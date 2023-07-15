«Хотите помочь взрослому ребенку – дайте ту сумму, которую готовы подарить»

В то время как одни россияне дают деньги взрослым детям на безвозмездной основе, другие считают, что совершеннолетний ребенок обязан вернуть им долг. О том, как правильно поступать в семье, когда дело касается финансовых вопросов, «Газете.Ru» рассказали психологи и финансовый аналитик.

«Важно, чтобы выросшие дети не считали родителей обязанными им помогать»

Любовь Григорович, доктор психологических наук, заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа:

– В системе детско-родительских отношений лидерство в отношении денег сначала принадлежит родителям. И решение покупать или не покупать что-либо детям – за взрослыми.

Постепенно родители и подрастающие дети начинают обсуждать финансовые планы и вместе принимать решения о тратах. Когда дети вырастают, у родителей заканчиваются обязательства по финансовому обеспечению своих дочерей и сыновей. Но многие родители в нашей стране продолжают активно поддерживать детей финансово – оплачивают обучение, субсидируют покупку недвижимости или отдыха.

Дать в долг или подарить? Одного готового ответа не существует. И каждый раз родителю предстоит принимать решение по ситуации.

Важно, чтобы выросшие дети не считали родителей обязанными им помогать. Важно, чтобы они благодарили, а не относились к деньгам родителей как к своим. Важно, чтобы это не стало системой. И, конечно, важно, на что именно идут эти деньги. Считает ли это родитель действительно нужной тратой?

Следует подчеркнуть, что передача денег своим совершеннолетним детям – это не инвестирование в свою старость. Это не гарантия того, что в дальнейшем дети возьмут на себя заботу о стареющих родителях. Взрослые люди должны строить свои отношения не на обязательствах, а на желании позаботиться друг о друге.

«Если родители захотят финансово помочь, то ни про какие долги речи быть не может»

Светлана Дулепова, психолог, писатель, автор федерального социального проекта «Семьи России»:

– Если ребенку 18 лет, то это уже взрослый человек. Я считаю, что в этом возрасте уже пора самим зарабатывать. Если мы как родители будем содержать или постоянно помогать совершеннолетнему ребенку деньгами, мы продолжим это делать далее – и в 30, и в 40 лет.

Когда родители содержат совершеннолетнего ребенка, то часто диктуют свои правила: что делать, как жить, с кем общаться, а с кем – нет. Пойдет ли это на пользу? Нет. Однозначно будут конфликты. И, конечно, у дочери или сына не сформируется ответственность.

Если же родители захотят финансово помочь, то ни про какие долги речи быть не может. Хотите помочь – дайте ту сумму, которую готовы подарить.

Можно задать себе следующий вопрос: «Я люблю своего ребенка или он мне что-то должен?» И отсюда придет понимание того, какие именно взаимоотношения у вас сейчас с детьми.

Важно с детства выстраивать взаимоотношений между ребенком и деньгами, чтобы стимулировать и мотивировать его зарабатывать в будущем.

«Помогать без возврата можно только на конкретные цели и нужды»

Наталья Иванова, аналитик финансового менеджмента:

– Финансовые отношения ребенка и родителя складываются еще в раннем детстве, когда сын или дочь что-то просит у взрослых.

Задумывайтесь над тем, что вы на самом деле хотите, когда пытаетесь финансово закрыть все потребности ребенка (сделать идеальный ремонт в его комнате, купить лучшие игрушки, отправить на престижное обучение). Возможно, вы намерены быть хорошим родителем или желаете, чтобы вас за это любили. А может, вы просто хотите сделать своего ребенка счастливым. Так вот эти стратегии, которые вы закладываете в раннем возрасте, приводят к тому, что происходит уже после совершеннолетия.

Если сын или дочь с уважением относится к имуществу, если трудится и стремится к правильным целям, то можно и нужно помогать. Я считаю, что родитель всегда несет ответственность за своего ребенка, какого бы возраста он не был. Возраст детей не перечеркивает материнские и отцовские чувства, поэтому вы можете продолжать помогать своему ребенку. Но я рекомендую делать это только тогда, когда речь идет о конкретных целевых нуждах. Например, можно подарить сертификат на бытовую технику, поучаствовать с какой-то суммой при покупке мебели и так далее.

Не нужно давать деньги просто так, помогать следует под конкретные цели и задачи. Естественно, без возврата.

Если вы видите, что совершеннолетний ребенок тратит деньги впустую, «прогуливает» их, покупает на них выпивку или какие-то вещи, которые не идут ему во благо, тогда деньги давать точно не нужно. Такое поведение обусловлено деформацией, которая произошла в период его взросления. Возможно, вы уже подсадили ребенка на «финансовую иглу», и он привык, что все ему дается без труда. И «оторвать» его от того, к чему он привык, будет непросто.