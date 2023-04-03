Граждан могут обязать пускать в квартиры коммунальщиков. Отказавшиеся заплатят штраф

Граждан обяжут впускать в квартиры работников сферы ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков — этот вопрос проработан в Минстрое, следует из письма ведомства в кабмин. Эксперты говорят о рисках роста числа мошенничеств — в помещения под видом коммунальщиков могут проникнуть злоумышленники. Чтобы не допустить этого, необходимо тщательно продумать систему оповещения о предстоящих мероприятиях и ввести наказание за нарушение этих правил для ресурсоснабжающих организаций, отмечают специалисты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Собственников квартир и частных домов могут обязать впускать работников сферы ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков воды и тепла, пишет газета «Известия».

Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, будет предусмотрена административная ответственность, следует из доклада Минстроя в правительство РФ.

Как сообщалось ранее, в тарифы за жилищно-коммунальные услуги планируется включить установку умных приборов. Обязанность по их обслуживанию будет возложена на ресурсоснабжающие организации (РСО). Плата за ЖКХ может вырасти в пределах нескольких процентов, но граждане также смогут и экономить на ресурсах, поясняют собеседники издания.

Напомним, с 1 декабря 2022 года в России проиндексировали тарифы на оплату ЖКУ. Предельный рост цен, согласно постановлению правительства, во всех регионах составил не выше 9%.

Индексация ранее была запланирована на 1 июля 2023 года, теперь следующее увеличение тарифов ожидается не ранее 1 июля 2024-го.

С точки зрения оценки трат респонденты «Ромира» в начале этого года заявили об увеличении расходов на ЖКХ, лекарственные препараты и медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию.

Допуск сотрудников ЖКХ в жилые помещения

По действующему законодательству РФ, без согласия жильцов можно войти в квартиру только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседей. В остальных ситуациях разрешение необходимо получать через суд.

Из-за соседей, не открывающих двери ресурсникам, люди зачастую месяцами живут без газа или без горячей воды, рассказала газете директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Как полагает директор IT-компании «Философт» Иван Власов, в законе должно быть указано, что собственник обязан предоставлять доступ к прибору учета. В случае отказа — начисление штрафа в квитанции за ЖКУ. Но только если посещение специалиста оправданно — например, счетчик сломался или вышел срок его поверки, указал он.

Реализация инициативы по обязательному допуску ресурсников в квартиры может привести к всплеску мошенничества в стране. В зоне особого риска — пожилые люди, считает член генсовета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

По словам эксперта ОНФ Павла Склянчука, отказ впускать в квартиры специалистов — это общая проблема недоверия граждан к организациям сферы ЖКХ и скорее следствие неправильной работы управляющих компаний.

При этом большинство жителей не препятствуют работникам — как утверждает Склянчук, есть только 5% тех, кто намеренно не пускает их.

Меры воздействия на таких жильцов должны быть экономическими — например, тариф на старых счетчиках должен быть чуть больше, чем на новых умных, и тогда жители сами позовут работников РСО, предлагает аналитик Егор Клопенко.

Как пишет «СберСова», правительство России ранее издало постановление, по которому плата за общедомовые нужды будет рассчитываться исходя из фактического потребления коммунальных ресурсов, а не по нормативу, как было прежде. Эти изменения вступили в силу 1 сентября прошлого года, а в первом квартале 2023-го с их учетом был произведен перерасчет коммунальных платежей.