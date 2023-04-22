«Единый подход к сбору или реструктуризации долгов». Какие рекомендации даст Банк России

Банк России подготовил рекомендации для кредиторов, чтобы те договаривались о единых условиях взыскания и реструктуризации проблемных долгов клиентов. Как указали в ЦБ, при временном снижении доходов заемщик старается платить ипотеку до последнего, тогда как его потребительские кредиты могут быть просрочены. В Госдуму ранее внесли законопроект о праве гражданина установить себе запрет на выдачу кредитов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ЦБ РФ даст банкам, микрофинансовым организациям и коллекторам рекомендации по синхронизации взыскания долгов физлиц с обязательствами перед несколькими кредиторами, пишет РБК в субботу, 22 апреля.

«Банк России заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения, которые предусматривают единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента», — пояснил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков.

По данным Бюро кредитных историй, 35% российских заемщиков относятся к категории тех, кто имеет сразу два кредита и более в разных банках.

В таких ситуациях, как отмечают эксперты, кредиторы начинают конкурировать — кто-то спешит взыскать долг через суд, а кто-то готов договариваться и предоставить реструктуризацию.

Как указали в ЦБ, при временном снижении доходов заемщик старается платить ипотеку до последнего, тогда как его потребительские кредиты могут быть просрочены.

«И у нас даже были ситуации, когда кредитор по потребительскому кредиту подавал в суд, потом пытался начать процедуру банкротства, а второй кредитор вообще про это не знал, потому что получал по ипотеке деньги и думал, что все хорошо», — привел пример Чирков.

«Уродливое наследие 1990-х»

Напомним, 20 апреля в Госдуму внесли законопроект о праве гражданина установить себе запрет на выдачу кредитов. Авторы документа пояснили, что целью является «предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами» с помощью незаконного использования персональных данных и методов социальной инженерии.

В случае принятия закона гражданин сможет подать в бюро кредитных историй заявление с просьбой установить ему запрет на выдачу кредитов.

В начале февраля 2023 года председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить коллекторскую деятельность в России и назвал взыскателей долгов «уродливым наследием 1990-х», пишет газета «Ведомости».

В свою очередь, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян предупредил, что запрет на работу коллекторов в России приведет к подорожанию кредитов.

По его словам, банки будут закладывать в более высокие процентные ставки по кредитам риски их невозвратов заемщиками.

Тосунян констатировал, что если коллекторскую деятельность не осуществлять или запретить, это негативно отразится на всех остальных участниках рынка.

«Когда коллекторская деятельность осуществляется в цивилизованном виде, это важнейший элемент работы участников рынка. Это взыскание по взятым обязательствам. Этим надо заниматься профессионально по клиентам, которые не выполняют свои обязательства», — заключил он.

Сколько «свободных денег» у россиян?

На этом фоне у россиян в начале весны стало меньше «свободных денег», отмечается в исследовании холдинга «Ромир».

По его данным, в марте 2023 года объем «свободных денег» у россиян снизился до 20% (доля средств, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг).

«При этом за последнюю неделю средние расходы россиян увеличились на 6% и составили 6678 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 24%.

Индекс среднего чека (сумма одной покупки в магазине) вырос на 3% и составил 706 рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот индикатор оказался больше на 6%», — говорится в релизе.