также они рассказывали, что надо брать кредиты, жить на эти деньги и инвестировать все заработки в Vista. В какой-то момент я стала переживать, что платить за кооперативную квартиру еще долго, а она все еще не в моей собственности, поэтому решила влезть в кредит, посоветовавшись с Тамарой.

Я сказала ей, что у меня старая мама, старший сын инвалид, а младшему 20 лет и тяну их всех я одна. Я поделилась с ней переживаниями, что если возьму кредит и что-то случится, – все пропало. Она била себя в грудь и клялась, что пока она жива, все будет в порядке и что она меня не бросит.

В октябре 2021 года я взяла в кредит миллион рублей и вложила все в Vista. Следом все рухнуло: я потеряла все деньги. Всего я вложила в Life is good более 3 млн руб. На мои слезы и уговоры ответ был один: мы в такой же ситуации, как и ты. Я написала заявление в Следственное управление по Санкт-Петербургу и тут же стала получать от финансовых консультантов угрозы и оскорбления в мой адрес», – вспоминает Кольцова.

Потом ей пришлось объявить себя банкротом, так как зарплаты на выплаты не хватало, а с работы из-за ухудшения здоровья пришлось уволиться и целый год жить на пенсию, постоянно принимая антидепрессанты. С тех пор она пытается защитить свои права и вернуть деньги.

«Это из-за таких, как вы, все рухнуло»

Лучшая подруга жительницы подмосковного Солнечногорска Натальи Орской (имя изменено) Оксана Седова стала адептом Life is good в 2020 году. Женщины работали вместе, и на протяжении полутра лет Оксана красочно рассказывала знакомым и коллегам о прелестях холдинга, активно приглашая присоединиться к пирамиде.

«Оксана называла это хорошей возможностью получать пассивный доход, а в какой-то момент предложила мне и моей сестре открыть в Life is good инвестиционный счет Vista. Якобы там очень высокий процент выплат – около 25%.

Моя сестра оказалась умнее и сразу отказалась, а вот я лучшей подруге доверилась. Она уверяла, что компания официальная и все прозрачно, поэтому я взяла кредит на 640 тысяч рублей и передала Оксане «на руки». Оксана должна была положить их на счет, а сама бы переводила мне получаемую прибыль. Так я бы покрыла свой кредит выплачиваемыми процентами и через несколько лет сняла бы свои 640 тысяч со счета.

И первые несколько месяцев все работало. До декабря 2021 включительно Оксана переводила мне по 20 тыс. руб. в месяц, а вот с января начались трудности. Подруга сказала, что в компании проблемы, но скоро выплаты возобновятся и все будет в норме. Близким людям о своем участии в пирамиде я не говорила, знала, что не поддержат, и выплачивала кредит сама, обманывая родных и говоря, что половину своей зарплаты даю в долг подруге», – рассказала Орская.

Во-первых, люди «ведутся» на пирамиды, потому что они имеют потребность в достатке, которая является одной из базовых потребностей человека. Кроме того, они сильно подвержены психологическому воздействию со стороны организаторов и участников пирамид. Это воздействие может проявляться в разных формах, таких как, например, социальное давление. Человек, чьи друзья, знакомые или коллеги уже вложились в какое-то рискованное предприятие и получили первые доходы, заставляют чувствовать себя отстающим. Станислав Самбурский Бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог»

В мае 2022 года пострадавшая поняла, что деньги ей не вернут, а постоянные «завтраки» о возврате средств от подруги ей надоели. Так женщины поругались и перестали общаться, а Наталье пришлось взять еще один кредит на услуги адвокатов и подать на Оксану в суд. Суд истица проиграла.

«Я нашла в социальных сетях даже ее директора, прося помочь вернуть деньги, но все было тщетно. Она писала, что все пострадали, а когда я пригрозила заявлением в полицию, сказала, что подаст на меня ответное.

Разговоры с Оксаной тоже не помогали, она заявила, что я сама виновата и это из-за таких, как я, все рухнуло и в компании начались проблемы. Поэтому плачевное состояние холдинга и отсутствие выплат – вина моя и «мне подобных».

Самое страшное в том, что Оксана использовала меня и более того – не потеряла никаких денег. Она продолжает общаться с директорами и финансовыми консультантами Life is good. Недавно я видела их совместные фото.

Я же до сих пор гашу свои кредиты и буду платить еще пять лет, а также пытаюсь вернуть деньги через суд. Сейчас в МВД Петербурга мной написаны заявления на Оксану и еще на четырех известных мне женщин из организации», – заключила обманутая вкладчица.

«Свои не обманут»

Дарью Тарскую (имя изменено) из Кирова в Life is good, как и первую героиню, привели жизненные трудности. В 2020 году в ее жизни остро встал жилищный вопрос. В социальных сетях она увидела рекламу кооператива Best Way и тут же позвонила, договорившись о встрече с финансовым консультантом.

