Для всех студентов сохранят прежние права. Как реформируют высшее образование в России

Пилотный проект по реформе высшего образования в РФ пройдет в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести российских вузах — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В частности, устанавливается несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование — базовое и специализированное, а также профессиональное — аспирантура. В новой системе обучения для студентов всех уровней будут сохранены прежние права. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пилотный проект по реформе высшего образования в РФ пройдет в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести российских вузах. Указ об этом подписал в пятницу, 12 мая, президент РФ Владимир Путин.

В частности, устанавливается несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование — базовое и специализированное, а также профессиональное — аспирантура.

Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем — от 4 до 6 лет, в магистратуре — от 1 до 3 лет в зависимости от направления подготовки, специальности, квалификации, отрасли экономики или социальной сферы.

В новой системе обучения для студентов всех уровней будут сохранены прежние права, социальные гарантии, обязанности и ответственность, следует из документа.

При этом люди, учившиеся в вузах по программам специалитета, смогут дальше поступать в магистратуру как на следующую ступень. Это не будет считаться получением второго или последующего высшего образования. Сейчас, согласно законодательству, выпускники, получившие диплом специалиста после 2012-го, могут поступать в магистратуру только на платные места, поскольку это относится ко второму высшему образованию.

Пилотный проект будет реализован в МАИ, МИСиСе, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском госуниверситете. Они должны до 30 июня разработать и утвердить соответствующие образовательные стандарты и требования, а также программы высшего образования и аспирантуры, передает ТАСС.

Прием студентов в рамках эксперимента начнется уже с 2023-2024 учебного года и будет идти параллельно с зачислением по прежней системе.

Вузы — участники проекта должны будут направлять отчеты о работе механизма и предложения по его корректировке в правительство РФ, которое будет ежегодно обобщать эти данные и не позднее 30 июля предоставлять в администрацию президента соответствующий доклад.

«Кабмин должен в течение двух месяцев определить детали реализации пилотного проекта, в том числе перераспределение бюджетных мест, порядок приема, организации и проведения обучения по новой системе, перечни специальностей и направлений подготовки, а также критерии эффективности образовательного процесса. Правительству также поручено соотнести новые уровни образования с существовавшими ранее», — говорится в тексте.

Перед Минобрнауки поставлена задача по организационно-техническому, информационному и методическому сопровождению проекта. Министерство также должно организовать выдачу дипломов и иных документов людям, которые будут учиться по новой системе.

«От Минпросвещения и Миноборнауки также требуется в течение 3 месяцев обеспечить финансирование проекта, внести соответствующие изменения в государственные задания его участников. Расходы будут учитываться из средств, предусмотренных этим ведомствам на текущий год и плановый период», — отмечается в публикации.

Напомним, в мае 2022-го министр образования и науки Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», анонсировав, что в России появится своя система. При этом в ведомстве заверяли, что переход будет плавным.

В февральском послании Федеральному собранию Путин предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от 4 до 6 лет.

Глава государства указал, что если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре.

В апреле этого года Минобрнауки предложило отказаться от бакалавриата, магистратуры и специалитета, представив проект новой системы образования.