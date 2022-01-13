Общемировой тренд: как ограждают детей от нежелательного контента

В Сети огромное количество не только полезного и развлекательного, но и деструктивного контента, который может быть крайне вреден для детей. Множество стран всерьез озабочены этой проблемой, поэтому власти, в частности, в России, стараются принимать меры по борьбе с нежелательной информацией.

Интернет уже давно стал неотъемлемой и вполне реальной частью жизни людей во всем мире. При этом, если для взрослого человека Всемирная сеть — это кладезь полезной информации и развлечений, то для ребенка она может представлять серьезную опасность. Вредоносный контент может привести не только к психологическим, но и к физическим травмам и даже смерти.

Вопрос защиты детей от деструктивного контента в последнее время стал общемировым трендом. В 2020 году в Евросоюзе появился проект постановления Европейского парламента и Совета о едином рынке цифровых услуг — Закон о цифровых услугах DSA, предусматривающий ряд обязательств для крупных онлайн-платформ устранять контент, несущий риски для несовершеннолетних. В том же году в Великобритании ввели особые правила для онлайн-сервисов, предполагающие защиту детей от нежелательного контента и защиту их прав. В Австралии в феврале прошлого года в парламент внесли законопроект о безопасности в интернете, предусматривающий, в частности, борьбу с оскорблениями, унижением, преследованием, угрозами и прочими видами кибербуллинга, в особенности, в отношении детей. В Индии для крупных соцсетей действует «Кодекс этики цифровых медиа», согласно которому, пользователей должны информировать о том, что они не должны размещать вредоносную для детей информацию.

Российские власти совместно с активистами и неравнодушными родителями занимаются этой проблемой уже более 10 лет. В России еще в 2011 году при поддержке Минкомсвязи, МВД и Комитета Госдумы по вопросам семьи женщин появилась Лига безопасного интернета, противодействующая распространению опасного контента в интернете. В 2017 году на основании ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» российские ведомства составили методические рекомендации по обеспечению безопасности детей в Сети.

Как в беседе с «Газетой.Ru» заметил член Общественной палаты РФ, руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин, Россия не отстает от международных трендов, а в чем-то даже их опережает. В прошлом году борьба с деструктивным контентом в России вышла на новый уровень: крупнейшие российские цифровые компании объединились в Альянс по защите детей в цифровой среде. «Газпром-Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «Яндекс», VK (Mail.Ru Group), «Ростелеком» и другие компании в присутствии президента Владимира Путина подписали соглашение о сотрудничестве и выполнении добровольных обязательств. Участники Альянса договорились самостоятельно выявлять противоправную и способную нанести вред здоровью и развитию детей информацию и ограничивать к ней доступ, а также новыми разработками и эффективными практиками по ее обнаружению. Появление такого Альянса должно способствовать формированию безопасного для детей интернет-пространства и оградить их от кибербуллинга и деструктивной информации.

«Участники Альянса взяли на себя добровольные обязательства повышать цифровую грамотность детей, родителей и педагогов, формировать и продвигать позитивный и образовательный контент, выявлять и удалять контент, который может причинить вред здоровью и развитию детей. Важное направление работы Альянса – диалог с государством и международными организациями для объединения усилий по защите детей в цифровом мире», — рассказал Денис Заварзин, добавив, что Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды вошел в Консультативную группу Альянса.

В июле 2021 года Минцифры РФ запустило еще один ресурс – готовкцифре.рф. Это настоящий агрегатор различных сервисов по повышению цифровой грамотности: от тестирования до образовательных программ. В создании ресурса приняли участие 18 компаний (НАФИ, РОЦИТ, Сбер, НИУ ВШЭ, Мегафон, Ростелеком и другие), которые ранее объединились в консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики, добавил директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин.

Правила интернет-безопасности

Интернет – это инструмент, обращение с которым требует определенных навыков и соблюдения правил безопасности, подчеркнул Денис Заварзин. Он напомнил, что в социальных сетях основной угрозой для детей и подростков является деструктивный контент, и такая информация может причинить как моральный, так и физический вред: например, склонить их к совершению противоправных или опасных для жизни действий.

В сети распространяется достаточно много видов опасного контента среди детей — это информация, связанная с продажей наркотиков, экстремизмом, зацепингом, руфингом и суицидами, привела примеры директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Согласно исследованиям РОЦИТ, основные угрозы для детей в интернете — это мошенничество, шантаж, оскорбления, вредоносные программы и вирусы, домогательства от взрослых и/или незнакомых людей, распространение личной информации и психологическое давление, рассказал директор РОЦИТ.

«Практически весь прошлый год наша организация мониторила суицидальный контент на разных платформах и, к сожалению, именно такая информация привела к целому ряду трагических эпизодов гибели детей и получению ими тяжкий повреждений, увечий в нашей стране в прошлом году. К сожалению, это не единичные случаи, это множественные эпизоды. Такая информация несет прямую опасность для здоровья и жизни детей», — подчеркнула серьезность проблемы директор Лиги безопасного интернета.

Сейчас контент, который уже опубликован, может быть заблокирован двумя способами: с помощью внесения в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора или через суд, говорит Денис Заварзин. При этом он подчеркивает, что на качество публикуемого контента могут влиять и сами пользователи.

«К сожалению, многие граждане не знают, куда можно обратиться в случае обнаружения противоправного контента и ничего не слышали про Единый реестр запрещенной информации. Проблема повышения уровня цифровой грамотности остается актуальной», — замечает эксперт.

Ответственность за защиту юного поколения несут не только родители и государство, отвечать за качество контента должны также интернет-платформы, добавляет Заварзин. Несмотря на вступление в силу закона о самоконтроле социальных сетей, на зарубежных платформах все еще остается много противоправной информации. Он обращает внимание на тот факт, что важно повысить уровень отраслевого взаимодействия в цифровом пространстве в интересах детей, в том числе и на международном уровне.

Борьба с опасным контентом в сети и попытки создания экологичного, безопасного пространства — это действительно мировой тренд, подтверждает Екатерина Мизулина. Практически все страны мира сейчас пытаются так или иначе решить эту проблему и путем реформирования национального законодательства и путем понимания о том, как эта тема будет регулироваться в рамках международных организаций. По ее словам, Россия не отстает от общемирового процесса и занимает одну из лидирующих на данный момент позиций в этом направлении, приняв целый ряд важных законов, направленных на то, чтобы интернет-пространство было более экологичным и безопасным для российских граждан, и в первую очередь, для детей.

«Ни для кого уже не секрет, как говорила одна из лауреатов Нобелевской премии мира с Филиппин, — все, что происходит в социальных сетях, уже давно стало реальной частью нашей жизни, поэтому важно, чтобы угрозы и риски такого рода, в первую очередь, противоправные, пресекались и в пространстве социальных сетей», — процитировала в заключение Мизулина Марию Ресса.