В Минобороны России сообщили, сколько военных погибло в спецоперации на Украине

Присутствие российских войск в районе блокированных городов Украины сковывает силы Киева и не дает усилить группировку в Донбассе до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР — об этом 25 марта заявили в Минобороны РФ. При этом в ведомстве не исключили штурм украинских городов — «по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В пятницу, 25 марта, в Минобороны России рассказали о задачах специальной военной операции РФ на Украине и о том, как она продвигается.

Напомним, о начале самой спецоперации месяц назад, 24 февраля, объявил президент России Владимир Путин. Объясняя свое решение, он указал на необходимость «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, потребовалось провести «демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».

В ходе сегодняшнего брифинга в Минобороны проинформировали, что «присутствие российских войск в районе блокированных городов Украины сковывает силы Киева, не дает усилить группировку в Донбассе до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР».

«Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. Хотя такую возможность мы не исключаем, по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса», — утверждают в ведомстве.

Кроме того, впервые со 2 марта в Минобороны РФ сообщили о потерях. По официальным данным, с начала спецоперации погиб 1 351 военнослужащий, еще 3 825 получили ранения.

В ведомстве также сообщили, что «практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны, перестали существовать ВМС страны».

«Нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. Организованных резервов у украинской армии не осталось. Потери украинских войск восполняются за счет мобилизованных и территориальной обороны, не имеющих необходимой подготовки, что повышает риск больших потерь.

За месяц потери украинских войск составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. — безвозвратные и около 16 тыс. — санитарные. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587, из 152 военных самолетов осталось 112, из 149 вертолетов – 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35. Украинская группировка в Донбассе с начала операции потеряла 16 тыс. из 59 тыс. человек, или 26%», — утверждают в МО России.

В ведомстве добавили, что российские военные «будут незамедлительно реагировать соответствующим образом на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной».

ВС РФ изначально рассматривали два варианта проведения специальной военной операции на Украине, заявил первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.

По его словам, первый сценарий предполагал, что операция ограничится территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что прописано в конституциях республик.

«Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил», — цитирует генерал-полковника ТАСС.

Поэтому, как пояснил Рудской, было принято решение выбрать второй вариант, предусматривающий действия на всей территории Украины «с выполнением мероприятий по демилитаризации и денацификации страны».

Отношение россиян к спецоперации

Решение о проведении специальной военной операции России на Украине скорее поддерживают 74% граждан РФ, следует из результатов исследования ВЦИОМ.

«По сравнению с 25 февраля доля поддерживающих выросла на 9 п.п. Скорее не поддерживают операцию 17% (на 8 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить», — отмечается в релизе.

Представление о целях Специальной военной операции сформировалось и, по словам социологов, остается неизменным на протяжении двух последних недель. «Основная из них – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (46% опрошенных). Кроме того, считываются цели изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (19%), защитить население Донбасса (17%). О том, что цель специальной военной операции – оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщили 5% респондентов», — говорится в сообщении.