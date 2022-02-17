«До лета коронавирус не отступит». Когда начнется новый всплеск COVID-19 в России

Россия прошла пик заболеваемости COVID-19, однако снижение случаев инфицирования будет происходить медленнее, чем рост. Текущая волна коронавируса, скорее всего, не станет последней. Об этом рассказал глава Центра компетенций НТИ СПбПУ Алексей Боровков, представив математический прогноз дальнейшего распространения инфекции в нашей стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пятая волна коронавируса, которая идет сейчас в России, вряд ли будет последней — в начале лета со стартом сезона отпусков может случиться новый всплеск заболеваемости. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказал глава Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков.

«До лета коронавирус точно не отступит, он будет медленно отступать.

Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем. Подъем же был очень крутой. Но, по нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас.

Фактически, мы уже прошли пик и начинаем выздоравливать. Причем мы видим, что выздоровление будет происходить медленнее, чем рост», — приводит его слова РИА «Новости».

В качестве примера эксперт привел Санкт-Петербург, где в июне начнутся белые ночи и произойдет всплеск интереса к городу со стороны туристов. «Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма, и кто-то нам привезет его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну», — пояснил Боровков.

Он отметил, что пока математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Петербурга построена до конца лета. «Дальше заглядывать не стоит, за это время произойдет много событий, которые могут повлиять на характер затухания или распространения коронавирусной инфекции.

Однако стоит обратить внимание на тот факт, что прогноз имеет актуальность ровно до начала следующей волны.

Случится новая волна, если она по тем или иным причинам наступит раньше, то прогноз уточнится или изменится, так как будут уточняться переменные во времени коэффициенты дифференциальных уравнений. Не наступит новая волна — прогноз будет достаточно адекватным», — сказал математик.

В конце января вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн говорил, что пятая волна коронавируса в РФ может закончиться ближе к лету. По его оценкам, спад заболеваемости будет наблюдаться в феврале-марте.

Темпы вакцинации и распространения инфекции

За последние сутки в России выявили 180 622 подтвержденных случая заражения коронавирусом. 18 090 пациентов госпитализировали, 790 человек скончались от последствий заболевания.

Условная летальность снизилась до 2,31%, следует из данных федерального оперативного штаба.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в среднем по стране составляет 0,88, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор остается выше единицы в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся — в Воронежской и Нижегородской областях, где он равен 1,01.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

По состоянию на 16 февраля 2022 года Россия находится на 96-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 48,63% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

Россияне, перенесшие COVID-19, в большинстве случаев не проводят реабилитацию при постковидном синдроме, отмечается в исследовании ВЦИОМ.

Около половины жителей нашей страны считают систему здравоохранения неэффективной. Несмотря на то, что больше половины респондентов в целом доверяют врачам в России, 62% полагают, что их профессиональный уровень ниже необходимого, 58% — что они больше заботятся о получении дохода, чем о здоровье пациентов.

При этом недоверие системе здравоохранения больше свойственно тем, кто оценивает свое здоровье как неудовлетворительное — 58% россиян со слабым здоровьем склонны не доверять отечественной медицине.