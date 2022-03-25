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Месяц спецоперации России на Украине 22.03.2022, 10:31
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Политика

30-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий

Онлайн-трансляция хода военной спецоперации на Украине — 30-й день

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Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон в Херсонской области

Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон в Херсонской области

РИА «Новости»
Идет 30-й день военной спецоперации РФ на Украине. Лидеры ЕС договорились создать целевой фонд солидарности с Украиной, президент которой Владимир Зеленский просит не медлить с принятием страны в союз. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад готов перевооружить Украину после завершения военной операции России. Генеральный директор Всемирной торговой организации предупредила об угрозе голодных бунтов в беднейших странах из-за санкций против России. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях.
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08:31

Следственный комитет РФ возбудил более 500 уголовных дел по событиям на Украине и в Донбассе с 2014 года, заявил в интервью ТАСС председатель СК Александр Бастрыкин.

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
08:30

Движение поезда Allegro из Петербурга в Хельсинки будет отменено с субботы, пишут финские СМИ — РИА «Новости».

08:29

Российские военные доставили 20 т гуманитарной помощи в Херсонскую область.

08:28

Лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» в отношении России, однако не только в отношении ограничения объемов поставок, но и в отношении цен, заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо по итогам первого дня саммита ЕС — ТАСС.

По его словам, саммит поручил Еврокомиссии оценить действие существующих санкций, возможности их обхода и гарантировать, что любые новые меры будут сильнее влиять на экономику России, чем стран ЕС.

08:27

Власти Австралии ввели новый пакет автономных санкций в отношении 22 сотрудников российских СМИ, в том числе в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян — ТАСС.

08:26

Власти Австралии приняли очередной пакет санкций в отношении ряда белорусских граждан, в том числе президента страны Александра Лукашенко и членов его семьи. Об этом говорится в заявлении главы австралийского МИД Марис Пейн, опубликованном на сайте ведомства.

08:25

Рост цен на продукты по всему миру, вызванный санкциями западных стран против России, может спровоцировать голодные бунты в беднейших странах мира, заявила в интервью британской газете The Guardian генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

08:24

Западные страны могут начать перевооружение Вооруженных сил Украины после завершения российской военной операции, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью вещательной корпорации BBC — ТАСС.

08:23

Зеленский призвал Евросоюз не медлить с принятием Украины, обращаясь к Евросовету. Видеозапись слов украинского лидера размещена в его Telegram-канале.

08:22

Япония расширила санкции в отношении России — ТАСС.

В список включены еще 25 граждан России, включая главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов.

08:21

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите ЕС договорились создать целевой фонд солидарности с Украиной для финансирования восстановления страны после завершения военной операции России.

Также стороны выразили готовность обеспечить бесперебойное снабжение страны газом и электроэнергией

08:20

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает в онлайн-режиме публиковать последние новости о происходящем на Украине и в России. Начинается 30-й день военной спецоперации РФ. Оставайтесь с нами.

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