«Меня принимала некая М. Пенькова. Во время встречи мы разговорились и выяснили, что бывшие коллеги – работали вместе в разных отделениях банка. Она рассказала про вариант покупки квартиры и про вложение денег под высокий процент. Я сказала, что подумаю,и обмолвилась, что собираюсь продать дом в деревне и, когда сделаю это, – свяжусь с ней. Мы обменялись контактами и начался ужас.

Она стала названивать, узнавая, продан ли дом, а когда это случилось, искала встречи, писала мне и настаивала на совершении «очень выгодной сделки».

Из-за психологического давления я сдалась, ведь она так красиво рассказывала, а еще всегда говорила: «Доверься». И я решилась.

Подумала, раз бывшие коллеги, точно не обманет, все-таки в каком-то роде свои. Но не тут-то было», – сообщила Дарья.

Позже Тарская сняла 250 тысяч рублей со счета и отвезла Пеньковой. При этом ей показалось странным, что в договоре не указана передаваемая сумма, а чека или расписки ей не выдали, но на все вопросы снова прозвучало «доверься».

Человек может игнорировать или отрицать любые сигналы опасности или предупреждения окружающих о том, что он участвует в пирамиде. Некоторые ищут рациональное зерно, пытаясь оправдать свое эмоциональное решение. Чтобы противостоять вступлению в пирамиду, человеку в первую очередь нужно быть самодостаточным, индивидуальным и свободным. Важно сохранять свое критическое мышление и самоуважение, не давая никому манипулировать им или эксплуатировать его. Станислав Самбурский Бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог»

«Деньги пролежали год, а когда я написала Пеньковой, что хочу забрать их, но кабинеты заблокированы, она сказала, что скоро все заработает. Мы даже дважды встречались, и она обещала отдать мне нужную сумму, но денег не было. Я обратилась в полицию и написала заявление.

Пенькову вызывали на допросы, но она отрицала даже свою работу в Life is good и ее просто отпустили, отказав мне в дальнейшем расследовании. Я обратилась в прокуратуру, следствие возобновили, но после смены четырех следователей все заглохло. Идет ли расследование дальше, я не знаю, и куда обращаться за помощью – тоже», – сообщила Тарская.

Единственный способ вернуть деньги

Ведущий специалист юридической компании G&Z Сonsulting, сопровождающий десятки гражданских дел, связанных с финансовой пирамидой Hermes в холдинге Life is good, Максим Зинченко утверждает, что такие схемы главным образом нацелены на людей, которые мало разбираются в финансах и праве.

Ведь найти подвох можно было, просто изучив предлагаемую легенду об инвестициях.

«Компаний под названием Hermes было три, все они ликвидированы. При этом одна из них – Hermes Finance ltd и вовсе была зарегистрирована как оптовая. И она не имеет никакого отношения к инвестициям в принципе», – заявил юрист.

Люди ездили по всей стране, представляясь финансовыми консультантами международного холдинга Life is good, которыми не являются, и показывали презентации, предлагая открыть инвестиционные счета Vista, которых на самом деле не существовало юридически. Поэтому и деньги обманутых передавались или наличными в руки, или переводились с банковских карт от одного физического лица к другому. Преподносилось это как экономия на банковской комиссии за перевод. А по факту деньги просто перераспределялись между новыми и старыми участниками пирамиды. Доходы же, которые видели обманутые в своих «личных кабинетах», были просто нарисованными цифрами – не деньгами, а внутренней валютой в рамках легенды о финансовой пирамиде под названием «euro-vista». Так люди оставались с цифрами в личных кабинетах и без денег. А после исчез и сайт. Максим Зинченко Ведущий специалист юридической компании G&Z Сonsulting

По словам эксперта, так называемой доходностью от компании были переводы физических лиц друг другу. Срабатывает схема потому, что заманивали в нее членов семьи и близких друзей.

«Двух моих клиентов заманил их общий друг. В итоге один из них перевел ему более 300 тыс. руб., а другая передала наличными более 600 тыс. руб. К счастью, эти и подобные дела не безнадежны, уже удалось выиграть приличное количество судов только за два года. Так называемые директора и финансовые консультанты Life is good пытаются сопротивляться, один, например, хотел признать себя банкротом, но мы уже дважды не дали завершить ему процедуру реализации имущества.

Нужно бороться за свои деньги – это единственный способ получить их обратно.

Судебная практика это подтверждает», – считает юрист.

Зинченко добавил, что создатели Life is good не остановились даже после возбуждения уголовного дела. Теперь они обещают обманутым вкладчикам возврат средств через созданный ими международный клуб UTL.

«Они убеждают приобретать свой токен bvsd, который на самом деле ничего не стоит, и утверждают, что как только он вырастет в цене – его можно будет выгодно продать новым участникам клуба. Но этого, конечно, не произойдет.

Поэтому рекомендую всем обманутым одуматься, пока не потеряли еще больше, и обратиться за квалифицированной юридической помощью и в полицию», – резюмировал юрист.