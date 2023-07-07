«Девочка лежала в кустах полуживая, двое пацанов были не в адеквате». 10 подростков отравились алкоголем на Урале

Десять подростков 13-14 лет отравились алкоголем в Первоуральске, четверых из них госпитализировали, двое — в реанимации. Семь литров спиртного им купила 20-летняя знакомая. Очевидцы, которые видели детей отдыхающими возле пруда, отметили, что алкоголь вряд ли был контрафактным, а причиной отравления стало смешение нескольких его видов. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Десять детей попали в больницу после распития алкоголя в Первоуральске, двое из них – в реанимацию. Об этом сообщает портал e1.ru.

«Среди госпитализированных — девочка 2010 года рождения, ученица школы № 2, из полной семьи, и ее ровесники — из той же школы, а также из школ № 32, 3. Все эти подростки на учете в ПДН не состоят. Двое из них помещены в детскую больницу, а еще двое с токсическим отравлением — в реанимационное отделение другой больницы», — рассказал e1 начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Позднее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что семерых подростков уже выписали, а двое пока продолжают лечение. В Минздраве отметили, что состояние подростков опасений не вызывает, им оказывают необходимую помощь.

«Алкоголь был нормальный, не паленый»

Компания детей 13–14 лет накануне отдыхала на берегу пруда в поселке Пильная. Очевидцы вызвали скорую, когда заметили, что им плохо.

«Девочка лежала в кустах полуживая, двое пацанов пытались сбежать, дрались со взрослыми, были не в адеквате, а потом вообще поплыли на другой берег, но взрослые на лодке их контролировали, чтобы они не утонули», — рассказал Е1 один из очевидцев.

Один из местных жителей добавил, что «алкоголь был нормальный, не паленый», и причиной отравления стала смесь нескольких видов напитков: пива, водки и коньяка.

В свою очередь Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщал, что алкоголь детям купила 20-летняя знакомая. Позже девушку нашли и допросили, сейчас с ней проводят следственные действия.

Прокуратура и следственный отдел областного управления СК по Первоуральску организовали проверку.

В этот же день в Первоуральске произошел еще один инцидент – в пруду, в 15 метрах от берега, утонул подросток. Сегодня его тело достали водолазы, сообщает Е1.ru.

Отравление сидром

В начале июня в Ульяновской, Самарской областях и других регионах случилось массовое отравление алкогольным напитком «Мистер Сидр», всего от его воздействия пострадали более 100 человек. Позже выяснилось, что сидр — контрафактный, и содержал метанол.

По данным Роспотребнадзора на 8 июня, всего изъято более 71 тыс. литров опасного напитка. Продукция обнаружена в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан, а также в Пермском крае. В Москве напитка в магазинах не оказалось.

9 июня Октябрьский районный суд Самары до 4 августа арестовал полицейского Ивана Гребенкина и Дмитрия Егорова, которых обвиняют в краже спирта из здания МВД, из которого был произведен суррогатный сидр. Также суд арестовал Артема Айрапетяна, который был поставщиком для производителя сидра.

Основными симптомами отравления пострадавшие называли сонливость, ощущение «горения» в желудке, проблемы с давлением. У одной из жертв напитка на утро пошла пена изо рта.

Комментируя ситуацию, замглавы Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил, что сидр, который привел к массовым отравлениям, был контрафактным — на него не была нанесена цифровая маркировка, передает ТАСС.

Член российской ассоциации сомелье Андрей Зотов пояснил «Газете.Ru», что алкогольный напиток, которым отравились россияне, не является сидром. По его словам, в настоящем сидре спирт выделяется в результате брожения, а не добавляется в процессе производства. Кроме того, для приготовления сидра используют натуральный сок.