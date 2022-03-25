Работал под псевдонимом Малыш. Что известно о шпионе СБУ, задержанном в Москве

Российские спецслужбы задержали агента СБУ под псевдонимом Малыш. Он пытался собирать информацию об участниках военной спецоперации на Украине. Уроженец Харькова, как он сам утверждает, был завербован СБУ в апреле 2021 года. Задание, по его словам, заключалось в сборе информации про украинских политологов и журналистов, которые работают в России и «не поддерживают киевский режим». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже уроженец Харькова был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) почти год назад, в апреле 2021 года. Об этом он сам сообщил на допросе, видеозапись которого опубликована сегодня, 25 марта.

«Службой безопасности Украины был завербован в апреле 2021 года. Сотрудника СБУ зовут Антон. Других данных о нем не имеется», — приводит слова задержанного ТАСС.

Он добавил, что работал под оперативным псевдонимом Малыш, а его задание заключалось «в сборе информации о пророссийских журналистах и оппозиционно настроенных к властям Украины».

По данным пресс-службы УФСБ по Москве и Московской области, «имеющий двойное гражданство Украины и Польши Рудась А.В. задержан при попытке получения данных о военнослужащих, участвующих в специальной операции Минобороны РФ на Украине».

Двойное гражданство, «двойной» агент

Кроме того, сам Рудась рассказал, что ранее его завербовала разведка Польши. «Это 2015 год или 2016 год. Я проходил обучение в Академии нацобороны. С учетом того, что у нас была крепкая дружба с украинскими офицерами, с украинскими ВС, поступило данное предложение», — сообщил «Малыш», отметив, что предложение о сотрудничестве поступило через компромат на него.

«Конечно, там предложили определенные выгоды, но тем не менее предложили через компромат: у меня была поддельная карта поляка и у моей супруги. Там документы были подделаны. И так дальше началась работа. Были предложены варианты, была предложена перспектива», — отметил он, добавив, что работал под псевдонимом Лис и взаимодействовал с сотрудником Агентства разведки Польши по имени Бартоломью Барткевич.

Рудась уточнил, что предоставлял информацию о студентах из Белоруссии и Украины.

Задание в России

Как проинформировали в ФСБ, в Москву он приехал в 2019 году и поступил в «один из ведущих российских вузов на факультет политологии для расширения оперативных возможностей для осуществления разведывательной деятельности». Утверждается, что по заданию СБУ Малыш также собирал и передавал сведения об украинских политологах и журналистах, которые работают в России и «не поддерживают киевский режим».

«В ходе опроса подозреваемый признался в сотрудничестве со СБУ, сообщил обстоятельства его вербовки, характер выполняемых заданий и способы передачи информации в СБУ», — рассказали в ФСБ.

Сейчас силовые ведомства устанавливают все детали дела и выявляют связи украинского агента в России, передает РИА «Новости» . По статье «Шпионаж» ему может грозить до 20 лет заключения.

Как пишет РБК, имя задержанного — Рудась Андрей Витальевич — упоминается в списке абитуриентов магистратуры МГИМО на направлении «Политология» 2019 года. В 2020 году он, по информации издания, с проектом под названием «Опыт организации протестного молодежного движения в Украине: акторы и технологии. Уроки для России» подал заявку на участие в конкурсе научных проектов фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук под эгидой РФФИ и ЭИСИ.

Добавим, что в пятницу ФСБ также отчиталась о задержании жителя Хабаровска, которого подозревают в «попытке передачи секретной информации спецслужбам Украины во время проведения спецоперации». Против него возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК), подробности не раскрываются.

В свою очередь, 22 марта руководитель территориальной обороны Киевской области Игорь Сабий заявил, что в регионе задержали 159 человек, которых подозревают в сотрудничестве с Россией. По его словам, это люди из 14 диверсионно-разведывательных групп.

Сабий также сказал, что процесс «зачистки» продолжается. «Сейчас должны наверстывать то, что не сделали в мирное время», — отметил он, добавив, что если бы «российских шпионов выявили раньше, они не смогли бы передать РФ информацию о размещении украинских войск и блокпостов, и российской спецоперации не было бы».

24 февраля ВС РФ начали военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».