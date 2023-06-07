«Горел желудок». Что рассказали выжившие после употребления «Мистера Сидра»

Число умерших в результате отравления суррогатным алкоголем в российских регионах превысило 30 человек, больше 90 пострадали. Употреблявшие напиток «Мистер Сидр» рассказали, какие симптомы у них были, а родственники погибших — о том, что происходило с их близкими после употребления сидра. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Более 30 человек умерли и свыше 90 пострадали в результате отравления суррогатным алкоголем в нескольких российских регионах, свидетельствуют официальные данные по состоянию на утро среды, 7 июня.

Так, в Ульяновской области зафиксированы 62 случая отравления сидром, 20 человек скончались, сообщила и.о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева.

Кроме того, о погибших и пострадавших от отравления ранее сообщали власти Самарской, Нижегородской и Пензенской областей, а также Удмуртии и Чувашии.

Как передает Telegram-канал Shot, первый случай отравления напитком «Мистер Сидр» зафиксировали и в Курганской области, где школьница впала в кому после его употребления.

Причиной ЧП стали напитки «Мистер Сидр», произведенные в Самаре. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять эту продукцию из продажи по всей стране.

СК возбудил уголовное дело. Предпринимателя, занимавшегося поставками напитка, арестовали.

«Началась рвота, адски кричал»

Жительница Самары Марина, муж которой впал в кому после употребления напитка «Мистер Сидр», рассказала «Газете.Ru», что мужчина выпил полтора литра сидра со вкусом манго, после чего у него началась рвота, нарушилась координация движений и появилась сильная одышка.

«До сих пор в коме. Была рвота, нарушена координация движений, агрессия, невнятно разговаривал, не реагировал на голос.

Когда появились симптомы, он уже не мог ничего объяснить и начал желтеть, была сильная одышка, как будто западал язык.

Только говорил невнятно, что сильно отравился. Сильно было плохо, что адски кричал на всю квартиру. Врачи прогнозов не дают, почки отказали, и он на искусственном дыхании», — сказала она.

Марина добавила, что напиток «Мистер сидр» ее муж купил в обычном продуктовом магазине. При этом она добавила, что иногда там продавали «тухлые» продукты.

«Боль в желудке, тошнота и сонливость»

Одна из жительниц Ульяновска рассказала Telegram-каналу Mash, что 2 июня купила полтора литра сидра в «разливайке» у дома, а 4 июня поехала отдыхать на дачу с близкими.

«Но выпить больше 0,5 не смогла — стало плохо, а через два часа резко заболел живот. По пути домой женщину тошнило, а желудок буквально горел.

В понедельник она открыла новости и поняла, в чем дело», — говорится в публикации.

«Пошла пена изо рта»

Две жительницы Новокуйбышевска в Самарской области скончались после того, как выпили сидр из соседнего магазина, пишет портал 63.ru.

По данным издания, вечером 4 июня подруги встретились вместе с детьми и решили поболтать, отметив прошедший день рождения одной из них. «Три литра сидра взяли в местном продуктовом магазинчике на улице Миронова, прямо напротив дома.

По дороге их видели знакомые: они шли и смеялись, такие счастливые и веселые были.

Дома накрыли стол, выпили, пообщались, да и около 10 вечера разошлись», — рассказали близкие погибших.

На следующее утро у одной из женщин пошла пена изо рта, «скорая помощь» быстро приехала, но попытки врачей реанимировать пострадавшую были безуспешны: пациентка скончалась. Вскоре стало известно и о смерти ее приятельницы.

«Не могла есть, давление скакало»

Жительница Димитровграда Татьяна рассказала «Газете.Ru», что сама чуть не стала жертвой суррогатного напитка. По словам девушки, «Мистер Сидр» со вкусом персика она с компанией покупала ночью 3 июня в магазине «Территория пива» на улице Гвардейской.

«Просто это был единственный магазин, который работал круглосуточно, поэтому нам с компанией пришлось туда идти. Мы взяли попробовать вот этот сидр персиковый на розлив, две поллитровые бутылочки. Пила только я одна. На следующий день мне было очень плохо. Не могла ничего съесть, давление скакало. А вечером уже меня прополоскало.

Я пила его второй раз в жизни. Никаких подозрений ни вкус сидра, ни его вид не вызвали. С кислинкой. Вкус персика чувствовался», — отметила Татьяна.

По ее словам, в сети магазинов «Территория пива» посетителям часто разливали несвежее пиво и регулярно продавали алкоголь несовершеннолетним.

«Не сидр, а алкогольный напиток»

Комментируя ситуацию, замглавы Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил, что сидр, который привел к массовым отравлениям, был контрафактным — на него не была нанесена цифровая маркировка, передает ТАСС.

В свою очередь, член российской ассоциации сомелье Андрей Зотов пояснил «Газете.Ru», что алкогольный напиток, которым отравились россияне, не является сидром.

По его словам, в настоящем сидре спирт выделяется в результате брожения, а не добавляется в процессе производства. Кроме того, для приготовления сидра используют натуральный сок.

«Это не является сидром, это просто алкогольный напиток. Сидр – это напиток брожения, то есть все это получается натуральным образом, спирт выделяется в процессе брожения. А там было именно искусственно, по ускоренной программе, когда берется концентрат яблочного сока и разбавляется спиртом. Как раз на этом этапе спирт был не этиловый, а метиловый, это одно из предположений, что я слышал от коллег.

По факту этот напиток сидром не является, хотя во всех новостных ресурсах сидром обзывается, что бросает тень на напиток, который делается по технологии. Если мы говорим про сидр натуральный, берется сок прямого отжима свежий, а не концентрат, как обозначено, и он сбраживается дрожжами. Бывает, что используют дрожжи, которые есть на яблоках, либо берутся культивированные штаммы, тогда процесс более стабильный, дрожжи перерабатывают сахар, который есть в любых фруктах, например, в яблоках, в грушах. У нас получается слабоалкогольный напиток естественным образом без добавления чего-либо иного», — рассказал он.