30-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий

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Лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» в отношении России, однако не только в отношении ограничения объемов поставок, но и в отношении цен, заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо по итогам первого дня саммита ЕС — ТАСС.

По его словам, саммит поручил Еврокомиссии оценить действие существующих санкций, возможности их обхода и гарантировать, что любые новые меры будут сильнее влиять на экономику России, чем стран ЕС.