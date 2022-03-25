30-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий

Следственный комитет РФ возбудил более 500 уголовных дел по событиям на Украине и в Донбассе с 2014 года, заявил в интервью ТАСС председатель СК Александр Бастрыкин.
Движение поезда Allegro из Петербурга в Хельсинки будет отменено с субботы, пишут финские СМИ — РИА «Новости».
Лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» в отношении России, однако не только в отношении ограничения объемов поставок, но и в отношении цен, заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо по итогам первого дня саммита ЕС — ТАСС.
По его словам, саммит поручил Еврокомиссии оценить действие существующих санкций, возможности их обхода и гарантировать, что любые новые меры будут сильнее влиять на экономику России, чем стран ЕС.
Власти Австралии ввели новый пакет автономных санкций в отношении 22 сотрудников российских СМИ, в том числе в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян — ТАСС.
Власти Австралии приняли очередной пакет санкций в отношении ряда белорусских граждан, в том числе президента страны Александра Лукашенко и членов его семьи. Об этом говорится в заявлении главы австралийского МИД Марис Пейн, опубликованном на сайте ведомства.
Рост цен на продукты по всему миру, вызванный санкциями западных стран против России, может спровоцировать голодные бунты в беднейших странах мира, заявила в интервью британской газете The Guardian генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.
Западные страны могут начать перевооружение Вооруженных сил Украины после завершения российской военной операции, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью вещательной корпорации BBC — ТАСС.
Зеленский призвал Евросоюз не медлить с принятием Украины, обращаясь к Евросовету. Видеозапись слов украинского лидера размещена в его Telegram-канале.
Япония расширила санкции в отношении России — ТАСС.
В список включены еще 25 граждан России, включая главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите ЕС договорились создать целевой фонд солидарности с Украиной для финансирования восстановления страны после завершения военной операции России.
Также стороны выразили готовность обеспечить бесперебойное снабжение страны газом и электроэнергией