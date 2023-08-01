Повышение ставок. Почему изменятся ипотечные условия?

Повышение Банком России ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — с 7,5% до 8,5% — в очередной раз спровоцировало изменение условий по кредитным продуктам в российских банках – началось увеличение ставок. По мнению экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», и другие кредитные организации не смогут удержать ставки по ипотеке на текущем уровне, в том числе крупнейший банк страны – Сбер, который совсем недавно, напротив, снижал базовую ставку.

Ранее в СМИ сообщалось, что крупные банки начали повышение процентов по жилищным кредитам. Так, РБК сообщил, что ставки уже повысили Газпромбанк, Росбанк, Уралсиб и готовящемся повышении банком «Открытие». Сбер, по информации издания, все еще держит процент на прежнем уровне. «В «Сбере» базовая ставка по рыночным программам на 26 июля составляла 10,6% для новостроек и 10,9% для готового жилья», — говорится в статье.

При этом в Сбере сообщили, что с 4 августа банк улучшит условия по программе субсидирования ипотеки, а также при покупке недвижимости у застройщиков-партнеров. Планирует ли банк менять базовую ставку, пока информации нет.

«Повышение ставки ЦБ сподвигло банки повысить ставки по стандартным программам. Полагаем, что повышение по стандартным программам пройдет в начале августа во всех банках, включая Сбербанк, в среднем на 0,6%», — делится мнением генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Новая реальность

Другие эксперты рынка также полагают, что удорожание ипотеки продолжится. По мнению, коммерческого директора ГК «Основа» Игоря Сибренкова, рост ставок по всем видам кредитов, включая ипотечные и потребительские, является новой реальностью сегодняшнего дня.

«Вслед за ростом ключевой ставки абсолютно все банки вынужденно поднимут свои ставки по кредитам уже в ближайшее время - речь идет о считанных днях. Вариантов сохранения банками своих базовых ставок на текущем уровне, к сожалению, нет. Более того, вслед за повышением базовых ставок, банки поднимут и минимальных порог субсидированных ставок», — считает он.

Сибренков предполагает, что диапазон поднятия ставок будет от 0,8 до 1%. При этом все ранее полученные одобрения на ипотеку с текущими ставками будут действовать в течение прописанного банком срока, обычно это два – три месяца. По его словам, в последние несколько дней колл-центры компании принимают на 20–30% больше звонков и заявок на встречи в офисах продаж с ипотечными брокерами. Таким образом, на рынке ближайшие 2–3 месяца основной объем ипотечных сделок будет совершаться по текущим, более низким ставкам.

«В ближайшей перспективе в большинстве банков базовые ипотечные программы подорожают на 0,5–1 п. п. в связи с увеличением ключевой ставки», — считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. При этом, уточнил он, условия по льготным программам останутся неизменными.

В свою очередь, руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик также считает, что все ипотечные банки без исключения поднимут ставки по рыночным программам. Сбер не исключение, уточнил он. По его словам, около половины сделок с ипотекой на первичке приходится на сделки с господдержкой. При этом эксперт не исключает, что произойдет увеличение доли таких сделок до 70%.

Коммерческий директор ГК МИЦ Павел Лепиш отметил, что значительный рост интереса к объектам и запрос на одобрение ипотеки в компании наблюдают в последние два месяца. Повышение ставок обсуждали и девелоперы, и покупатели недвижимости, которые понимают, что изменения впереди.

«Клиенты ожидали увеличения ставки на 0,5%. Происходящие изменения условий ипотечного кредитования являются абсолютно оправданными рыночными процессами. В первую очередь, повышения ставок коснутся наиболее активных сегментов рынка – вторичных объектов и недвижимости дороже 20 млн рублей. По новостройкам массового сегмента наибольшую долю занимают сделки с использованием программ господдержки: семейной, военной, ИТ-ипотеки. Клиенты этой ниши чувствуют себя более спокойно. Возможно, покупатели с небольшим бюджетом сейчас будут предпочитать новостройки, пока «переход» клиентов из вторичного рынка не превышает 5%, — говорит эксперт.

По его мнению, каждый банк исходит из своих ожиданий и стратегий в реакции на действия ЦБ. В этот раз крупные банки предвосхитили возможную коррекцию ставки Сбербанком. То, что этого пока не произошло, может быть стратегией банка. «Доля Сбербанка по сделкам с вторичной и первичной недвижимостью у многих проектов довольно существенна, а в проектах, которые прокредитованы Сбербанком, она большая», — заметил Лепиш.

Коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт также прогнозирует повышение рост ставок по ипотеке. «С одной стороны, мы видим, что Сбер до конца лета снизил ставки по льготным ипотечным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека». С другой стороны, рост ставки имеет отложенный эффект в несколько месяцев, учитывая то, что ипотека является долгосрочным финансовым инструментом, и ставки по ипотечным кредитам достаточно эластичны по отношению к изменению ключевой ставки ЦБ. Поэтому в течение ближайших месяцев после ее увеличения до 8,5% можно ожидать рост ипотечных ставок и планомерное удорожание жилищных кредитов», — отмечает эксперт.

Коммерческий директор GloraX Егор Федоров заявил, что в целом ожидается ухудшение условий ипотечного кредитования в связи с ростом ключевой ставки. «Однако очевидно, что в сложившейся ситуации застройщики продолжат стимулировать спрос на квартиры в новостройках при помощи субсидирования ипотеки и совместных программ с банками», — добавил эксперт.