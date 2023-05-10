«Пересмотреть исторически сложившиеся процессы». Какие врачебные задачи отдадут медсестрам

В Минздраве разработали рекомендации, которые предусматривают передачу части врачебных обязанностей медсестрам. Такой подход может быть реализован с учетом текущей кадровой ситуации в отдельных субъектах РФ и даже в каждой конкретной медорганизации, отмечают авторы идеи. В ведомстве считают, что это позволит повысить доступность медпомощи без потери качества. Но сами медсестры выступили против перераспределения функций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Минздраве РФ предложили перераспределить часть задач от врачей к среднему медперсоналу. Как полагают в ведомстве, это повысит доступность медицинской помощи без потери качества, пишет в среду, 10 мая, газета «Коммерсантъ».

Издание также приводит результаты опроса, согласно которым большинство врачей поддерживают эту идею: почти половина из них готовы передать среднему персоналу даже доврачебный прием. А вот среди медсестер инициативу одобряют менее 10%.

Как планируют перераспределить обязанности

Предполагается, что у участкового терапевта могут забрать ряд важных задач, чтобы делегировать их персоналу со средним медицинским образованием.

В частности, медсестрам планируют передать административные обязанности по подготовке списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров, а также проведение санитарно-гигиенического просвещения населения.

Кроме того, речь идет о непосредственно медицинских функциях, таких как медосмотры, диспансерное наблюдение, оценка эффективности методов лечения, посещение маломобильных пациентов на дому и организация «школ здоровья».

«Перераспределение позволит повысить доступность медпомощи без потери качества в рамках имеющихся ресурсов, в том числе финансовых и трудовых», — считают в НИИ организации и информатизации Минздрава, где разработали соответствующие рекомендации.

В Институте пояснили, что суть перераспределения функций заключается в том, чтобы пересмотреть исторически сложившиеся в медицинской организации процессы.

Такой подход может быть реализован «с учетом текущей кадровой ситуации» в отдельных субъектах РФ и даже в каждой конкретной медорганизации, отмечают авторы идеи.

«Медсестры полагают, что и так делают для пациентов достаточно»

В свою очередь, сами медсестры указали, что не готовы к увеличению функционала, поскольку уже перегружены — так ответили 63,7% участников опроса, проведенного сервисом «Актион Медицина».

Еще 18,9% считают, что существующее распределение функционала между врачами и медсестрами оптимальное. При этом 7,3% опасаются, что пациенты не будут доверять медсестре так же, как и врачу.

По данным Минздрава, почти треть (28%) врачей в России — старше 55 лет, тогда как доля молодых специалистов составляет 31%.

При этом доля молодых специалистов среди среднего медперсонала составляет 27%, старшего возраста — 21%, уточнили в ведомстве.

Там добавили, что во многих регионах разрабатываются и внедряются инициативы по привлечению медработников и их закреплению на рабочих местах. Лучшие результаты в этом направлении показали Белгородская, Ленинградская, Московская, Самарская, Сахалинская, Тамбовская, Тюменская и Томская области, а также республики Татарстан, Чечня и Якутия.

В прошлом году численность медработников сократилась почти на 50 тыс. человек, уровень обеспеченности средним медперсоналом уменьшился в 79 субъектах.

В августе 2022-го правительство РФ согласилось допускать к работе в бригадах скорой помощи студентов-медиков, окончивших четвертый курс. А в январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры со второго курса, напоминает РБК.

Добавим, что в этом году вступило в силу несколько важных поправок к регламенту получения больничного:

«Теперь оплачиваемый больничный могут получить те, кто работает по договорам ГПХ. У самозанятых также появилось право на выплаты по временной нетрудоспособности. Для больничного больше не нужна справка о зарплате с прошлого места работы», — пишет портал «СберСова».