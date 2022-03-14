«Долгожданное решение». В Москве отменили масочный режим

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий с 15 марта антиковидные ограничения, действовавшие с весны 2020 года. В городе перестал быть обязательным масочный режим, измерение температуры работников предприятий и организаций, установка разделительных перегородок на рабочих местах. В регионах также постепенно снимают коронавирусные ограничения.

Масочный режим и обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях отменяются в Москве с 15 марта, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Стабильное улучшение эпидемической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок. Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах», — написал мэр.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий серьезное санкционное давление.

Сотрудники и пассажиры общественного транспорта Москвы, а также работники и посетители театров, музеев, магазинов и кафе с 15 марта могут не носить защитные маски, уточнил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что отмена масочного режима стала возможна в том числе благодаря тому, что пассажиры московского транспорта соблюдали требование о ношении масок.

«Эффективный контроль и сознательность жителей позволили достичь высоких результатов: 99% пассажиров заходили в метро в масках, 90% — на наземном транспорте», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что за соблюдением масочного режима в транспорте следили более 500 контролеров.

«Мы сохраним усиленный регламент уборки всех вагонов и всех поверхностей, к которым прикасаются пассажиры», — пообещал заммэра и добавил, что система бесплатных санитайзеров, расположенных на каждой станции метро, продолжит работать.

Менее тысячи заболевших в сутки

Число заразившихся коронавирусом в Москве 14 марта увеличилось за сутки на 957. Оно составило менее 1 тыс. в день впервые с 23 сентября 2020 года.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 722 292 случаев заражения. Число умерших из-за болезни в городе за день возросло на 44.

Количество заболевших COVID-19 в России возросло за сутки на 41 055, а число госпитализаций увеличилось на 2 712. При этом выздоровели после заражения коронавирусом 105 243 человека за минувшие сутки, а число летальных исходов возросло на 533.

Заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю снизилась на 41,4%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей уменьшилось на 44,9%.

Регионы снимают ограничения

Власти Кемеровской области приняли решение отменить с 14 марта масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Режим обязательного ношения масок также отменяется в Тамбовской области с 15 марта. Кроме того, в регионе отменяется ряд ограничений для бизнеса. В частности, разрешается курение кальянов в ресторанах и барах, отменяются ограничения по наполняемости кафе и обязательное измерение температуры при допуске на рабочие места.

Власти Татарстана отменили обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что более 40 российских регионов отменили антиковидные ограничения для предприятий, за исключением масочного режима и требований о дезинфекции.

QR-коды продолжают действовать в Калмыкии, Якутии, Тыве. Частично они действуют в Новосибирской области, Ингушетии, Сахалинской области, Хабаровском крае. В 23 регионах сохраняются ограничения по времени работы мест общественного питания.

Наиболее «закрытыми» регионами с точки зрения действия ограничений, по словам Титова, сейчас являются Тува, Ингушетия, Калмыкия и Якутия.

Какие ограничения действовали в Москве

Ношение масок и перчаток стало обязательным в столице 12 мая 2020 года. 30 июля 2021 года Собянин сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, но маски носить по-прежнему необходимо.

Штраф за нарушение масочного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составлял 4 тыс. руб. Магазины обязаны были отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. За отсутствие маски в общественном транспорте столицы нарушитель должен был заплатить 5 тыс. руб. Роспотребнадзор с 16 октября 2020 года запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку.